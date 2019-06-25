Знаем своё место! Россия по-прежнему первая в медальном зачёте

После двух невероятных дней Россия сбавила обороты, но всё равно упрочила лидерство в общем медальном зачёте Европейских игр.

Европейские игры – 2019. Медальный зачёт



Европейские игры в Минске после бурных медальных выходных в начале новой недели будто бы взяли небольшую паузу. После 38 комплектов наград, разыгранных в воскресенье, 14, которые достались атлетам в понедельник, смотрятся как-то скромно. Однако и от этого пирога сборная России сумела откусить весьма заметный кусок: три золота, два серебра и четыре бронзы.

Дзюдоисты бросят, баскетболисты забросят? Как пройдёт 3-й день Европейских игр В третий соревновательный день в Минске определятся медалисты в пяти видах спорта. Негусто, но у наших все шансы на медали.

Все победы дня получились яркими. В очередной раз российских болельщиков порадовали стрелки: Артём Черноусов в Минске просто не замечает конкурентов: за три дня он взял три золота. В понедельник он отличился в смешанной команде с Маргаритой Ломовой.



Второе золото дня России принёс дзюдоист Арман Адамян, в финале победивший соперника из Грузии. Досадно, что его партнёр по команде Инал Тасоев свою золотую схватку проиграл.

Россия сыграла вничью с Грузией. В дзюдо Все события 24 июня на Европейских играх — 2019. Все финалы, медали России, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.

Наконец, в последнем финале соревновательного дня сборная России по баскетболу 3х3 в ярком решающем матче при полных трибунах победила команду Латвии и завершила четырёхдневный путь завоеванием золотых наград. Девушки, к сожалению, уступили в четвертьфинале.

Также стоит отметить, что серебряную медаль выиграл стрелок Сергей Каменский, а бронзовыми призёрами Игр стали дзюдоисты Хусен Халмурзаев и Ксения Чибисова, стрелки Алексей Алипов и Дарья Семьянова, а также пара Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев в аэробике.



Сборная России не просто сохранила лидерство в общем зачёте, но и упрочила его, оторвавшись от занимающих вторую строчку белорусов. Преимущество перед хозяевами Игр составляет 11 золотых медалей или 10 медалей всего. Пожалуй, сражения за победу в медальном зачёте ждать уже не стоит. Интригу стоит искать в другом. Например, как скоро Россия соберёт 100 медалей?

Топ-5 медального зачёт Европейских игр – 2019 после 3-го дня.



1. Россия – 22, 12, 14 – 48;

2. Беларусь – 11, 9, 18 – 38;

3. Грузия – 6, 5, 9 – 20;

4. Украина – 5, 7, 6 – 18;

5. Италия – 5, 4, 3 – 12.