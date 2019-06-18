Россия едет на Игры с флагом и гимном. И все-таки мы всех победили?

Сборная России едет на вторые Европейские игры в Минск в качестве абсолютного фаворита. Наверняка каждый соревновательный день медальная копилка нашей команды будет пополняться, но важнее другое. В честь всех российских чемпионов Европейских игр — 2019 будет играть гимн России и подниматься флаг России. То, что ещё несколько лет назад казалось естественным и само собой разумеющимся, теперь вызывает неподдельную радость.
Неужели кошмар с унижением российских спортсменов и попытки навязать им безликие символы международных организаций вместо до боли родных цветов флага и мелодии гимна навсегда останутся в позорном прошлом мирового спорта? Пока верится с трудом.
На Олимпиаду через суд
Так вышло, что именно первые Европейские игры, состоявшиеся в Баку в 2015 году, стали последним на данный момент крупным мультиспортивным событием, перед которым российскую команду не ослабляли недопусками отдельных атлетов и не загоняли в нейтральный статус. Перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро Всемирное антидопинговое агентство и целый ряд национальных антидопинговых агентств на основании скандального доклада Макларена о допинге в российском спорте потребовали от Международного олимпийского комитета отстранить сборную России от участия в Играх. МОК на такой радикальный шаг не пошёл, тем не менее решения об участии конкретных российских спортсменов принимали международные федерации по видам спорта.
В итоге в лёгкой атлетике Россию представляла только прыгунья Дарья Клишина, в полном составе не поехали в Рио штангисты, сильно обескровлена была сборная по академической гребле. Недосчитались участников и команды по гребле на байдарках и каноэ, велоспорту и современному пятиборью. Некоторым российским спортсменам, в том числе пловчихе Юлии Ефимовой, удалось получить допуск на Олимпиаду через Спортивный арбитражный суд за несколько дней до старта.
На Олимпиаде в Пхёнчхане ситуация усугубилась. Противники участия сборной России в Играх добились своего. МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, поэтому наши спортсмены вынуждены были выступать в Корее в команде «Олимпийские атлеты из России». По неясным до сих пор причинам на Олимпиаду не были допущены многие фавориты и претенденты на медали, включая Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана. А для допущенных спортсменов МОК разработал целый кодекс поведения, запрещающий им любое упоминание своей принадлежности к России. Наши атлеты все критерии выполнили, и после Олимпиады-2018 МОК восстановил членство ОКР в организации.
Белорус с российским флагом
Помимо олимпийцев антироссийская кампания больно ударила и по членам паралимпийских команд. Причём даже больнее. Международный паралимпийский комитет, в отличие от МОК, принял сторону ВАДА и полностью отстранил сборную России от участия в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Понятно, что у нас в стране интерес к этим соревнованиям был крайне низким, однако одно событие с Паралимпиады прогремело на всю Россию и долго не сходило с новостных лент. Сотрудник Министерства спорта Беларуси Андрей Фомочкин на церемонии открытия Игр прошёл четверть круга по стадиону с флагом России. Таким образом белорусская делегация решила показать солидарность с паралимпийской командой России.
Символично, что полноценное возвращение сборной России на крупные мультиспортивные соревнования состоится не где-нибудь, а в Беларуси. В стране, которая поддержала российских спортсменов в самый тяжёлый период. Да, при формировании состава на Игры в Минске тоже были определённые ограничения. Всероссийская федерация лёгкой атлетики пошла навстречу ИААФ и включила в заявку только спортсменов, имеющих допуск международной федерации.
Мостик в Токио
Понятно, что сколько бы медалей Россия ни завоевала на Европейских играх под своим флагом, её всё равно будут пытаться не пустить на Олимпиаду в Токио. Такие призывы уже доносятся, и с приближением Игр-2020 они будут всё громче. Но всё-таки хочется надеяться, что Европейские игры в Минске станут своеобразным мостиком к Токио. Первой ласточкой выздоровления мирового спорта от антироссийской истерии.
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