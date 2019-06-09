«Пора двигаться дальше». Тутберидзе поможет Японии выиграть Олимпиаду?

Пока футбольный мир обсуждает трансфер Эдена Азара в мадридский «Реал», в фигурном катании случился не менее громкий переход. Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратный вице-чемпион мира японец Шома Уно будет тренироваться в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

Пока речь только об участии Уно в летнем сборе вместе с группой Тутберидзе, но если из этого получится полноценное сотрудничество, то и спортсмен, и тренер столкнутся, пожалуй, с самым сложным вызовом в карьере. Японец готов рискнуть, чтобы наконец выйти из тени Юдзуру Ханю и избавиться от ярлыка вечно второго. Тутберидзе же получит шанс доказать, что её методы способны превращать в чемпионов не только хрупких девочек.



Даже, если для этого придётся тянуть к олимпийскому золоту иностранца.

«Шоу должно продолжаться». Тутберидзе отказывается жалеть фигуристок Тренер Тутберидзе не идёт на уступки даже чемпионкам и называет их по фамилии. Неужели побеждать по-другому нельзя?

Уно едет в Россию

Уно любителям фигурного катания представлять Шому Уно не надо. Молодой артистичный японец на предолимпийском чемпионате мира в Хельсинки завоевал серебро. Год спустя он повторил этот результат и на Олимпиаде, а затем стал вторым и на чемпионате мира в Милане. Начало нового олимпийского цикла сложилось него не слишком удачно. В Сайтаме Шома не смог составить конкуренцию Юдзуру Ханю и Натану Чену, впервые за три года оставшись без медали чемпионата мира. В 21 год Уно уже добился того, о чём многие одиночники могут только мечтать. Да и место в истории фигурного катания японец застолбил, первым исполнив четверной флип.



Однако сам Шома Уно очевидно рассчитывает на большее. Фантастическая вторая оценка позволяет ему обыгрывать кого угодно, но мешают заметные проблемы с техникой. Видимо, японец перестал верить, что их удастся исправить под руководством Михоко Хигути. В начале июня Уно объявил о прекращении работы с тренером, который был с ним с самого детства и привёл к подножию вершины. Японец поблагодарил родную школу и отметил, что хочет двигаться дальше. В Интернете тут же поползли слухи, что японец может сделать выбор в пользу России, а уже через несколько дней пришло официальное подтверждение: Уно проведёт летний сбор в группе Этери Тутберидзе.

По стопам Медведевой

По авантюрности потенциальный переход Уно к Тутберидзе ничем не уступает переезду Евгении Медведевой в Канаду к Брайану Орсеру. Как и Женя, японец покинул тренера, с которым работал практически всю жизнь, и уехал далеко от дома ради выхода на новый уровень. Шома никогда не тренировался за пределами Японии на постоянной основе и был абсолютным лидером своей группы. В России этого ему никто гарантировать не сможет, ведь Тутберидзе не раз говорила, что практикует одинаковое отношение ко всем своим подопечным. Зато здесь точно могут помочь ему в решении главной проблемы – постоянные недокруты четверных прыжков. Наверняка именно это и подтолкнуло Шому на кардинальные перемены в карьере и жизни.

Совместные сборы с группой Тутберидзе – это, можно сказать, только просмотр. Уже по его итогам будет принято решение о трансфере. Причём в большей степени решение это будет зависеть не от фигуриста, а от тренера. Этери Георгиевна оценит, насколько Уно готов соответствовать жёстким требованиям, предъявляемым каждому её ученику. Если готов, то у неё будет 2,5 года, чтобы привести его у олимпийскому триумфу и научить побеждать самого Юдзуру Ханю. Новое противостояние подопечных Тутберидзе и Брайана Орсера может получиться даже круче, чем соперничество Медведевой и Загитовой.

По пути Медведевой. Лучшая российская пара уедет в Америку. И правильно сделает! Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут готовиться к следующему сезону в США. Но побеждать по-прежнему собираются за Россию.

Зачем это Тутберидзе?

Несмотря на невероятные успехи учениц Тутберидзе и их полное доминирование в женском катании в последние годы, с одиночниками Этери Георгиевна пока больших успехов не добилась. Талантливый Адьян Питкеев вынужден был завершить карьеру из-за травм, по этой же причине пропустил прошлый сезон чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов. Да, есть 13-летний вундеркинд Даниил Самсонов, уже исполняющий четверной лутц, но это скорее перспектива на Олимпиаду-2026.

В работе с Уно для Тутберидзе многое будет впервые, но вызовов один из лучших тренеров мира не боится. Этери Георгиевна никогда раньше не брала в свою группу уже взрослого и готового спортсмена (Элизабет Турсынбаева была отлично знакома Тутберидзе по многолетней совместной работе). Тем более иностранца. Тем более мужчину. Желание развиваться в профессиональном плане и открывать новые горизонты вызывает только уважение, ведь многие на её месте бесконечно ковали бы невероятно техничных юниорок, опасаясь провалиться на новом поприще.

Записали в предатели

Решение работать с японцем, пусть даже на сборах, предсказуемо вызвало критику в адрес Тутберидзе. В соцсетях её стали обвинять чуть ли не в предательстве, предлагая взять российских фигуристов и работать с ними. Но, во-первых, одиночников уровня Уно в России сейчас просто нет. Во-вторых, фигурное катание уже давно превратилось в один из самых интернациональных видов спорта. Тренироваться у иностранных тренеров и тренировать иностранцев – норма.



Ну и, в-третьих, очень возможно, что именно работа на одном льду с Уно поможет тому же Самсонову вырасти в звезду мировой величины. И кто тогда посмеет упрекнуть Тутберидзе за работу с японцем?