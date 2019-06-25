Знаем своё место! Россия по-прежнему первая в медальном зачёте

Европейские игры – 2019. Медальный зачёт
Европейские игры в Минске после бурных медальных выходных в начале новой недели будто бы взяли небольшую паузу. После 38 комплектов наград, разыгранных в воскресенье, 14, которые достались атлетам в понедельник, смотрятся как-то скромно. Однако и от этого пирога сборная России сумела откусить весьма заметный кусок: три золота, два серебра и четыре бронзы.
Все победы дня получились яркими. В очередной раз российских болельщиков порадовали стрелки: Артём Черноусов в Минске просто не замечает конкурентов: за три дня он взял три золота. В понедельник он отличился в смешанной команде с Маргаритой Ломовой.
Второе золото дня России принёс дзюдоист Арман Адамян, в финале победивший соперника из Грузии. Досадно, что его партнёр по команде Инал Тасоев свою золотую схватку проиграл.
Наконец, в последнем финале соревновательного дня сборная России по баскетболу 3х3 в ярком решающем матче при полных трибунах победила команду Латвии и завершила четырёхдневный путь завоеванием золотых наград. Девушки, к сожалению, уступили в четвертьфинале.
Также стоит отметить, что серебряную медаль выиграл стрелок Сергей Каменский, а бронзовыми призёрами Игр стали дзюдоисты Хусен Халмурзаев и Ксения Чибисова, стрелки Алексей Алипов и Дарья Семьянова, а также пара Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев в аэробике.
Сборная России не просто сохранила лидерство в общем зачёте, но и упрочила его, оторвавшись от занимающих вторую строчку белорусов. Преимущество перед хозяевами Игр составляет 11 золотых медалей или 10 медалей всего. Пожалуй, сражения за победу в медальном зачёте ждать уже не стоит. Интригу стоит искать в другом. Например, как скоро Россия соберёт 100 медалей?
Топ-5 медального зачёт Европейских игр – 2019 после 3-го дня.
1. Россия – 22, 12, 14 – 48;
2. Беларусь – 11, 9, 18 – 38;
3. Грузия – 6, 5, 9 – 20;
4. Украина – 5, 7, 6 – 18;
5. Италия – 5, 4, 3 – 12.
- 24 июня 2019
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