«Праздник со слезами на глазах». Россия победила Украину, но не радовалась

В третьем туре группового этапа турнира по пляжному футболу на Европейских играх сборная России со счётом 5:1 победила Украину. Однако радости победа не принесла. Россияне уже по итогам двух туров выбыли из борьбы за медали и теперь могут занять лишь пятое место.

Нападающий сборной России Фёдор Земсков рассказал, как в команде пережили болезненные поражения, что изменилось к матчу с Украиной и за что будет биться сборная России в Минске.

Сборная России без шансов разгромила Украину! Жаль, зря… Это была очень красивая, но самая бесполезная победа в истории сборной России по пляжному футболу. А Украина всё равно торжествует.

– Вчера, после второго поражения подряд, которое оставило Россию вне сражения за медали Европейских игр, главный тренер призвал команду биться за Родину. Подействовало?

– Думаю, игра показала, что подействовало. И Украина ведь тоже настроилась: ребята бились, кусались, не убирали ноги в борьбе. Недонастроя не было ни с одной стороны. Мы вышли биться за ту футболку, которую носим, за страну, которую мы представляем. Даже если мы потеряли шансы выйти из группы, лицо терять нельзя. Нужно, чтобы нас боялись и уважали как сборную. С этой точки зрения, я считаю, мы сегодня провели неплохой матч.



– Какое ощущение в душе после такой победы, красивой, но ничего не решающей?

– Праздник со слезами на глазах, как в песне. Вчера, конечно, был кошмарный день. Мы урывками посмотрели игру, насколько позволяла трансляция… Я не припомню, чтобы сборная России так плохо играла, и я в частности тоже. Матч отвратительный. И настроение было – хуже не придумаешь. Мы действительно готовились к этому турниру, провели полноценный сбор. Может быть, где-то перенастроились, слишком ответственно подошли. Сегодня мы были более раскрепощёнными и в большей степени играли в свою игру. Возможно, в этом дело.



– Было ощущение, что против Италии команда в атаке была бессильна.

– За команду говорить не буду, а по себе я могу сказать, что я очень слабо сыграл. Наверное, бессилие – это правильное слово. Именно сил не хватило, резкости какой-то. Вроде не так уж много мы отбивались, быстро перехватывали мячи, но потом каким-то волшебным образом мы их теряли, отдавали, били мимо мяча. Думаю, на третий период нам не хватило прежде всего моральных сил. Если бы при счёте 2:1 мяч залетел не в наши ворота, а в итальянские, то было бы легче. Но случилась неожиданная ошибка, и был забит гол, который нас немного надломил.

Россия опять проиграла в пляжный футбол. А Украина нас добила! Во втором матче на Европейских играх Россия проиграла Италии. Ещё не всё пропало, но Россию спасёт только чудо.

– После второго поражения собирались с командой, смотрели друг другу в глаза?

– На самом деле в плане командной атмосферы у нас никаких проблем нет, да и не было никогда. Все профессионалы, коллектив хороший. Вчера, наверное, даже больше хотелось какого-то уединения, хотелось одному побыть с этими эмоциями. Все как-то тихонько расползлись по номерам, и только вечером Артур Папоротный пришёл, в «Героев» поиграли. Но собрание было: тренер сказал, что всё потеряно, кроме чести, да и за честь ещё нужно побиться. Борьбу за пятое место никто не отменял. И сегодня у нас совсем другая игра получилась. Может, действительно были более раскованными. Может, дождик нам помог – спартаковская погода (улыбается).

– Дождь, намочивший песок, действительно как-то повлиял на игру?

– Трудно сказать. Думаю, что это сыграло немного негативную роль для украинцев. У них ребята в большинстве своём занимались или занимаются мини-футболом, и такие овраги, которые образуются в мокром песке, им были непривычны. Например, тот же Андрей Борсук, который обладает отличным дриблингом и взрывной стартовой скоростью, ничего не показал.



– Белорусские болельщики радушно относятся на Играх к европейским спортсменам. Есть ли ощущение, что играете практически дома? Ощущается ли поддержка?

– Да, конечно. Поскольку стадион сам по себе небольшой, даже когда он заполняется, народу всё равно не очень много. Но шум трибуны создают очень приличный. Чувствуется, что они приходят не в кинотеатр, а на стадион, чтобы переживать, болеть. Даже после двух поражений в ненастную погоду сегодня был почти полный стадион, и за нас болели, переживали. Я так понимаю, что местные болельщики зла на нас не держат (улыбается).

«Не поубивайте друг друга, парни!». Россия готова к золоту в пляжном футболе Сборная России по пляжному футболу готова биться за золото Европейских игр. Игроки даже партнёров не жалеют – а что же будет с соперниками?

– Этот турнир уже не сделать позитивным? На память вместо медалей останется досада?

– Думаю, что досада – это слабое слово, чтобы описать наши эмоции. Точнее – разочарование. В этом турнире на позитивную волну уже не выйти. Теперь Европейские игры – 2019 и у команды, и у болельщиков при любом результате будут ассоциироваться с огромным разочарованием.

Но если уж говорить о какой-то реабилитации, то нам очень важно дома на отборе к чемпионату мира сыграть хорошо. В случае успеха, думаю, это сможет перекрыть неудачу в Минске.