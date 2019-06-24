Есть новый рекорд! Россия в Минске собирает медали Игр десятками

Сборная России завоевала на Европейских играх 21 медаль в день. Будет ли ещё больше?

Европейские игры – 2019. Медальный зачёт

У сборной России на Европейских играх получился по-настоящему ударный старт. В первый же день команда завоевала 19 медалей, девять из которых были золотыми. И это из 24 комплектов! Соответственно, из 38 россияне должны были выиграть ещё больше. Так оно и вышло!

Европейские игры. День 2-й. Побьёт ли сборная России свой же рекорд? Программа второго дня Евроигр в Минске почти повторит первую, но добавятся лёгкая атлетика и стендовая стрельба.

За второй соревновательный день сборная России завоевала 21 награду, десять из которых – высшей пробы! Результат просто потрясающий. Эх, так бы и на большой Олимпиаде!

Будет ли ещё больше? Скорее нет, чем да. Поскольку минувшее воскресенье было самым медалеёмким днём Игр. Во все остальные дни наград в розыгрыше будет меньше.

Золотой тон дню вновь задали стрелки: точнее всех по мишеням из пистолета стрелял Артём Черноусов – для него победа стала на Играх второй. А гимнастка-художница Дина Аверина сходу стала трёхкратной чемпионкой – выиграла упражнения с обручем и лентой. Жаль только, что с булавами и мячом обойти всех соперниц не получилось – золота могло быть и больше. Что касается групповых упражнений, то там у российской команды первое и третье места.

Ещё в обед легкоатлетка Елена Соколова на стадионе «Динамо» прыгнула в длину на 6,76. И только к вечеру, когда выступили все соперницы, стало понятно, что этот прыжок принёс ей золото. Также у России два серебра: в мужских прыжках в высоту и женском метании копья.

Нельзя не отметить и российских акробатов: Аксёнова и Старцев выиграли в комбинации. Лучники Наталья Авдеева и Антон Булаев показали превосходную точность в смешанной паре. И, конечно, весомый вклад в медальную копилку внесли представители единоборств. Свои финальные схватки выиграли самбисты Руслан Багдасарян и Сергей Рябов, а также Диана Рябова.

«Форма сборной пролежала год». Легкоатлетам из России наконец вернули флаг? Вернули, но ненадолго. Однако россияне уже рвутся к победе на Европейских играх.

При этом стоит отметить, что, несмотря на два невероятных дня, отрыв сборной России от ближайших конкурентов пока не космический. Белорусы на домашних аренах радуют своих болельщиков изо всех сил. За второй день у них 20 медалей. Вы могли этого ожидать?

По золоту россияне опережают белорусов уже на девять наград, но если брать в приоритет общее количество, то здесь хозяева Игр совсем рядом: 34 против 39. Интрига в борьбе ещё есть!

Топ-5 медального зачёт Европейских игр – 2019 после 2-го дня



1. Россия – 19, 10, 10 – 39;

2. Беларусь – 10, 9, 15 – 34;

3. Украина – 5, 6, 6 – 17;

4. Грузия – 5, 3, 8 – 16;

5. Италия – 4, 3, 3 – 10.