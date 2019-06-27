Российскому борцу отдали золото без схватки. А Садулаев хотел бороться!

Что нужно сделать борцу, чтобы обыграть соперника в финале Европейских игр? Разумеется, показать классную борьбу, провести эффективный приём или победить по очкам.



Но если борец – Абдулрашид Садулаев, то он может просто выйти на ковёр. И всё.

«Нет удовольствия, как когда ты выигрываешь»

Болельщики на трибунах «Дворца спорта» в Минске, конечно, с особым нетерпением ждали появления на ковре российского борца Абдулрашида Садулаева. Ещё бы, смотреть, как борется победитель Олимпиады, трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы – одно удовольствие.



В первый соревновательный день Садулаев без особых проблем прошёл все отборочные схватки и вышел в финал, где должен был встретиться с Нурмагомедом Гаджиевым из Азербайджана.



Однако борьбы не было. Садулаев и Гаджиев вышли на ковёр только чтобы обняться и позволить рефери зафиксировать результат Европейских игр. Дело в том, что азербайджанец накануне получил серьёзную травму и не смог выступить в финале. Гаджиев предупредил об этом своего соперника и рефери, поэтому последнему оставалось только поднять руку российского борца.



– Я заранее знал, что схватки не будет. Хотя удивился, узнав, что соперник получил травму. Когда я увидел его, он хромал. Сказал мне, что не сможет выступить в финале, поздравил с победой. На соревнованиях столь серьёзного уровня со мной такое впервые», – рассказывал Садулаев.



– Какие эмоции от такой победы?

– Эмоций нет. Нет удовольствия, как когда ты выигрываешь. Конечно, я хотел бороться в финале. Мы не раз встречались с этим соперником. Он отличный борец, волевой парень. Уверен, мы смогли бы показать хорошую борьбу, и победа в такой схватке была бы очень ценна.



– Но это всё равно победа для вас?

– Конечно!



– Какую схватку до финала назвали бы самой трудно?

– Все тяжёлые. На европейской арене лёгких не бывает. В каждой нужно выкладываться до конца.



– Можете ли сравнить Европейские игры с чемпионатом Европы?

– Два месяца назад я выступал на чемпионате Европы, и сюда приехали почти все те же самые соперники. Так что по уровню конкуренции турнир вполне сопоставимый.



– Для вас это уже вторая победа на Европейских играх, вы также являетесь чемпионом мира, Европы, победителем Олимпийских игр. Чего ещё хотите достичь?

– Я в этом весе выиграл Европу, мир, но Олимпийские игры пока нет (улыбается).

– В Беларусь приехали не все сильнейшие борцы. Почему приехали вы?

– Я сам захотел. Почему – сам не знаю (улыбается). Наверное, чтобы был очередной старт. Спортсмену долго отдыхать нельзя, надо чувствовать ковёр, поэтому и приехал.



– Вы самый титулованный борец в сборной. Что это значит – быть капитаном?

– Это двойная ответственность для меня. Я должен и за себя бороться, и за команду, которая смотрит на меня как на капитана. И если я дам слабину, ребята тоже могут надломиться психологически, поэтому мне приходится и за них немного бороться.

– В целом сборная довольна результатом на этих Европейских играх?

– Да, мы очень довольны результатом. Из шести возможных завоевали четыре золотых награды и две бронзовых – без медалей никто не остался. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех наших тренеров, врачей, массажистов – всю нашу команду. А ещё – всех болельщиков, и тех, кто приехал в Минск, чтобы болеть за нас, и тех, кто переживал у экранов. Всем огромное спасибо!



Стоит отметить, что Садулаев стал единственным борцом, который выиграл золото 27 июня, но не единственным, добывшим медаль. Ахмед Чакаев завоевал бронзовую награду в весе до 65 кг. Ещё дважды на пьедестал почёта поднимались девушки: Стальвира Оршуш в поединке за бронзу в весе до 53 кг не оставила шансов сопернице из Венгрии, а Анастасия Братчикова, к сожалению, уступила в равном финале Анастасии Григорьевой: девушка из Латвии победила со счётом 5:3.