Пляжный футбол. Россия — Беларусь. Битва против хозяев Игр. LIVE

В четвёртом матче на Европейских играх Россия столкнётся с Беларусью, разозлённой неудачами. Против россиян и футболисты, и полные трибуны!

*** Медальный зачёт Европейских игр — 2019 ***

*** Пляжный футбол, Европейские игры — 2019: турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, Европейские игры — 2019: полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:30. Здравствуйте, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. В третьем туре группового этапа наша команда добилась красивой победы над Украиной со счётом 5:1, однако даже три очка не могли помочь нашей команде выйти в плей-офф турнира. С тяжёлым сердцем российские футболисты проведут два оставшихся матча в борьбе лишь за пятое место.

Очередным соперником сборной России станет команда хозяев Европейских игр. Белорусы на домашнем турнире, конечно, тоже рассчитывали на большее, а потому перед родными трибунами будут рвать и метать. Нашей команде предстоит выстоять под этим натиском, чтобы не установить антирекорд, ведь ниже пятого места на крупных международных турнирах наша команда никогда не опускалась. Мы призываем вас поддержать команду в непростой момент: следите за битвой вместе с «Чемпионатом».