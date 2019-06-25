Европейские игры — 2019. 4-й день. Время главного вида спорта! LIVE

*** Медальный зачёт Европейских игр — 2019 ***

*** Полный календарь Европейских игр — 2019 ***

ОНЛАЙН ДНЯ

07:00. Доброе утро, дорогие любители спорта и болельщики сборной России. Европейские игры — 2019 берут передышку, постепенно приближаясь к экватору. 25 июня, в четвёртый день Игр, будут разыграны лишь восемь комплектов наград в шести видах спорта. Завершится соревновательная программа в дзюдо, спортивной аэробике, велоспорте на шоссе и прыжках на батуте. В настольном теннисе, напротив, медали будут разыграны впервые. А в пулевой стрельбе всё идёт своим чередом: там за медали будут бороться все Игры.

А ещё в Минске наконец-то начинается пляжный футбол — ключевой вид спорта всех Игр для российских и белорусских болельщиков. В первый день сборная России сыграет со сборной Испании.

За три дня россияне завоевали 48 наград различного достоинства, и нет никаких сомнений, что во вторник команда перешагнёт рубеж в полсотни медалей. Кто именно завоюет юбилейную награду? Следите за событиями Европейских игр вместе с «Чемпионатом», и вы всё узнаете первыми!