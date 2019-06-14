Гимнастку Хамфри с позором уволили из федерации и даже грозят убийством за пост в соцсети. В России до такого не доходило.

Это вам не Россия. Американскую гимнастку выгнали из команды за мем в соцсети

В американской гимнастике устроили охоту на ведьм. Федерация, которая почти 30 лет не замечала (или не хотела замечать) преступления врача-педофила Ларри Нассара, теперь карает сотрудников за мемы в Интернете. Истерия достигла таких масштабов, что общество готово видеть оправдание насилия даже в самых безобидных высказываниях. При этом само насилие в отношение спортсменок долгие годы оставалось абсолютно безнаказанным.

А где раньше были те, кто готов сжечь дом олимпийской медалистки за безобидный пост в соцсети?

За разврат ответили. Американцы жёстко уничтожили свою же гимнастику. Зачем? Видимо, чтобы спастись любой ценой. Потому что исправить было уже ничего нельзя. Только выжечь и попытаться заставить мир всё забыть.

Тень врача-педофила

В 2004 году американка Терин Хамфри стала чемпионкой мира, а спустя год завоевала две серебряные медали на Олимпиаде в Афинах. По окончании карьеры Терин совмещала работу в полиции с помощью молодым гимнасткам в качестве представителя спортсменов в Федерации гимнастики США. На протяжении десяти лет бывшая чемпионка передавала свой опыт и отстаивала права членов сборной США. Но один, безобидный, на первый взгляд, пост в «фейсбук» привёл к травле Хамфри в Интернете, а затем и к увольнению из федерации.

Фото: facebook.com/terin.humphrey.7

В начале мая Терин выложила на своей странице мем со словами: «То, что чемпионы считают тренировками, обычные люди считают насилием». Опубликуй эту же картинку представитель другого вида спорта, и никакого скандала бы наверняка не случилось. Но Хамфри работала в федерации спортивной гимнастики, где совсем недавно раскрыли самый позорный эпизод в истории мирового спорта. Врач сборной США Ларри Нассар в течение 29 лет под видом медицинских процедур совращал спортсменок, включая звёзд первой величины. Педофил, обвинения против которого выдвинули 156 девушек, был приговорён к 175 годам тюремного заключения и никогда не выйдет на свободу.

Угрозы и увольнение

После публикации мема в адрес Терин Хамфри посыпались угрозы. Её называли отбросом, грозились сжечь дом и убить всю её семью. Просто потому, что кому-то показалось, будто бы Хамфри защищает педофила Нассара и считает насилие в спорте нормальным. Очевидно, что бывшая чемпионка имела в виду мотивационные аспекты тренерской работы, а вовсе не сексуальное насилие, но критиков это не остановило.

Хамфри припомнили, что она не назвала себя жертвой Нассара и не высказывалась раньше по этому поводу.

Сама женщина объяснила, что Нассар ей никогда не нравился, поэтому она работала с другими врачами, однако о его «особых методах лечения» она не знала, иначе бы обязательно сообщило, куда следует. А выступать с заявлениями по делу врача-педофила ей запрещало руководство федерации. «Терин, сиди тихо», — говорили ей.

При этом «сидеть тихо» в ситуации с Хамфри сама федерация не стала. Совет спортсменов проголосовал за увольнение олимпийской медалистки с поста представителя атлетов, посчитав её высказывание неуместным. После отставки Терин опубликовала пронзительный пост о том, как ночевала в больницах вместе с травмированными спортсменами и пожертвовала работой в полиции ради любви к гимнастике.

Но ключевая фраза её обращения к гимнастическому сообществу выглядит так: «Федерация спортивной гимнастики США сосредоточена на выживании после дела Нассара». Страшно представить, сколько ещё таких энтузиастов, как Хамфри, подвергнутся травли ради очищения навеки запятнанного имиджа организации.

Отлучение от сборной за пост в «Инстаграм»

Вообще ситуация, когда спортсмена или функционера отстраняют от должности за пост в Интернете, не нова. В прошлом году на всю Россию прогремело имя бобслеистки Полины Назарук. Вице-чемпионка мира среди молодёжи была отстранена от работы на сборе в Сочи за пост в «Инстаграм», в котором назвала выданный ей боб «дровами» и подвергла критике президента Федерации бобслея России Александра Зубкова.

Украинский легкоатлет Антон Грабовский тоже поплатился за публикацию в сети «Инстаграм». Спортсмен пожаловался на качество экипировки, за что был дисквалифицирован на полгода. Федерация лёгкой атлетики Украины испугалась, что поставщик экипировки разорвёт контракт из-за критики со стороны Грабовского, поэтому отлучила его от спорта.