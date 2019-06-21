Европейские игры — 2019 в Минске. Церемония открытия. LIVE
Все события 21 июня на Европейских играх — 2019. Онлайн-трансляция церемонии открытия, новости, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Торжественная церемония открытия Европейских игр начнётся в 20:00 мск.
ОНЛАЙН ДНЯ
07:00. Доброе утро, дорогие любители спорта. Сегодня, 21 июня 2019 года, в Минске будет дан старт II Европейским играм — масштабному турниру, младшему брату летней Олимпиады. Десятки российских спортсменов отправились в соседнюю страну, чтобы показать своё мастерство и вновь завоевать первое место в медальном зачёте турнира. А белорусы подготовили яркую церемонию открытия, за которой мы будем следить вместе с вами.
Некоторые спортсмены, в том числе и российские, начнут соревнования ещё до официального старта. Об этом мы тоже расскажем. Оставайтесь с «Чемпионатом» и не упустите ничего важного на яркой европейской Олимпиаде!
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