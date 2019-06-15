«Ты что, не уверен в себе? Иди бросай!» Как Россия вышла на Евро-2020

В воскресенье, 16 июня, мужская сборная России завершит отборочный турнир Евро-2020 в Санкт-Петербурге матчем со сборной Словакии. Для обеих команд эта игра не будет иметь никакого турнирного значения – словаки в финальную часть чемпионата Европы не пробились, а россияне оформили путёвку туда в гостевом матче с командой Италии. Одним из героев встречи в Бусто-Арсицио стал правый полусредний Дмитрий Киселёв, забросивший восемь мячей, внезапно представший в необычной роли и ответивший на вопросы «Чемпионата».

«Не уверен в себе что ли?»

— Кажется, когда вы пошли исполнять семиметровый, многие были удивлены. В сборной же есть штатные пенальтисты?

— Перед игрой ко мне подошёл главный тренер Эдуард Александрович Кокшаров и сказал, что семиметровые в матче начинаю выполнять я. Вот и всё. Была чёткая установка. Я даже переспросил, серьёзно он говорит или шутит. «Ты что спрашиваешь, не уверен в себе что ли? – Уверен. – Ну и всё», — вот такой диалог между нами состоялся. В сборной я никогда раньше семиметровые не исполнял, но когда играл в питерской «Неве», делал это постоянно. Тренер доверяет всем игрокам, а в данном случае – мне. Надеюсь, я его не подвёл (Киселёв забросил оба семиметровых. – Прим. «Чемпионата»).

Дожали Италию под Миланом. Россия оформила выход на Евро-2020! Мужская сборная России по гандболу официально пробилась на чемпионат Европы. Италия заставила понервничать, но драмы удалось избежать.

— Удовольствие от игры получили? Получалось далеко не всё.

— Получили, исходя из того, каким был итоговый результат. Конечно, начали мы не особо, не получилось сразу войти. Возможно, из-за того, что в зале было очень душно. Но мы ведь с итальянцами в равных условиях были. Перевес в семь мячей после финального свистка – весомая разница.

— Может быть, сказывалась необходимость побеждать?

— Это даже не обсуждается. Конечно, мы обязаны были добиться результата. Перед игрой мы детально разобрали сборную Италии и договорились, что не будем перекладывать ситуацию на потом, а решить всё нужно здесь и сейчас. При всём уважении, но сборная Италии объективно слабее сборной России.

— В середине второго тайма уступающие в классе итальянцы до минимума сократили отставание в счёте.

— Да, они использовали наши нелепые потери в позиционном нападении и убегали в быстрые отрывы. Мы же не роботы. Сказывалась и физическая, и моральная усталость, накопившаяся по ходу длинного сезона. Мы работаем, как единое целое, как один кулак, и если в каком-то моменте один что-то немного не доделал, сказывается на действиях всей команды. Буквально две-три контратаки и счёт сократился. Наш главный тренер взял тайм-аут, всё нам объяснил, после чего ход игры вновь вернулся в прежнее русло.

— Кокшаров обошёлся без резких слов?

— Конечно. Да я и не замечал никогда, чтобы наш главный тренер во время игры на кого-то кричал. Да и зачем это делать, усугублять ситуацию? От этого никому лучше не будет. Он чётко просто рассказал, где именно мы допустили ошибки, дал указания и всё наладилось.

«Про изменения в игре сборной можно сказать только после Евро-2020»

— Если посмотреть на весь сезон, не только на отборочный турнир, как выступила сборная?

— Со стороны виднее, я оценивать не буду. Скажу только, что на чемпионате мира не просто могло быть лучше, а должно было быть лучше. Нам всё время не хватало какой-то мелочи, чтобы добиться положительного результата даже в матчах с такими мощными сборными, как Франция и Германия. А мы этот шаг вперёд никак не могли сделать. То ли мастерства немного не хватило, то ли характера, то ли терпения. Понятно, что результат на главном турнире года заслоняет собой всё остальное.

— С чемпионата мира сборная изменилась?

— Мне сложно судить. Мы продолжаем работать гнуть свою линию и идти к своей цели. Про изменения в игре можно будет говорить после чемпионата Европы, где соперники будут сильнее, чем на отборе, при всём уважении к командам Италии и Словакии. Да и сезон еще не закончен, осталось сыграть последний матч. Конечно, все хотят подарить болельщикам победу и красивую игру.

— Матч пройдёт в Питере. Нет опасений, что некоторые болельщики будут выкрикивать резкие слова в ваш адрес? Вы вернулись в чемпионат России, но не в «Неву», а к принципиальным соперникам в Чехов.

— Это право болельщиков. Если такое случится, я нисколько не обижусь и пойму, но не думаю, что какие-то обидные слова в мой адрес последуют. Я не давал повода для того, чтобы болельщики обижались. Мой переход из «Невы» в македонский «Вардар» был запланирован заранее.

В атаке полусредний сборной России Дмитрий Киселёв Фото: rushandball.ru

«Предпочёл Чехов переходу в Брест и Запорожье»

— Но контракт с «Чеховскими медведями» спустя год в Скопье точно не планировался.

— Нет. Но все же знают, в какой ситуации оказался «Вардар». Нам было объявлено, что в прежнем виде команды больше не будет, игроки свободны в поисках новых клубов. Перед «финалом четырёх» Лиги чемпионов я подписал соглашение с «Чеховскими медведями». Решил, что для меня это лучший вариант.

— Были и другие варианты?

— Предлагали перейти в БГК имени Мешкова из Бреста и запорожский «Мотор». Выбор в пользу Чехова я сделал по многим причинам, главная из которых – игровая практика. Даже несмотря на то, что белорусский и украинский клубы играют в первом дивизионе Лиги чемпионов, как и «Вардар».

— В «Вардаре» тяжело было конкурировать с латвийцем Дайнисом Криштопансом?

— На сегодняшний день он лучший правый полусредний мира, находится на пике своей формы. Он и в «Вардаре» огромную роль играл, и сборной Латвии помог на Евро-2020 пробиться. Парень просто шикарный сезон провёл. Думаю, конкурировать с ним было бы тяжело кому угодно.

— В Македонии идут разговоры, что «Вардар» готов договориться с клубами, куда уже перешли некоторые игроки, на предмет расторжения контрактов и сохранения чемпионского состава.

— Действительно, я слышал про это. Но меня это не касается. Со мной никто из руководства македонского клуба на эту тему не говорил. Теперь я игрок «Чеховских медведей».

— Год в «Вардаре» сильно вас изменил?

— Думаю, главные изменения коснулись игрового мышления. Я работал с испанским тренером в лучшей команде Европы. Так что в плане мышления немножечко прибавил, как и в скорости мышления.

— С Владимиром Максимовым раньше доводилось работать?

— Мы с молодёжной сборной как-то проводили сбор, и Владимир Салманович уделил нам неделю своего внимания. В тот короткий период удалось немного поработать. Но теперь, конечно, познакомимся поближе.

— Вы уже успели пообщаться после подписания контракта с «Медведями»?

— Пока нет. Пообщаемся после того, как все игроки вернутся из отпуска. Уверен, что Максимов поставит перед командой максимальные задачи.