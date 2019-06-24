Созрели для Олимпиады? Восхитительные чемпионки гимнастки Аверины

Сёстры Дина и Арина Аверины всё делают вместе. Трудно понять, кто из них кто, но это и неважно. Они обе великолепны!

Европейские игры не во всех видах спорта собирают сильнейших, но художественной гимнастики это не касается. Покорять Минск приехала восьмикратная чемпионка мира и главная надежда России на олимпийское золото в Токио Дина Аверина. В каждом из пяти видов программы 20-летняя спортсменка поднималась на пьедестал, и трижды в её честь звучал гимн России. При этом Дина настолько превосходит соперниц, что могла рассчитывать и на все пять золотых медалей. Помешали собственные ошибки, во многом вызванные одним обстоятельством.

«Было страшно». Странная и восхитительная победа Дины Авериной Чемпионка поделилась эмоциями после победы, а ещё рассказала, почему на Игры в итоге поехала она.

Дина впервые выступала на крупных соревнованиях без своей сестры-близняшки Арины. Девушки действительно всегда всё делают вместе, у них даже «инстаграм» один на двоих.

Только самые внимательные болельщики могут различить, где Дина, а где Арина. Впрочем, это не имеет принципиального значения, ведь обе девушки невероятно хороши.

На Европейские игры Дина впервые за долгие годы приехала без сестры. Арина осталась в Москве поправлять здоровье, поэтому на Дину выпала максимальная нагрузка.

Даже на расстоянии сёстры чувствуют друг друга и постоянно переписываются. Но приезжать в качестве болельщика Арине смысла не было, поскольку выступления друг друга девушки не смотрят.

Арина и Дина начали заниматься гимнастикой в четыре года, по примеру старшей сестры Полины.

После Олимпиады в Рио-де-Жанейро сёстры Аверины стали лидерами сборной России. Девушек называют главными российскими надеждами на золото Токио, и пока они этот статус оправдывают.

На двух минувших чемпионатах мира Аверины завоевали 11 золотых медалей на двоих.

Более успешно на главных стартах выступает Дина, которая уже стала восьмикратной чемпионкой мира. Однако Арина уверяет, что за сестру радуется даже больше, чем за себя.

Отдыхать гимнастки тоже предпочитают вместе.

Дина и Арина болеют за футбольный ЦСКА. Иногда их можно увидеть на трибунах в атрибутике любимой команды.

Интересно, что фотографии с «армейскими» близнецами братьями Березуцкими в «инстаграме» Авериных нет, зато есть снимок с близнецами Алексеем и Антоном Миранчуками из «Локомотива».

Дина Аверина стала одной из главных звёзд сборной России на Европейских играх и внесла солидный вклад в общее лидерство нашей команды. В Токио мы вправе ждать от неё ещё более уверенного выступления, особенно если на Олимпиаде Дина и Арина Аверина снова будут вместе.