«Было страшно». Странная и восхитительная победа Дины Авериной

До последнего упражнения Дина шла второй – ее обгоняла израильтянка Линой Ашрам. И все вполне могло так закончиться, но в итоге главная соперница в борьбе за золото дважды уронила ленту, а Аверина безукоризненно выступила с булавами.

— Почти до самого конца вы были в роли догоняющей…

— Да, — кивнула Дина и улыбнулась.



— …насколько морально это было тяжело?

— Так сложилось, что я начинала выступать с ленточки, а Линой – с обручем. Лента – это самый слабый вид в художественной гимнастике. Было, конечно, тяжело, осознавать, что впереди у меня сильные виды, и я еще могу ее догнать и обогнать.



— Что думали перед последним выходом?

— Что мне нужно сделать то, что я могу и показать свой максимум. Не думала о месте – просто поставила себе цель, что выступать нужно для себя, зрителей и в свое удовольствие.



— После упражнений с булавами было видно, что вы будто что-то подсчитываете.

— Да! – снова с улыбкой ответила Дина. — Было страшно. Но я понимала, что Линой еще не выступала, поэтому особо не волновалась – больше волнения было, когда оценки ставили ей.



— В одиночестве тяжелее выступать на соревнованиях?

— Намного. Ты понимаешь, что за тобой нет поддержки. Если допускаешь ошибку – надо собираться на следующие виды. К этому нельзя быть готовым.



— Но чувствовалось, что вас поддерживали трибуны.

— Спасибо нашим, что приехали сюда меня поддержать. Приятно, что поддерживали и другие зрители, да так кричали, что сразу силы появлялись.

«Арина пишет мне каждую секунду»

— Почему не поехала Арина?

— У нее травма. Но я до последнего не знала, поеду я или нет. У нас каждый день контрольные тренировки были, Ирина Александровна говорила: «Кто выиграет, тот и поедет». Осознала на 100%, что я здесь выступаю, когда приехала в зал и накрасилась.

— Насколько серьезная у нее травма?

— Не то чтобы у нее травма…Проблемы со здоровьем. Она лечится, восстанавливается. Все нормально. Возможно, будет выступать на чемпионате России.



— С кем приходилось конкурировать на тренировках за поездку на Игры?

— Ариша до своей болезни, Даша Трубникова, Настя Гузенкова – молодые девочки. Потом Ариша не смогла, девочки начали готовиться к другим соревнованиям, поэтому последние два дня я уже одна участвовала на контрольных. Пока не получала определенный балл, из зала не выходила.



— Как вам здесь без Арины? Вы же обычно всегда вместе.

— Тяжело, но она пишет мне каждую секунду – стараемся быть с ней на телефоне. Поддержка ее чувствуется.



— Не было варианта, что она сюда приедет в качестве болельщика?

— Был. Но смысл? Она на меня не смотрит, зачем ей быть в гостинице или ходить вокруг зала. Пусть лучше в Москве лечится и готовится к соревнованиям.



— Почему не смотрит?

— У нас такая примета – мы не смотрим выступления друг друга.

Дина Аверина Фото: РИА Новости

«Сложно, что соревнования длятся почти пять часов»

— Упражнения с булавами под восточные сказки – одна из самых обсуждаемых тем в этом году. Вам комфортно?

— Сначала я не хотела составлять под нее упражнения. Но потом начали, я начала более или менее ее понимать, мне стала все больше нравиться то, что получается. Теперь могу сказать, что это мое любимое упражнение.



Не считая ленты, — добавила чуть погодя Дина. – Это моя любовь.

— Этот турнир имеет какое-нибудь значение с точки зрения олимпийских перспектив?

— Конечно. Для России, для меня каждый старт важен. Сегодня было непросто. Соревнования длятся очень долго – не два часа, а почти четыре-пять. Мы вместе готовимся с акробатикой. Сложно совмещать.



— Чем паузы заполняли?

— Тренировками. Перерыв был почти час – готовила по одному виду.



— В Олимпийской деревне вам комфортно?

— Да, мне очень нравится! Все такие общительные. Подходим друг к другу, значками меняемся.



— Европейские игры как-то сказались на тренировочном процессе, подготовке к чемпионату мира?

— В прошлом году мы отдыхали после чемпионата Европы чуть больше, потом ездили на сборы. В этот раз на отдых ушло всего пять дней, после чего сразу начали готовиться к турниру. Было сложно. После Игр у меня отпуска не будет – там скоро чемпионат России, где я буду выступать. Полетим в Хорватию, отдохнем три дня и начнем тренироваться.