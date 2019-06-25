В Минск придёт футбол. Что интересного будет в 4-й день Европейских игр?

Про футбол – правда. Только не большой, а пляжный. Поболеем за наших парней, которые приехали в Беларусь отстаивать титул.

Всего восемь комплектов наград в шести видах спорта будет разыграно в четвёртый соревновательный день II Европейских игр. Совсем скудный на медальные события день, но при этом стартует турнир по пляжному футболу, который обещает стать украшением соревнований.

Медальный зачёт



Сборная России, победитель Европейских игр – 2015 в Баку, в первом матче сыграет со сборной Испании. Начало игры – в 15:30. Совсем недавно парни Михаила Лихачёва бились с испанцами в финале квалификации к Всемирным пляжным играм в Сан-Диего и добились победы. Россия и Испания играют в группе В вместе с командами Украины и Италии. Настоящая «группа смерти».

Каждый предыдущий день в Минске начинался с розыгрыша комплекта наград в стрелковом тире. И каждый раз российские спортсмены завоёвывали золотые медали. Надеемся, и сегодня будет то же самое. Единственный комплект наград в стрельбе будет разыгран среди смешанных команд в дисциплине стрельба из положения лёжа с 50 м из малокалиберной винтовки. Сборную России представляют две команды: Полина Хорошева/Кирилл Григорьян и Юлия Зыкова/Сергей Каменский. Финал начнётся в 12:00.



Закончат своё выступление в Минске дзюдоисты. Им предстоят соревнования смешанных команд. Сборная России в 1/8 финала встретится со сборной Турции.



Мастера спортивной аэробики определят призёров в группах, в настольном теннисе будут разыграны медали среди смешанных пар, в шоссейных велогонках пройдут женская и мужская «разделки», а в прыжках на батуте мужчины разыграют медали в личном турнире, а женщины – в синхронных прыжках.

Расписание финалов и матчей по пляжному футболу на 25 июня



10:00. Шоссейные гонки. Женщины. Гонка с раздельным стартом

12:00. Стрельба пулевая. Микст. Малокалиберная винтовка лёжа, 50 м

13:00. Шоссейные гонки. Мужчины. Гонка с раздельным стартом

14:00. Пляжный футбол. Мужчины. Группа A. 1-й тур. Португалия — Швейцария

15:30. Пляжный футбол. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Испания — Россия

16:00. Дзюдо. Смешанная команда

18:00. Пляжный футбол. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Украина — Италия

19:00. Настольный теннис. Смешанные пары

19:00. Прыжки на батуте. Женщины. Синхронные выступления

19:30. Аэробика. Группы. Финал

19:30. Пляжный футбол. Мужчины. Группа A. 1-й тур. Румыния — Беларусь

20:05. Прыжки на батуте. Мужчины. Индивидуальное первенство.

Полный календарь Европейских игр