«Было страшно». Странная и восхитительная победа Дины Авериной

До последнего упражнения Дина шла второй – ее обгоняла израильтянка Линой Ашрам. И все вполне могло так закончиться, но в итоге главная соперница в борьбе за золото дважды уронила ленту, а Аверина безукоризненно выступила с булавами.
— Почти до самого конца вы были в роли догоняющей…
— Да, — кивнула Дина и улыбнулась.
— …насколько морально это было тяжело?
— Так сложилось, что я начинала выступать с ленточки, а Линой – с обручем. Лента – это самый слабый вид в художественной гимнастике. Было, конечно, тяжело, осознавать, что впереди у меня сильные виды, и я еще могу ее догнать и обогнать.
— Что думали перед последним выходом?
— Что мне нужно сделать то, что я могу и показать свой максимум. Не думала о месте – просто поставила себе цель, что выступать нужно для себя, зрителей и в свое удовольствие.
— После упражнений с булавами было видно, что вы будто что-то подсчитываете.
— Да! – снова с улыбкой ответила Дина. — Было страшно. Но я понимала, что Линой еще не выступала, поэтому особо не волновалась – больше волнения было, когда оценки ставили ей.
— В одиночестве тяжелее выступать на соревнованиях?
— Намного. Ты понимаешь, что за тобой нет поддержки. Если допускаешь ошибку – надо собираться на следующие виды. К этому нельзя быть готовым.
— Но чувствовалось, что вас поддерживали трибуны.
— Спасибо нашим, что приехали сюда меня поддержать. Приятно, что поддерживали и другие зрители, да так кричали, что сразу силы появлялись.
«Арина пишет мне каждую секунду»
— Почему не поехала Арина?
— У нее травма. Но я до последнего не знала, поеду я или нет. У нас каждый день контрольные тренировки были, Ирина Александровна говорила: «Кто выиграет, тот и поедет». Осознала на 100%, что я здесь выступаю, когда приехала в зал и накрасилась.
— Насколько серьезная у нее травма?
— Не то чтобы у нее травма…Проблемы со здоровьем. Она лечится, восстанавливается. Все нормально. Возможно, будет выступать на чемпионате России.
— С кем приходилось конкурировать на тренировках за поездку на Игры?
— Ариша до своей болезни, Даша Трубникова, Настя Гузенкова – молодые девочки. Потом Ариша не смогла, девочки начали готовиться к другим соревнованиям, поэтому последние два дня я уже одна участвовала на контрольных. Пока не получала определенный балл, из зала не выходила.
— Как вам здесь без Арины? Вы же обычно всегда вместе.
— Тяжело, но она пишет мне каждую секунду – стараемся быть с ней на телефоне. Поддержка ее чувствуется.
— Не было варианта, что она сюда приедет в качестве болельщика?
— Был. Но смысл? Она на меня не смотрит, зачем ей быть в гостинице или ходить вокруг зала. Пусть лучше в Москве лечится и готовится к соревнованиям.
— Почему не смотрит?
— У нас такая примета – мы не смотрим выступления друг друга.
«Сложно, что соревнования длятся почти пять часов»
— Упражнения с булавами под восточные сказки – одна из самых обсуждаемых тем в этом году. Вам комфортно?
— Сначала я не хотела составлять под нее упражнения. Но потом начали, я начала более или менее ее понимать, мне стала все больше нравиться то, что получается. Теперь могу сказать, что это мое любимое упражнение.
Не считая ленты, — добавила чуть погодя Дина. – Это моя любовь.
— Этот турнир имеет какое-нибудь значение с точки зрения олимпийских перспектив?
— Конечно. Для России, для меня каждый старт важен. Сегодня было непросто. Соревнования длятся очень долго – не два часа, а почти четыре-пять. Мы вместе готовимся с акробатикой. Сложно совмещать.
— Чем паузы заполняли?
— Тренировками. Перерыв был почти час – готовила по одному виду.
— В Олимпийской деревне вам комфортно?
— Да, мне очень нравится! Все такие общительные. Подходим друг к другу, значками меняемся.
— Европейские игры как-то сказались на тренировочном процессе, подготовке к чемпионату мира?
— В прошлом году мы отдыхали после чемпионата Европы чуть больше, потом ездили на сборы. В этот раз на отдых ушло всего пять дней, после чего сразу начали готовиться к турниру. Было сложно. После Игр у меня отпуска не будет – там скоро чемпионат России, где я буду выступать. Полетим в Хорватию, отдохнем три дня и начнем тренироваться.
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