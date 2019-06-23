Американка обвинила Загитову в воровстве. Алину опять подставили?

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выходит из тени Евгении Медведевой. В спортивном плане это произошло ещё год назад, а вот в информационном пространстве до недавнего времени главной звездой фигурного катания оставалась Женя. Но и здесь акценты постепенно смещаются в сторону Загитовой. Лучшая фигуристка мира всё чаще оказывается в центре скандальных ситуаций и подвергается жёсткой критике.

Загитову безжалостно травят. Она даже удалила пост про Путина Олимпийская чемпионка оказалась не готова к политической травле. Куда смотрели взрослые?

Месяц назад японские СМИ всерьёз писали о том, как на карьере Загитовой может сказаться езда без прав по сельской дороге. А эта неделя вообще грозит стать самым серьёзным испытанием на стрессоустойчивость в карьере 17-летней спортсменки. Не успели улечься страсти вокруг посещения Алиной «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, как в её адрес посыпались новые обвинения. На этот раз в плагиате или, попросту говоря, в воровстве. Хореограф из США Джоджо Гомез заявила, что показательный номер Загитовой под песню Билли Айлиш Bad Guy точь-в-точь копирует её танец под эту композицию. Неужели постановка Алины действительно позаимствована?



Или американка просто пиарится за счёт российской чемпионки?

«Не воруйте, а купите мне билет»

Алина Загитова представила номер на хит популярной у молодёжи певицы Билли Айлиш 15 июня, во время выступления на шоу в японском городе Кобе. Неделю спустя американская танцовщица и хореограф Джоджо Гомез опубликовала на своей странице в «Инстаграме» гневный пост, в котором обвинила Даниила Глейхенгауза, постановщика номера Загитовой, в воровстве.



«Тот случай, когда моя постановка танца на песню Bad Guy была украдена и показана по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз, мне приятно, как сильно вы вдохновились моей работой, но в следующий раз, вместо того чтобы воровать, наймите меня и купите билет в Японию», — написала Гомез, сопроводив пост фрагментов выступления Загитовой.

На страницах Глейхенгауза и Загитовой в «Инстаграм» тут же стали появляться десятки комментариев с обвинениями в плагиате. Даниил сначала удалял самые негативные из них, а затем закрыл возможность добавлять комментарии. Вскоре Гомез написала в «сторис», что Глейхенгауз связался с ней и принёс извинения, а также отметила, что «не хотела, чтобы кто-то почувствовал себя атакованным, но в то же время должна отстаивать свои работы и не допускать их заимствования».

Гомез популярнее Загитовой?

При сравнении номеров Гомез и Загитовой невозможно не заметить сходства. Трудно поверить в то, что Глейхенгауз создал постановку, не видя танца американки, который был опубликован в Интернете 11 мая. За неделю до объявления о выборе песни Bad Guy в качестве музыкального сопровождения показательного номера Алины. Признал факт заимствования и сам Глейхенгауз: «Я хочу принести извинения Джоджо Гомез за то, что не спросил у неё разрешения на использование некоторых движений из её хореографии – я видел их на YouTube и мне очень понравилось. Я показал эту хореографию Алине, и мы начали программу с этих движений. Джоджо, ты потрясающая, и я надеюсь, что в будущем мы сделаем что-то на льду. Я приглашаю тебя в Россию и беру все затраты на себя».



Тем не менее, Гомез тоже получила большую порцию критики. Пользователи, в основном из России и постсоветского пространства, стали убеждать танцовщицу в том, что она не имеет никаких прав на свою постановку, а также обвинять в травле Загитовой и желании хайпануть на имени известной спортсменки.



Последнее кажется сомнительным, поскольку 25-летняя Гомез – достаточно заметная фигура в американском шоубизнесе. Она сотрудничала с такими звёздами поп-музыки, как Бейонсе, Джастин Бибер и LMFAO, успешно участвовала в различных шоу талантов, а подписчиков в «Инстаграм» у неё вдвое больше, чем у Загитовой – 1,3 млн человек. Конечно, она могла не выносить проблему в публичное пространство, а связаться с командой Загитовой напрямую. Однако желание Джоджо рассказать всем, что с ней поступили несправедливо, тоже можно понять.

Медведева тоже обвиняла Загитову в плагиате?

Это уже второй случай обвинения Глейхенгауза в плагиате в связи с одним и тем же номером. Хореограф в середине мая объявил, что Загитова будет кататься под Bad Guy, а за несколько дней до этого данную песню назвала любимой Евгения Медведева. «Отвечу один раз, дальше буду удалять. Интервью не видел, музыку выбрали ещё до отпуска, как вернулись, начали ставить», — объяснил Даниил. Однако история имела продолжение. «А ещё я люблю Noize MC» — написала Медведева в «сторис», намекнув на использование Загитовой её любимой песни.

Загитова украла у Медведевой идею? Олимпийскую чемпионку обвиняют в плагиате Неужели Медведева всерьёз считает главную соперницу подражательницей? Да в фигурном катании такое происходит сплошь и рядом!

Если в том случае вполне могло быть совпадение, то сейчас претензии к хореографу олимпийской чемпионки выглядят обоснованными. Заимствовать отельные элементы в фигурном катании считается нормальным, но в данной ситуации как минимум начало номера выглядит скопированным. Грустно, что Алина уже второй раз за несколько дней стала объектом нападок недоброжелателей по вине взрослых, которые должны оберегать и защищать лучшую фигуристку мира, а не подставлять её под удар.