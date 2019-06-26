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Пляжный футбол, Европейские игры — 2019: Россия — Италия, прямая трансляция

Сборная России по пляжному футболу
«Чемпионат»
Пляжный футбол. Битва за Европу, отступать некуда! Россия — Италия. LIVE
Во втором матче на Европейских играх Россия сыграет с Италией. После поражения от Испании права на ошибку нет. Ведём трансляцию из Минска!
Другие / Европейские игры 2019 0

*** Медальный зачёт Европейских игр — 2019 ***

*** Полный календарь Европейских игр — 2019 ***

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07:30. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня, 26 июня, сборная России по пляжному футболу продолжит свой турнирный путь на Европейских играх, которые проходят в Беларуси. Напомним, что четыре года тому назад в Баку россияне завоевали золотые награды и теперь мечтают повторить тот успех.

В первом матче на турнире сборная России уступила Испании, но шансы на выход в плей-офф не потеряла. Однако в игре с командой Италии права на ошибку уже нет. Матч начнётся в 15:30 мск. Призываем вас болеть за нашу команду вместе с «Чемпионатом»: у нас вы найдёте всё самое интересное прямо с места событий.

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