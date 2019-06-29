Пляжный футбол. Россия — Италия. Повторение золотого финала! LIVE

*** Медальный зачёт Европейских игр — 2019 ***
*** Пляжный футбол, Европейские игры — 2019: турнирная таблица ***
*** Пляжный футбол, Европейские игры — 2019: полное расписание матчей ***
ОНЛАЙН ДНЯ
08:30. Доброе утро, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. В субботу, 29 июня наша команда завершает свой турнирный путь на Европейских играх в Минске. Обыграв накануне сборную Беларуси, команда России заслужила право сыграть за пятое место с Италией. Интересно, что четыре года назад эти сборные также встречались между собой в последний день Игр, но тогда, как вы все помните, был финал, и подопечные Михаила Лихачёва его выиграли, завоевали новый титул.
Сегодня бороться придётся за пятую строчку и свою честь. На групповом этапе россияне уступили итальянцам, и этот матч стал ключевым в проигранной битве за плей-офф. Три дня спустя Россия может отомстить. Мы призываем вас поддержать команду в заключительном матче: следите за ним вместе с «Чемпионатом».
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