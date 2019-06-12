«Для спорта непригоден». Героя Олимпиады в Сочи выживают из сборной России?

В российском спорте очередной громкий скандал. Двукратный олимпийский чемпион Сочи сноубородист Вик Уайлд не получил доступ к соревнованиям от Федерального медико-биологического агентства и не имеет права выступать на соревнованиях. С той же ситуацией в прошлом сезоне столкнулась его супруга Алёна Заварзина, из-за этого не получавшая зарплату. Что вообще происходит?

«Бессильные идиоты»

Допуск от ФМБА – обязательное условие для спортсменов. Недавно президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв в качестве причины отсутствия чемпиона мира Антона Бабикова на первом сборе называл отсутствие медицинского допуска, связанное с проблемами со здоровьем. Бабиков эти проблемы решил и на второй сбор в Чайковский уже приехал.



У Уайлда такого допуска нет. Об этом честно сказал сам сноубордист.



«ФМБА признало меня непригодным для спорта. В то же время мои австрийские врачи заключили, что я здоров и готов выступать. Не знаю, что будет дальше, но я не готов бросить сноуборд, и у меня все еще есть паспорт США. Я больше не позволю этим бессильным идиотам из ФМБА распоряжаться моей карьерой», – написал Уайлд гневный пост в своём инстаграме.

О том, в чём именно заключаются проблемы с ФМБА, по какой именно причине ему не дают допуск, Уайлд не говорит. И это правильно, всё-таки врачебная тайна для того тайной и называется. Готово ли ФМБА признать заключение коллег из Австрии, пока тоже непонятно. Факт в том, что допуска у двукратного чемпиона нет, и он этим фактом возмущён до предела. Ведь это не только запрет на старты, но и невозможность получать заработную плату.

«Контракт уже лежит на столе»

Президент федерации сноуборда России Денис Тихомиров заявил в интервью ТАСС, что никаких проблем с продолжением карьеры Уайлда не видит. По его словам, спортсмен получил от ФМБА временный допуск, который позволяет ему принять участие в первом сборе.



«Необходимо просто состыковать все вопросы с ФМБА и заключением австрийских врачей», — подчеркнул Тихомиров.



Свои объяснения дал и министр спорта Павел Колобков, также заявивший, что у Уайлда были определённые проблемы со здоровьем.

Российский сноубордист Уайлд, не получивший допуск, полностью здоров

«С ним готов подписаться один из регионов. Контракт уже лежит на столе. Для того чтобы участвовать в соревнованиях, нужно получить допуск. Как только Уайлд пройдёт обследование в ФМБА, либо принесёт справку с обследования в Австрии о том, что он здоров и готов участвовать в соревнованиях, мы сделаем всё, чтобы он выступал за Россию. Если такая справка о допуске к соревнованиям будет, пусть из Австрии – то пожалуйста. Если он не доверяет ФМБА. Тем более что финансировалось это обследование из государственных источников», — цитирует Колобкова «Спорт-Экспресс».



Вроде бы, всё предельно ясно? Будет справка – будет контракт, будут деньги и возможность выступления.

Уайлду пора готовиться к США?

Но не всё так просто. Достаточно вспомнить, что российские сноубордисты, особенно самые независимые, уже не первый раз испытывают проблемы с допуском к соревнованиям. То же самое было с Екатериной Тудегешевой, которая объявила о завершении карьеры. Она рассказывала, что из-за этого допуска не имела возможности проводить предсезонную подготовку, а когда получила этот допуск, уже не было смысла начинать сезон.



То же самое было с Алёной Заварзиной, которая тоже завершила карьеру. Она осталась без заработной платы. Сейчас то же самое происходит и с Виком Уайлдом. И это уже похоже на отработанную схему.

Заварзина — о ситуации с Уайлдом: нас заставляют чувствовать себя ничем

Возможно, спортсмену, которому в августе исполнится уже 33 года, и который после Сочи высоких результатов не показывал, намекают на то, что пора расстаться. Тем более, в поворотных дисциплинах у сборной России нет недостатка в сильных спортсменах. Но зачем намекать и превращать ситуацию из обычной в спорте в скандальную?



Не проще ли прямо сказать: «Вик, спасибо за всё, ты сделал для России очень много. Но теперь у нас достаточно спортсменов, которые выступают на высоком уровне, обыгрывают тебя на каждом старте. Возможно, тебе стоит подумать о будущем»? Это было бы честно и открыто.



Пока же стоит дождаться, чём всё закончится. Не исключено – подписанием Уайлдом контракта с регионом, о котором говорил Колобков. Но не исключено, и прекращением выступлений натурализованного американца за сборную России.