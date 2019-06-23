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Европейские игры — 2019 – онлайн-трансляция, 22 июня 2019 года

Европейские игры-2019 в Минске
«Чемпионат»
Европейские игры — 2019. Второй день. Россия продолжит пировать? LIVE
Все события 23 июня на Европейских играх — 2019. Все финалы, медали России, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / Европейские игры 2019 0

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07:00. Доброе утро, дорогие любители спорта. На календаре воскресенье, 23 июня, а это значит, что Европейские игры — 2019 в Минске набирают обороты. Во второй день Игр медали будут разыграны сразу в восьми видах спорта. Акробаты, самбисты и гимнастки-художницы поделят последние комплекты наград на этих соревнованиях. Продолжат состязаться атлеты в дзюдо, пулевой стрельбе, стрельбе из лука и шоссейном велоспорте. Вступят в борьбу легкоатлеты.

В первый день россияне завоевали два десятка наград. Что будет во второй? Пиршество продолжится? Следите за новостями Европейских игр вместе с «Чемпионатом». Мы расскажем обо всех событиях главного континентального спортивного праздника этого лета.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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