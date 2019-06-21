Европейские игры — 2019 в Минске. Церемония открытия. LIVE

Торжественная церемония открытия Европейских игр начнётся в 20:00 мск.

ОНЛАЙН ДНЯ

07:00. Доброе утро, дорогие любители спорта. Сегодня, 21 июня 2019 года, в Минске будет дан старт II Европейским играм — масштабному турниру, младшему брату летней Олимпиады. Десятки российских спортсменов отправились в соседнюю страну, чтобы показать своё мастерство и вновь завоевать первое место в медальном зачёте турнира. А белорусы подготовили яркую церемонию открытия, за которой мы будем следить вместе с вами.

Некоторые спортсмены, в том числе и российские, начнут соревнования ещё до официального старта. Об этом мы тоже расскажем. Оставайтесь с «Чемпионатом» и не упустите ничего важного на яркой европейской Олимпиаде!