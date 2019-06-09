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Этери Тутберидзе будет тренировать японского фигуриста Шома Уно

Тутберидзе будет тренировать японского фигуриста
Алексей Адамов
«Пора двигаться дальше». Тутберидзе поможет Японии выиграть Олимпиаду?
Российский тренер готова подарить миру новое жёсткое противостояние. Даже круче, чем Загитова – Медведева.
Другие / Фигурное катание 0

Пока футбольный мир обсуждает трансфер Эдена Азара в мадридский «Реал», в фигурном катании случился не менее громкий переход. Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратный вице-чемпион мира японец Шома Уно будет тренироваться в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

Пока речь только об участии Уно в летнем сборе вместе с группой Тутберидзе, но если из этого получится полноценное сотрудничество, то и спортсмен, и тренер столкнутся, пожалуй, с самым сложным вызовом в карьере. Японец готов рискнуть, чтобы наконец выйти из тени Юдзуру Ханю и избавиться от ярлыка вечно второго. Тутберидзе же получит шанс доказать, что её методы способны превращать в чемпионов не только хрупких девочек.

Даже, если для этого придётся тянуть к олимпийскому золоту иностранца.

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Уно едет в Россию

Уно любителям фигурного катания представлять Шому Уно не надо. Молодой артистичный японец на предолимпийском чемпионате мира в Хельсинки завоевал серебро. Год спустя он повторил этот результат и на Олимпиаде, а затем стал вторым и на чемпионате мира в Милане. Начало нового олимпийского цикла сложилось него не слишком удачно. В Сайтаме Шома не смог составить конкуренцию Юдзуру Ханю и Натану Чену, впервые за три года оставшись без медали чемпионата мира. В 21 год Уно уже добился того, о чём многие одиночники могут только мечтать. Да и место в истории фигурного катания японец застолбил, первым исполнив четверной флип.

Однако сам Шома Уно очевидно рассчитывает на большее. Фантастическая вторая оценка позволяет ему обыгрывать кого угодно, но мешают заметные проблемы с техникой. Видимо, японец перестал верить, что их удастся исправить под руководством Михоко Хигути. В начале июня Уно объявил о прекращении работы с тренером, который был с ним с самого детства и привёл к подножию вершины. Японец поблагодарил родную школу и отметил, что хочет двигаться дальше. В Интернете тут же поползли слухи, что японец может сделать выбор в пользу России, а уже через несколько дней пришло официальное подтверждение: Уно проведёт летний сбор в группе Этери Тутберидзе.

По стопам Медведевой

По авантюрности потенциальный переход Уно к Тутберидзе ничем не уступает переезду Евгении Медведевой в Канаду к Брайану Орсеру. Как и Женя, японец покинул тренера, с которым работал практически всю жизнь, и уехал далеко от дома ради выхода на новый уровень. Шома никогда не тренировался за пределами Японии на постоянной основе и был абсолютным лидером своей группы. В России этого ему никто гарантировать не сможет, ведь Тутберидзе не раз говорила, что практикует одинаковое отношение ко всем своим подопечным. Зато здесь точно могут помочь ему в решении главной проблемы – постоянные недокруты четверных прыжков. Наверняка именно это и подтолкнуло Шому на кардинальные перемены в карьере и жизни.

Совместные сборы с группой Тутберидзе – это, можно сказать, только просмотр. Уже по его итогам будет принято решение о трансфере. Причём в большей степени решение это будет зависеть не от фигуриста, а от тренера. Этери Георгиевна оценит, насколько Уно готов соответствовать жёстким требованиям, предъявляемым каждому её ученику. Если готов, то у неё будет 2,5 года, чтобы привести его у олимпийскому триумфу и научить побеждать самого Юдзуру Ханю. Новое противостояние подопечных Тутберидзе и Брайана Орсера может получиться даже круче, чем соперничество Медведевой и Загитовой.

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Зачем это Тутберидзе?

Несмотря на невероятные успехи учениц Тутберидзе и их полное доминирование в женском катании в последние годы, с одиночниками Этери Георгиевна пока больших успехов не добилась. Талантливый Адьян Питкеев вынужден был завершить карьеру из-за травм, по этой же причине пропустил прошлый сезон чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов. Да, есть 13-летний вундеркинд Даниил Самсонов, уже исполняющий четверной лутц, но это скорее перспектива на Олимпиаду-2026.

В работе с Уно для Тутберидзе многое будет впервые, но вызовов один из лучших тренеров мира не боится. Этери Георгиевна никогда раньше не брала в свою группу уже взрослого и готового спортсмена (Элизабет Турсынбаева была отлично знакома Тутберидзе по многолетней совместной работе). Тем более иностранца. Тем более мужчину. Желание развиваться в профессиональном плане и открывать новые горизонты вызывает только уважение, ведь многие на её месте бесконечно ковали бы невероятно техничных юниорок, опасаясь провалиться на новом поприще.

Записали в предатели

Решение работать с японцем, пусть даже на сборах, предсказуемо вызвало критику в адрес Тутберидзе. В соцсетях её стали обвинять чуть ли не в предательстве, предлагая взять российских фигуристов и работать с ними. Но, во-первых, одиночников уровня Уно в России сейчас просто нет. Во-вторых, фигурное катание уже давно превратилось в один из самых интернациональных видов спорта. Тренироваться у иностранных тренеров и тренировать иностранцев – норма.

Ну и, в-третьих, очень возможно, что именно работа на одном льду с Уно поможет тому же Самсонову вырасти в звезду мировой величины. И кто тогда посмеет упрекнуть Тутберидзе за работу с японцем?

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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