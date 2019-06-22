Главная звезда сборной России чуть не провалилась. Авериной помогло чудо!

Гимнастки-художницы из России – лучшие в мире, и всегда бьются только за золото. Однако на Европейских играх едва не случилась локальная катастрофа. Россиянка Дина Аверина на протяжении всего дня шла второй, и лишь на последнем снаряде спасла золото.

Игры со снисхождением

К Европейским играм в России уже сформировалось слегка снисходительное отношение. Ещё бы, на первом подобном турнире спортсмены из нашей страны завоевали 164 медали, 79 из которых – золотые. Учитывая, что Азербайджан, занявший второе место, собрал втрое меньшую медальную коллекцию, легко заметить, что борьбы не получилось. Даже на Универсиадах интриги больше!



Многие зрители Европейских игр настроились на то, что не только в Баку, но и в Минске россияне будут бороться только за победу. И согласно ожиданиям, у звёзд российской команды просто не должно быть конкурентов на соревнованиях такого уровня. Однако уже первый соревновательный день показал, что даже сильным спортсменам приходится выкладываться, чтобы победить.



Гимнастка-художница Дина Аверина на Европейские игры приехала в статусе главного фаворита. Более того, уже сейчас Дину и её сестру-близняшку Арину уже считают главными претендентами на золото Олимпиады 2020 года. Что уж говорить о соревнованиях не столь высокого уровня.

Неужели фаворит проиграет?

Однако с самого начала личного многоборья у двукратной абсолютной чемпионки мира и России завязалась равная борьба с соперницей из Израиля – 20-летней Линой Ашрам, которая дважды поднималась на пьедестал чемпионатов мира в многоборье – в 2017 и 2018 годах.



Всё началось с того, что Дина не очень удачно выступила с обручем: допустила несколько помарок и получила не лучшую оценку. Не добавил уверенности и тот факт, что Аверина раньше соперницы выступала с лентой – самым скромным с точки зрения баллов снарядом. И несмотря на то, что выступления россиянки было практически идеальным, она оказалась догоняющей. Линой сходу захватила лидерство и прилично опережала именитую соперницу.



У поклонников художественной гимнастики сердце ёкнуло. Неужели россиянка, которой прочили лёгкую победу в Минске, не сможет устоять и проиграет Европейские игры?

Борьба на последнем снаряде

Перед заключительным упражнением Дина уступала Линой 2,300 балла. Разница очень серьёзная, и ситуация практически безнадёжная, если бы не одно но: Авериной предстояло выступить с булавами, а Линой – с лентой, за которую традиционно положено меньше баллов.



Нельзя сказать, что россиянка сделала для победы всё возможное. Не обошлось без помарки: однажды она не смогла идеально поймать снаряд. Ковёр Дина покидала в расстроенных чувствах, однако судьи вернули девушке оптимизм, поставив 22,800 балла – достойный результат.



Но для того, чтобы праздновать победу, этого было мало – нужно было дождаться Ашрам.



А израильтянку в борьбе за золото, похоже, подвели нервы. Сначала она упустила ленту один раз, потом – второй. Обе ошибки были довольно грубыми, и, конечно, дорого стоили девушке. В итоге разница получилась довольно внушительной: 84,700 балла у Ашрам, 87,750 – у Авериной. Почти чудесный выход из той ситуации, которая складывалась десятью минутами ранее.



Сборная России таким образом всё-таки сумела завоевать свою пятую золотую награду. Однако художественная гимнастика неожиданно пощекотала нервы болельщикам.



На Европейских играх вполсилы выиграть не получается. Даже у безоговорочных фаворитов.