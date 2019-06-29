России выпала лучшая сборная мира. И как теперь попасть на Олимпиаду?

В Вене состоялась жеребьёвка финальной стадии мужского чемпионата Европы 2020 года по гандболу, в котором впервые примут участие 24 команды. Это и сам по себе крутой турнир, но перед Олимпиадой эта крутизна вырастает в разы. Для сборной России это единственная возможность пробиться в олимпийскую квалификацию и побороться за путёвку в Токио.

Против лучшей сборной и лучшего игрока

Жребий выбрал в соперники сборной России в группу Е команды Дании, Венгрии и Исландии. Все они по рейтингу выше, чем российская сборная.



Сборная Дании – олимпийский чемпион Рио, действующий чемпион мира, лучшая на сегодняшний день сборная мира с лучшим игроком в составе. Левый полусредний Миккель Хансен блистает и в составе национальной команды, и в «ПСЖ». На прошедшем чемпионате мира он был признан самым ценным игроком.

Сборные Венгрии и Исландии в текущем олимпийском цикле участвовали во всех крупнейших турнирах, тогда как сборная России не пробилась на чемпионат Европы-2018. С венграми команда Эдуарда Кокшарова играла в отборочном цикле и победить не смогла. Домашний матч закончился крупным поражением, а на выезде была зафиксирована ничья.



По всем статистическим и рейтинговым показателям сборная России уступает всем соперникам по группе. Но жребий всё равно можно считать нормальным. Ведь российская команда была посеяна в слабейшей четвёртой корзине, а стало быть, могла попасть в любую группу. Например, к командам Франции и Норвегии, Испании и Германии.



«Уже на протяжении многих лет сборная Дании доказывает, что является топ-командой, находится на высоком уровне. Думаю, после чемпионата мира у датчан произошёл какой-то спад. Но в любом случае это топ-сборная. Испытываем к ней большое уважение. Понимаем, что это за соперник.

Игра на публику. Сборная России завершила сезон яркой победой Матч со Словакией решал лишь то, в каком настроении сборная России закончит гандбольный сезон. Победа принесла только положительные эмоции.

В отборочном цикле уже играли с венграми. Молодёжь, немного поработав, доказала, что играть с этой командой можно. Показали, что эту команду можно и нужно обыгрывать. Что касается команды Исландии, там есть неплохие молодые игроки. Она в стадии турбулентности. Может выдать и замечательную игру, а может — и провалить матч. К чемпионату Европы соперники будут в другом состоянии», — приводит мнение главного тренера сборной России Эдуарда Кокшарова «Быстрый центр».

Как попасть на Олимпиаду?

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв сказал, что на Олимпиаде в Токио-2020 должны сыграть и мужская, и женская команды. Но если в отношении сборной Евгения Трефилова мало сомнений, что на Игры она попадёт, то для мужской это будет подвиг. Мужская сборная России по гандболу не играла на Олимпиадах с 2008 года, когда нынешний главный тренер был в основном составе команды.



Чемпионат Европы в Австрии, Норвегии и Швеции – ключевой этап для попадания на Олимпиаду, где сыграют только 12 команд.



Олимпийские путёвки уже у сборных Японии и Дании, у хозяев турнира и действующих чемпионов мира. Прямую путёвку в Токио гарантирует и победа на чемпионате Европы – 2020. Если победят датчане, то олимпийское место получит финалист. Иных вариантов напрямую попасть на Игры нет.

«Ты что, не уверен в себе? Иди бросай!» Как Россия вышла на Евро-2020 Дмитрий Киселёв – о смене пенальтиста, душном зале, потере концентрации и переходе из «Вардара» в «Чеховские медведи».

Остальным предстоит пробиваться через олимпийскую квалификацию. По итогам чемпионата Европы будет разыграно два места. Команды Норвегии, Франции, Германии, Швеции, Хорватии и Испании сыграют в квалификации по итогам ЧМ-2019. Как же сборной России заработать себе место в отборочном турнире к Олимпиаде?



По пунктам. Для начала нужно пробиться в основной этап. Из группы туда выходят две лучшие команды. То есть сборной России в соперничестве с Данией, Венгрией и Исландией нужно занимать место не ниже второго. На основном этапе команды, вышедшие из групп, образуют две шестёрки. Получается, ещё по четыре матча. С большой вероятностью соперниками сборной России в основном раунде будут команды Швеции, Словении, Франции и Норвегии.



В полуфинал из каждой шестёрки пройдут по две лучших команды, а остальным предстоят стыковые матчи, чтобы определить итоговое положение. Может так получиться, что путёвку в олимпийский отбор даст даже 10-е место, а может и пятого не хватить. Так что цена каждого матча невероятно высока.



Чемпионат Европы пройдёт с 9 по 26 января. Сборная России все матчи проведёт в шведском Мальмё. 11 января – с Венгрией, 13 января – с Исландией, 15 января – с Данией.