Белорусы смеются над указателями в метро, а милиции запрещают ездить на российских машинах. Что окружает Европейские игры в Минске.

Билет на всё сразу. Как в России наживаются на Европейских играх в Минске

Европейские игры в Минске ещё не успели официально стартовать, а уже обросли множеством курьёзов, мемов и даже скандалов. Организаторы изо всех сил стараются оказать участникам и гостям соревнований максимально радушный приём и показать свою страну с самой выгодной стороны, но работать им приходится буквально под микроскопом, а каждый просчёт тут же становится объектом насмешек.

Мошенники изобретают всё новые способы нажиться на Европейских играх. Как ни странно, организаторов такие новости должны только радовать, ведь всё это – атрибуты по-настоящему большого спортивного события.



А вот что действительно может больно ударить по грандиозным планам, так это погода.

Чемпионы, Танк и дочь президента. Кто представит Россию на Евроиграх в Минске Среди 225 россиян – шесть олимпийских чемпионов, чемпионы мира, полсотни ЗМС. Соперникам должно быть страшно.

Оранжевый уровень опасности

Метеорологи ожидают резкого ухудшения погоды в день открытия Игр. 21 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. По прогнозам на многие регионы страны обрушатся ливни со шквалистым ветром, а где-то даже возможен град. В Минске вечером, как раз во время красочной церемонии открытия, ожидается гроза. Организаторы держат подробности шоу в секрете, поэтому пока трудно оценить, насколько погода способна испортить впечатление от праздника зрителям и спортсменам.

Европейские игры – это Олимпиада. И на этой Олимпиаде наши будут лучшими В Минске не будет плавания и массы видов, где Россия проигрывает. Даже в лёгкой атлетике есть все шансы на медали.

Торговцы воздухом

Если капризы погоды можно исправить с помощью зонта, то для решения другого рода проблем не обойтись без помощи милиции. У правоохранительных органов в преддверии соревнований работы хватало. Белорусская милиция активно пресекала незаконную торговлю билетами на Игры в интернете, причём среди злоумышленников были не только спекулянты, но и мошенники.

Было выявлено три сайта, на которых покупателю предлагалось оплатить услугу без выбора вида спорта и даты. Оплаченные «билеты» болельщики должны были забрать в кассе, где бы их ждало разочарование. Сколько людей стали жертвами аферистов, станет известно уже во время Европейских игр, когда обманутые любители спорта потянутся к кассам за оплаченными, но несуществующими билетами. Отметим, что доступ ко всем трём ресурсам осуществлялся с территории России.

Это наши Игры. Как Россия положила Европу на лопатки Российские спортсмены в одну калитку выиграли первые Европейские игры. Но в Минске взять столько золота не получится.

И дня не продержались

К другому правонарушению россияне вряд ли причастны. Один из белорусских мобильных операторов организовал на автобусной остановке в центре города фотозону, посвящённую предстоящим Европейским играм. В качестве оформления были использованы игрушечные мячики и маленькие фигурки Лесика, талисмана Игр. Всего за одну ночь стенд с лисятами опустел. Неизвестные украли 120 талисманов – то ли разобрали на сувениры, то ли планируют продать гостям соревнований. В любом случае милиция начала проверку, хотя найти виновных будет трудно.

Эта же компания придумала и другой рекламный ход, связанный с Играми. Абонентам обещан бесплатный трафик для мобильного интернета за каждую медаль белорусских спортсменов. Болельщики шутят, что особо тратиться организаторам акции не придётся, намекая на туманные медальные перспективы собственной сборной.

Российские машины портят имидж

Интересно, что милиция Беларуси и сама оказалась в центре громкого курьёза. В СМИ попал документ, адресованный руководству Минского городского управления Департамента охраны Республики Беларусь, в котором содержится странный призыв: «В целях формирования и поддержания на высоком уровне положительного имиджа необходимо исключить нахождение на маршрутах патрулирования служебных транспортных средств марки ВАЗ». Исключение было сделано только для модели Lada Largus. А использование модели Chevrolet Niva в дневное время минским милиционерам нужно будет «минимизировать».



Ну и, конечно, Европейские игры в Минске, как и любой крупный спортивный форум, подарили широкий простор для интернет-мемов. Основными объектами народного творчества стали талисман Лесик, палатки на одной из центральных площадей Минска, напомнившие многим пользователям шатры татаро-монгольского ига, а также странные указатели в минском транспорте.

Фото: vk.com/belteanews

На них названия объектов написаны на кириллице и латинице, правда, второй вариант представляет собой транскрипцию белорусских надписей, а не перевод на английский. Сложно сказать, как такие указатели помогут иностранцам удобнее ориентироваться в незнакомом городе.