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Пляжный футбол, Европейские игры-2019: Россия — Украина, прямая трансляция

Сборная России по пляжному футболу
«Чемпионат»
Пляжный футбол, Россия — Украина. Нужно просто биться за Родину! LIVE
На Европейских играх 2019 сборная России по пляжному футболу играет с Украиной. Ведем трансляцию из Минска.
Другие / Европейские игры 2019 0

*** Медальный зачёт Европейских игр — 2019 ***

*** Пляжный футбол, Европейские игры — 2019: турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, Европейские игры — 2019: полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:30. Пожалуй, поклонникам пляжного футбола и болельщикам сборной России сегодняшнее утро трудно считать добрым. Накануне наша команда проиграла свой второй матч на Европейских играх, и это поражение в сочетании с результатами матчей соперников лишило её шансов выйти в плей-офф и побороться за медаль. Так сложилось, что чемпион турнира 2015 года выбыл уже после двух дней.

Но турнир для сборной России на этом не заканчивается. Нужно биться за свою честь, за престиж страны, за Родину, как сказал после матча главный тренер. В третьем туре группового этапа россияне проведут принципиальный матч с украинцами. И мы призываем вас поддержать команду в трудный момент: следите за матчем вместе с «Чемпионатом».

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