Европейские игры. День 2-й. Побьёт ли сборная России свой же рекорд?

В первый день вторых Европейских игр сборная России завоевала 18 медалей – девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые. Главный вопрос второго дня: сможет ли российская команда превзойти это достижение, ведь в розыгрыше будет 36 комплектов наград в девяти видах спорта?
Медальный зачёт
Дина Аверина, накануне чудом выигравшая соревнования в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике, сегодня ещё четыре раза выйдет на ковёр. В программе турнира розыгрыш наград в упражнениях с отдельными предметами – мячом, булавами, лентой и обручем. Кроме того, определятся призёры в групповом многоборье. Выступления на гимнастическом ковре начнутся в 14:00 мск.
А вообще розыгрыш медалей во второй день начнётся в 11:30 в стрелковом тире. Мужчины и женщины определят сильнейших в стрельбе из пневматического пистолета. На траншейном стенде в 17:00 начнётся финал в трапе с участием олимпийского чемпиона 2004 года Алексея Алипова. В квалификации он показал шестой результат. Но стрельба на этом не закончится. Стрелки из лука определят победителей и призёров в соревнованиях смешанных команд как в классическом, так и в блочном луке.
В 17:06 начнутся финальные схватки в дзюдо, а в 18:30 – в самбо. Самбисты сегодня попрощаются с Европейскими играми, а турнир по дзюдо ещё продолжится. Накануне российские мастера этих единоборств принесли большую часть из завоёванных всей сборной медалей. Нет оснований думать, что сегодня что-то кардинально изменится.
Кроме того, будут разыграны медали в групповой шоссейной велогонке у мужчин, в акробатике и в лёгкой атлетике. Именно легкоатлеты завершат соревновательную программу второго дня розыгрышем девяти комплектов наград. Мужская и женская сборные по баскетболу 3х3 решили вопрос с выходом в четвертьфинал, и сегодня у них выходной.
11:30. Стрельба пулевая. Мужчины. Пневматический пистолет 10 м
12:00. Шоссейные гонки. Мужчины. Групповая гонка
13:30. Стрельба пулевая. Женщины. Пневматический пистолет 10 м
14:00. Художественная гимнастика. Обруч. Индивидуальное первенство
14:20. Художественная гимнастика. Мяч. Индивидуальное первенство
14:35. Стрельба из лука. Блочный лук. Смешанные команды
14:40. Художественная гимнастика. Булавы. Индивидуальное первенство
15:00. Художественная гимнастика. Лента. Индивидуальное первенство
15:35. Стрельба из лука. Классический лук. Смешанные команды
15:45. Стрельба стендовая. Женщины. Трап
16:00. Акробатика. Женщины. Групповое многоборье
16:03. Художественная гимнастика. Групповое многоборье
17:00. Стрельба стендовая. Мужчины. Трап
17:06. Дзюдо. Женщины. До 63 кг
17:10. Акробатика. Смешанные пары. Многоборье
17:21. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг
17:36. Дзюдо. Женщины. До 70 кг
17:51. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг
18:30. Самбо. Мужчины. До 52 кг
18:38. Самбо. Женщины. До 52 кг
18:53. Самбо. Мужчины. До 62 кг
19:09. Самбо. Женщины. До 60 кг
19:24. Самбо. Мужчины. До 74 кг
19:40. Самбо. Женщины. До 68 кг
19:55. Самбо. Мужчины. До 90 кг
20:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м, 110 м с барьерами, прыжки в высоту
20:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м, 100 м с барьерами, прыжки в длину, метания копья
20:00. Лёгкая атлетика. Смешанная эстафета 4x400 м, смешанная комбинированная эстафета преследования
20:11. Самбо. Женщины. До 80 кг
20:26. Самбо. Мужчины. Свыше 100 кг.
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