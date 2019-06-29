России выпала лучшая сборная мира. И как теперь попасть на Олимпиаду?

В Вене состоялась жеребьёвка финальной стадии мужского чемпионата Европы 2020 года по гандболу, в котором впервые примут участие 24 команды. Это и сам по себе крутой турнир, но перед Олимпиадой эта крутизна вырастает в разы. Для сборной России это единственная возможность пробиться в олимпийскую квалификацию и побороться за путёвку в Токио.
Против лучшей сборной и лучшего игрока
Жребий выбрал в соперники сборной России в группу Е команды Дании, Венгрии и Исландии. Все они по рейтингу выше, чем российская сборная.
Сборная Дании – олимпийский чемпион Рио, действующий чемпион мира, лучшая на сегодняшний день сборная мира с лучшим игроком в составе. Левый полусредний Миккель Хансен блистает и в составе национальной команды, и в «ПСЖ». На прошедшем чемпионате мира он был признан самым ценным игроком.
Сборные Венгрии и Исландии в текущем олимпийском цикле участвовали во всех крупнейших турнирах, тогда как сборная России не пробилась на чемпионат Европы-2018. С венграми команда Эдуарда Кокшарова играла в отборочном цикле и победить не смогла. Домашний матч закончился крупным поражением, а на выезде была зафиксирована ничья.
По всем статистическим и рейтинговым показателям сборная России уступает всем соперникам по группе. Но жребий всё равно можно считать нормальным. Ведь российская команда была посеяна в слабейшей четвёртой корзине, а стало быть, могла попасть в любую группу. Например, к командам Франции и Норвегии, Испании и Германии.
«Уже на протяжении многих лет сборная Дании доказывает, что является топ-командой, находится на высоком уровне. Думаю, после чемпионата мира у датчан произошёл какой-то спад. Но в любом случае это топ-сборная. Испытываем к ней большое уважение. Понимаем, что это за соперник.
В отборочном цикле уже играли с венграми. Молодёжь, немного поработав, доказала, что играть с этой командой можно. Показали, что эту команду можно и нужно обыгрывать. Что касается команды Исландии, там есть неплохие молодые игроки. Она в стадии турбулентности. Может выдать и замечательную игру, а может — и провалить матч. К чемпионату Европы соперники будут в другом состоянии», — приводит мнение главного тренера сборной России Эдуарда Кокшарова «Быстрый центр».
Как попасть на Олимпиаду?
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв сказал, что на Олимпиаде в Токио-2020 должны сыграть и мужская, и женская команды. Но если в отношении сборной Евгения Трефилова мало сомнений, что на Игры она попадёт, то для мужской это будет подвиг. Мужская сборная России по гандболу не играла на Олимпиадах с 2008 года, когда нынешний главный тренер был в основном составе команды.
Чемпионат Европы в Австрии, Норвегии и Швеции – ключевой этап для попадания на Олимпиаду, где сыграют только 12 команд.
Олимпийские путёвки уже у сборных Японии и Дании, у хозяев турнира и действующих чемпионов мира. Прямую путёвку в Токио гарантирует и победа на чемпионате Европы – 2020. Если победят датчане, то олимпийское место получит финалист. Иных вариантов напрямую попасть на Игры нет.
Остальным предстоит пробиваться через олимпийскую квалификацию. По итогам чемпионата Европы будет разыграно два места. Команды Норвегии, Франции, Германии, Швеции, Хорватии и Испании сыграют в квалификации по итогам ЧМ-2019. Как же сборной России заработать себе место в отборочном турнире к Олимпиаде?
По пунктам. Для начала нужно пробиться в основной этап. Из группы туда выходят две лучшие команды. То есть сборной России в соперничестве с Данией, Венгрией и Исландией нужно занимать место не ниже второго. На основном этапе команды, вышедшие из групп, образуют две шестёрки. Получается, ещё по четыре матча. С большой вероятностью соперниками сборной России в основном раунде будут команды Швеции, Словении, Франции и Норвегии.
В полуфинал из каждой шестёрки пройдут по две лучших команды, а остальным предстоят стыковые матчи, чтобы определить итоговое положение. Может так получиться, что путёвку в олимпийский отбор даст даже 10-е место, а может и пятого не хватить. Так что цена каждого матча невероятно высока.
Чемпионат Европы пройдёт с 9 по 26 января. Сборная России все матчи проведёт в шведском Мальмё. 11 января – с Венгрией, 13 января – с Исландией, 15 января – с Данией.
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