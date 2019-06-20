«Связал скотчем и кинул в мешок». Чудесное спасение чемпионки мира по бегу

Дикий случай произошёл в Новосибирске. Чемпионку мира в горном беге Елену Рухляду похитил бывший муж Ярослав Фокин. Полиция сутки разыскивала пропавшую и нашла в лесу возле посёлка Бибиха более чем в 30 км от города. Спортсменка была вместе с бывшим мужем. Следственный комитет России по Новосибирской области уже отправил в суд ходатайство о его заключении под стражу.

Нож, угон, заготовленная лодка

Согласно официальному сообщению МВД по Новосибирской области, Ярослав Фокин утром 18 июня ворвался в квартиру бывшей супруги. Елена Рухляда находилась в это время в квартире со своим сожителем Максимом Кочергиным. Фокин, угрожая ножом, связал обоих, затем вывел экс-супругу из дома, затолкал в машину Кочергина (заодно и угон совершил) и увёз в лесной массив на берегу Оби.



Далее Фокин сел вместе с похищенной спортсменкой в заранее приготовленную лодку и спустился вниз по течению реки до дачного общества рядом с посёлком Бибиха, который расположен более чем в 30 км от Новосибирска. Именно там оперативники и накрыли похитителя вместе с жертвой. Помог мобильник кого-то из них, который удалось отследить по GPS.

Друзья спортсменки утверждают, что Фокин не просто угрожал бывшей жене и её новому другу ножом, а избил их, после чего обездвижил с помощью скотча. Кроме того, похититель использовал то ли огромную спортивную сумку, то ли мешок, чтобы затолкать туда спортсменку и запихать в машину. Скотч, верёвку и нож у него действительно изъяли при задержании.



Полиция искала Фокина и Рухляду более суток. В ориентировке, которая была разослана во все отделения, похитителя описывали так: «Рост 175 см, европейской внешности, чёрный костюм в виде робы, кроссовки чёрные, на голове залысина, на ремне кобура, при себе имеет нож». К счастью, оперативно-розыскные мероприятия дали положительный результат, угрозы для жизни и здоровья Елены Рухляды в момент её обнаружения не было.

Бывший спецназовец, инструктор в тире

Фокин и Рухляда вместе жили давно, у них двое сыновей шести и четырёх лет. Но брак продержался менее четырёх лет. Опять же со слов друзей Елены, которых у неё благодаря занятиям нетривиальной разновидностью бега очень много, Ярослав неоднократно оскорблял супругу и допускал по отношению к ней рукоприкладство. В итоге союз между ними распался, но Фокин продолжал следить за тем, как и с кем живёт его бывшая супруга.



Ярослав – бывший боец ОМОН, был в командировках в горячих точках. В 2015-м он сменил ОМОН на ГРУ Минобороны. То есть был прекрасно подготовленным бойцом, которому даже безоружному вряд ли могли оказать сопротивление спортсменка, хоть и чемпионка, и её друг-бегун. А Фокин был вооружён как минимум ножом. В ГРУ он служил два года, после чего уволился и устроился на работу в стрелковый клуб.



После задержания Фокина следственный комитет ходатайствовал перед судом о его аресте в качестве меры пресечения. Отвечать перед законом ему придётся в любом случае. И неважно, что стало причиной – ревность, обида, какой-то спор из-за детей. Всё это будет выяснять следствие.

Бегунья, чемпионка

Информации о том, где в момент похищения Елены Рухляды находились её с Ярославом Фокиным дети, в открытых источниках нет. Но вряд ли они были в квартире вместе с мамой, иначе про это обстоятельство обязательно стало бы известно сразу. Судя по социальным сетям спортсменки, она принимает участие в многочисленных забегах в России и за границей. На фотографиях Елена либо одна, либо со спортсменами своего спортивного клуба «ЯБегу», но не с сыновьями. Скорее всего, дети в моменты отсутствия мамы остаются с родными.



Рухляда – известная в мире горного бега спортсменка. Она не раз принимала участие в статусных забегах и добивалась громких успехов. В частности, она становилась чемпионкой мира в горном беге в составе команды, выигрывала Кубок России в высотной гонке, за пару минут забегала на 22-й этаж новосибирского небоскрёба.



Спортсменка намерена добиваться уголовного наказания бывшего супруга. Она уже дала против него показания. Елена Рухляда и ранее писала заявления в полицию, утверждала, что бывший супруг преследует её, угрожает в переписках, но никаких действий тогда правоохранители не предприняли. Угрозы переросли в похищение.