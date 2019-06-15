Российского спортсмена застрелили в США. Средь бела дня

Известный российский спортсмен убит в США средь бела дня. Сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен на тротуаре в Лос-Анджелесе. Преступник покушался и на спутника россиянина, но промахнулся, а спустя час выстрелил в затылок полицейскому, который скончался в больнице через два дня. Подозреваемый задержан, причём видимых мотивов для убийств у него не было. Вероятно, к трагедии привело нестабильное психическое состояние мужчины на фоне употребления наркотиков.

Что произошло?

10 июня 30-летний Ретт Маккензи Нельсон из своего автомобиля застрелил человека, стоящего на тротуаре. Им оказался 31-летний российский сноубордист Дмитрий Кольцов. По словам очевидцев, между мужчинами произошла словесная перепалка, после чего водитель достал пистолет и выстрелил. В результате россиянин получил смертельное ранение и скончался спустя 20 минут. Рядом с Кольцовым находился ещё один мужчина, личность которого не разглашается. Нельсон пытался убить и спутника Дмитрия, но промахнулся. Пока достоверно неизвестно, был ли спортсмен знаком с преступником.



После убийства Кольцова Нельсон отправился в другой район города, где через час совершил убийство помощника шерифа Джозефа Солано. По одной из версий, стрелок зашёл в ресторан и сзади произвёл выстрел в голову полицейскому, который был в штатском. По информации других СМИ, Солано попытался предотвратить ограбление, за что поплатился жизнью. Сотрудник полиции умер в больнице через два дня после инцидента. Помимо двух убийств Нельсон в этот же день, 10 июня, совершил разбойные нападения на автозаправку и магазин.



Скорее всего, Ретта Маккензи Нельсона на необъяснимо жестокую расправу с незнакомцами толкнуло психическое расстройство. Мужчина покинул дом в городе Сент-Джордж, штат Юта, 26 мая, при этом забрал с собой пистолет. Родственники заявили о его исчезновении в полицию, а отец Ретта, Брэдли Нельсон, пытался найти сына через соцсети. Из поста мужчины в «Фейсбуке» следует, что у Ретта Нельсона были проблемы с наркотиками, однако последние шесть месяцев он был «чист». После убийства Кольцова и Солано Ретт Маккензи позвонил отцу и рассказал о случившемся. Именно родственник подозреваемого и помог полиции задержать его уже на следующее утро после убийства. Теперь ему грозит либо смертная казнь (в Калифорнии на неё действует мораторий), либо пожизненное заключение без права освобождения.

«Самый добрый, харизматичный и талантливый»

Дмитрий Кольцов, который в российском сноуборд-сообществе более известен под ником «Копчик», специализировался на дисциплинах биг-эйр и хаф-пайп. Основные спортивные успехи пришли к нему в начале этого десятилетия. В 2010 году Дмитрий завоевал бронзу чемпионата России в биг-эйре, а год спустя стал обладателем Кубка страны в хаф-пайпе. Также в его активе множество наград различных российских и международных соревнований и фестивалей. В последнее время Дмитрий выступал реже, но прилагал немало усилий для развития сноуборда в России, старался воплощать в жизнь собственные проекты.

Трагическую смерть Кольцова подтвердили в консульстве России в Лос-Анджелесе. Соболезнования родным и близким Дмитрия выразили в Федерации сноуборда России, а коллеги убитого райдера делятся воспоминаниями и не могут поверить в случившееся.



Сноубордистка Алёна Алёхина в своём «инстаграме» написала: «Дима. Копчик. Целой жизни не хватит поверить, что тебя действительно больше с нами нет. Я не знаю больше такой души, как твоя. Мне так повезло знать тебя с 2007 года. Самый добрый, самый смешной, самый харизматичный, бескорыстный и талантливый. Так сильно любящий всех вокруг себя и жизнь. Столько любви и доброты было в тебе. Так хочется верить, что ты знал, как сильно мы тебя любим. Я не знаю, как описать то горькое чувство, что не даёт сейчас дышать, как пусто нам сейчас внутри. От ужаса несправедливости, от злости, от бесконечной грусти, от того, как сильно мы уже по тебе скучаем».