Пляжный футбол. Россия — Беларусь. Битва против хозяев Игр. LIVE

*** Медальный зачёт Европейских игр — 2019 ***
*** Пляжный футбол, Европейские игры — 2019: турнирная таблица ***
*** Пляжный футбол, Европейские игры — 2019: полное расписание матчей ***
ОНЛАЙН ДНЯ
08:30. Здравствуйте, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. В третьем туре группового этапа наша команда добилась красивой победы над Украиной со счётом 5:1, однако даже три очка не могли помочь нашей команде выйти в плей-офф турнира. С тяжёлым сердцем российские футболисты проведут два оставшихся матча в борьбе лишь за пятое место.
Очередным соперником сборной России станет команда хозяев Европейских игр. Белорусы на домашнем турнире, конечно, тоже рассчитывали на большее, а потому перед родными трибунами будут рвать и метать. Нашей команде предстоит выстоять под этим натиском, чтобы не установить антирекорд, ведь ниже пятого места на крупных международных турнирах наша команда никогда не опускалась. Мы призываем вас поддержать команду в непростой момент: следите за битвой вместе с «Чемпионатом».
- 27 июня 2019
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