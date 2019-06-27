За три дня до окончания Евроигр у сборной России больше трёх десятков золотых наград. А всего — больше семидесяти!

Соперники России сдаются без боя. Так много золота у нас и не ждали!

Российские спортсмены досрочно выполнили медальный план, который перед стартом Вторых Европейских игр в Минске поставил перед командой президент ОКР Станислав Поздняков: 30 золотых медалей и 70 медалей всего. За три дня до окончания спортивного форума сборная России уже идёт с превышением графика. Интересно, будет ли сотня медалей? В розыгрыше ещё более 70 комплектов наград.

Европейские игры — 2019. Медальный зачёт



В четверг, 27 июня сборная России завоевала девять медалей: четыре золотых, одну серебряную и четыре бронзовых. Четыре золота команде принесли представители четырёх разных видов спорта – вольная борьба, велотрек, пулевая стрельба и гребля на байдарках и каноэ.

Россия сохранила лидерство в общем зачёте Европейских игр, Украина обошла Грузию

Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Абдулрашид Садулаев получил золотую медаль, всего лишь… обняв соперника. Азербайджанский борец Гурмагомед Гаджиев должен был бороться с Русским Танком в финале в весовой категории до 97 кг, но вышел на ковёр только для поздравлений в адрес соперника. Ни эмоций, ни радости на лице Садулаева не было – он приехал завоёвывать золото, а не получать его. По ходу проведённых схваток россиянин не отдал соперникам ни одного балла.

Российскому борцу отдали золото без схватки. А Садулаев хотел бороться! «Русский танк» в финале просто обнял своего соперника и получил золото Европейских игр.

В категории до 65 кг у Ахмеда Чакаева бронза, причём в схватке за третье место он повредил колено. Ещё две медали принесли команде представительницы женской борьбы. В категории до 53 кг Стальвира Оршуш стала бронзовым призёром, а в категории до 68 кг Анастасия Братчикова в финале в упорнейшей борьбе уступила Анастасии Григорьевой из Латвии.

В пулевой стрельбе у россиян очередное золото. Юлия Зыкова была точнее всех в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений с 50 м, а Полина Хорошева стала третьей. Четвёрка наших байдарочников – Артём Казахметов, Олег Гусев, Виталий Ершов и Александр Сергеев выиграла заезд на 500 м. Ещё одну золотую медаль принесли в командном спринте велосипедистки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова.

Отличный матч выдала сборная России по пляжному футболу, разгромившая команду Украины со счётом 6:1. Со спортивной точки зрения этот матч командам вообще был не нужен, так как украинцы будут бороться за медали, а россияне в лучшем случае за пятое место.

«Праздник со слезами на глазах». Россия победила Украину, но не радовалась Красивая победа пляжнофутбольной сборной в матче с принципиальным соперником уже ничего не решала.

Топ-5 медального зачёта Европейских игр — 2019 после 6-го дня



1. Россия – 32, 16, 24 – 72

2. Беларусь – 19, 13, 23 – 55

3. Италия – 8, 6, 5 – 19

4. Украина – 7, 11, 9 – 27

5. Грузия – 6, 7, 11 – 24.