Нас поймали… Биатлон всё-таки выписал всему российскому спорту приговор?

Российские биатлонисты из доклада Макларена оказались виновными. На очереди – олимпийские чемпионы. Так Родченков говорил правду?

В российском биатлоне снова допинг-скандал. Эка невидаль!

Два спортсмена, в том числе участник Кубка мира в составе сборной России, получили по четыре года дисквалификации за очень старые нарушения. Таким нас уже давно не удивишь. Нет совсем уж звёздных имён – ну и слава богу. Можно отмахнуться и жить дальше. Тем более когда сборная России крушит соперников на Европейских играх под родным флагом, а в Минске по десять раз за день играет российский гимн.

Хорошенько запомните эти моменты триумфа. Всё идёт к тому, что российские знамёна надолго окажутся под запретом на любых крупных соревнованиях.

Союз биатлонистов России объявил, что Александр Печёнкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года каждый. Началось…

Родченков говорил правду?

Карьера Печёнкина получилась более заметной. Он успешно выступал по юниорам, побеждал на Кубке IBU и даже провёл с десяток гонок в Кубке мира, однажды попав в топ-20. Но закрепиться в основном составе сборной России пермяку не удалось. Последний раз он выступал на международных соревнованиях летом 2017 года. Чернышов тоже подавал надежды на юниорском уровне, но на топ-уровень так и не вышел.

Вряд ли бы кому-то из Александров удалось неожиданно прибавить и превратиться в звезду мирового биатлона. Поэтому в широком смысле гораздо важнее не кого дисквалифицировали, а как. Решение по Печёнкину и Чернышову было принято на основании исследования данных из Московской антидопинговой лаборатории. Тех самых, которые российская сторона долго не соглашалась предоставить Всемирному антидопинговому агентству. Проще говоря, ВАДА удалось найти доказательства вины спортсменов из «списка Родченкова».

Пока двоих, но если механизм работает, то наказания в отношении остальных – вопрос времени. И таких остальных – около тысячи!

Какие ваши доказательства?

Передача данных Московской антидопинговой лаборатории была одним из ключевых условий для возвращения соответствия РУСАДА кодексу ВАДА. На заседании исполкома ВАДА в сентябре 2018 года Россия согласилась дать доступ к лаборатории, благодаря чему состоялось долгожданное восстановление в правах. В январе 2019-го эксперты ВАДА изъяли необходимые материалы, отметили высокую степень их достоверности и провели анализ, по итогам которого запросили на перепроверку 2262 пробы, взятые в период с 2011 по 2015 год.

По сути, перепроверка этих проб должна подтвердить или опровергнуть обвинения бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова. Именно его показания, а также оказавшаяся в распоряжении ВАДА копия электронной базы данных московской лаборатории (ЛИМС) легли в основу доклада Макларена.

ЛИМС содержит данные о положительных пробах российских спортсменов, которые Родченков передавал в ВАДА как чистые. То есть если перепроверка сомнительного образца покажет наличие в нём запрещённого вещества, значит, российская сторона действительно скрывала данные об антидопинговых нарушениях своих спортсменов. И это доказательства гораздо серьёзнее, чем слитые неизвестным информатором копии или бесконечные переписки Родченкова с сотрудниками лаборатории и РУСАДА.

Двое. Пока двое…

В августе 2018 года IBU начал расследование в отношении четырёх российских биатлонистов. Среди них, кстати, были и дисквалифицированные сейчас Печёнкин с Чернышовым. А ещё — олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.

В российском биатлоне опять нашли допинг. Его прятали почти 5 лет Самый титулованный биатлонист России в 21 веке и «секси всея Руси». Неважно, что карьера звёзд закончена — отвечать за допинг придётся.

Неужели ВАДА удалось найти доказательства вины только двух биатлонистов, а Слепцова и Устюгов теперь вне подозрения? Выглядит неправдоподобно. Куда вероятнее, что прославленные чемпионы получают квалифицированную юридическую помощь, за них бьются.

Впереди катастрофа?

Так или иначе, даже федерации, скептически относившиеся к выводам Макларена, будут вынуждены раскопать старые дела и наказать российских спортсменов, чья вина подтвердится после сверки результатов перепроверки допинг-проб и данных ЛИМС. Учитывая масштаб проблемы, количество дисквалификаций быстро достигнет критической отметки.

Критической для того, чтобы надолго закрыть России доступ на крупные соревнования. Как минимум под своими знамёнами, а то и вообще.

Время у борцов с российским допингом ещё есть. До Олимпиады в Токио больше года.