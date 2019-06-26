В гандбол пришла армия. Привлечены даже Акинфеев с Газзаевым

А также две олимпийских чемпионки. ЦСКА должен стать базовым клубом сборной, но вряд ли уже к ближайшей Олимпиаде.

Московский ЦСКА – новый клуб в российском гандболе. Он станет 12-м участником Суперлиги, и планируется, что это будет базовый клуб для национальной сборной. Состав собран хороший, тренер – опытный, но делать какие-то выводы можно будет делать только по окончании сезона.

Задача – стать базовым клубом

Представляя новый клуб, президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв заявил: «Задача гандбольного ЦСКА – стать базовым клубом сборной».

Если посмотреть на текущий состав, то вряд ли можно говорить о «базовом» клубе применительно к предстоящему сезону. В котором, как известно, сборной России предстоит сыграть на чемпионате мира в Кумамото и Олимпийских играх в Токио.

ЦСКА не будет играть в еврокубках, и в женскую Суперлигу попал только благодаря административному ресурсу, как и московский «Спартак» — в мужскую. Спортивный принцип в данном случае никак не мог действовать, так как женской высшей лиги в чемпионате России уже два года как нет (а первая лига при этом есть, но выйти из неё в Суперлигу нельзя).

Состав был собран достаточно просто – ведущим игрокам практически всех клубов Суперлиги были предложены контракты, намного превышающие в финансовом плане их предыдущие соглашения. Главный тренер сборной России Евгений Трефилов скептически отнёсся к появлению ЦСКА, заметив, что создание этого клуба ослабило остальные команды.

Но собрать состав – одно дело. Всех новичков нужно было вокруг игрока, который мог повести команду за собой. Разыгрывающая Дарья Дмитриева – идеальная кандидатура. Олимпийская чемпионка, одна из лучших гандболисток мира, суперзвезда, которой всего лишь 24 года. Ради проекта ЦСКА Дмитриева даже рассталась с тольяттинской «Ладой». Как и с перспективой в предстоящем сезоне сыграть в Кубке ЕГФ.

Но если смотреть на остальных игроков армейского клуба, которые уже сейчас могут играть в сборной, и не просто играть, а реально усилить, речь можно вести только о левой полусредней Полине Ведёхиной, пришедшей в ЦСКА вместе с Дмитриевой из Тольятти. И только в том случае, если Полина полностью восстановилась после тяжёлой травмы, из-за которой пропустила большую часть прошлого сезона.

Все остальные игроки – очень хорошего уровня, и про часть из них можно сказать, что в будущем они могут стать гандболистками основного состава сборной России. А для некоторых игроков ЦСКА сборная России – уже в прошлом.

Бросить вызов «Ростову»

Главным тренером ЦСКА стал датчанин Ян Лесли. Тот самый, что два с половиной года возглавлял «Ростов-Дон» и терпел неудачи и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. По его словам, опыт работы в России поможет ему учесть предыдущие ошибки. Датский тренер уверен, что уже в первом сезоне ЦСКА сможет бросить вызов «Ростову», а в дальнейшем регулярно играть в «финале четырёх» Лиги чемпионов. Армейские планы на ближайшие три года: призовое место в Суперлиге в стартовом сезоне, чемпионство в следующем, и победа в Лиге чемпионов в третьем сезоне.

Очень смелое заявление, учитывая разношёрстный состав. В истории нашего женского гандбола уже был проект «Кубань»–2016, когда в Краснодар приехали олимпийские чемпионки Рио и вообще был собран суперсостав. Закончилось это массовым исходом игроков, а Евгений Трефилов заявил, что разогнать всех звёзд нужно было раньше и опираться на молодых.

Сейчас Трефилов только усмехнулся на тему амбиций ЦСКА. «Бросаться на «Ростов-Дон» можно только сдуру», — сказал он «Быстрому центру». С чемпионом страны, в составе которого играют гандболистки стартового состава сборной России, тягаться действительно сложно. Но всем остальным теперь придётся тягаться с ЦСКА. Состав для Суперлиги хорош, нужно дождаться, когда девушки сыграются.

В любом случае, чемпионат России с появлением нового клуба станет интереснее. И пройдёт по новой формуле – без плей-офф. Сделано это по предложению Трефилова ради Олимпиады-2020. Двухкруговой турнир, значение каждого матча в котором сложно переоценить.

А причём тут армия?

В плане финансирования у ЦСКА проблем нет. По информации «Чемпионата», в проект «впряглись» структуры, аффилированные с Минобороны. То есть у ЦСКА от армии не только название и универсальный зал «Игровой» на Ленинградском проспекте для домашних матчей, но и частично – деньги.

Попечительский совет клуба возглавил заместитель министра обороны Тимур Иванов, а членами совета стали Валерий Газзаев и Игорь Акинфеев. В их случае можно обойтись без званий, титулов и напоминаний.

В гандбольных группах в соцсетях по поводу создания ЦСКА идут бурные дискуссии. Пока настроение у болельщиков больше скептическое, и основной вопрос – почему было не вложить деньги в московский «Луч», который влачит жалкое существование, и у которого богатая история.

Но, как известно, кто платит деньги, тот и решает, кому и почему. Самый узнаваемый в России спортивный бренд, сотрудничество с Минобороны, возможность за счёт футбола привлечь болельщиков – этого уже достаточно. А какие-то выводы можно будет делать только по окончании сезона, который ещё не начался.