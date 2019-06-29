Российский борец потерял два зуба, но добыл золото. Вот он – спортивный подвиг!

Российские борцы греко-римского стиля в субботу, 29 июня вышли на ковёр «Дворца спорта» в Минске, чтобы разыграть первые медали в лёгких весовых категориях. Финалов было три, золотых медалей – тоже. Однако далеко не все они дались борцам легко. Один из них расплачивался за тяжелейшую победу своим здоровьем и даже… зубами.

«Дочка с медалями играется! И куда деваться?»

Первым среди россиян в борьбу за медали вступил Степан Марянян – в весе до 60 кг. Победа чемпиона мира и Европы получилась максимально убедительной: венгр Эрик Торба был повержен со счётом 9:0, а Марянян, как показалось, едва вспотел. Титул на Европейских играх стал для него вторым: четыре года назад в Баку Степан тоже выиграл, положив начало серии ярких побед.

Пока в мире есть всего два борца, завоевавших две золотых медали Европейских игр: Степан Марянян, да «Русский танк» Абдулрашид Садулаев. Хоть и небольшая, но мощная компания!

Российскому борцу отдали золото без схватки. А Садулаев хотел бороться! «Русский танк» в финале просто обнял своего соперника и получил золото Европейских игр.

«Только радостные эмоции сейчас. Очень доволен, что через четыре года снова удалось выиграть Европейские игры. Помню, в 2015 году у меня была первая победа столь высокого уровня, но сегодня я получил не менее яркие эмоции. Думаю, это только начало. А вообще мне просто очень медаль понравилась – очень захотел её выиграть», – улыбается новоявленный чемпион.

Марянян: мне просто медаль понравилась — очень захотел её выиграть

В микст-зоне вспомнили, что с тех пор как у Маряняна родилась дочь, он не проиграл ни одного старта, и Степан снова показал, что не только в хорошей форме, но и в хорошем настроении: «А куда деваться? Приходится дочке медали привозить! Она же с ними играется».

А ещё российский борец отметил всех, кто его поддерживал: «Моя семья, мои друзья приехали в Минск за две тысячи километров, чтобы за меня переживать. Спасибо им всем большое. Моя группа поддержки всегда рядом со мной, болеет, помогает. Это, конечно, придаёт мотивацию и силы бороться. А вообще я был приятно удивлён залом, когда вышел на ковёр. Такое ощущение, что в Краснодаре борюсь. Приятно, когда все за тебя болеют, очень здорово».

Вторую золотую медаль на ковре завоевал Заур Кабалоев в весовой категории до 67 кг. Его схватка с грузином Болквадзе получилась очень напряжённой, тягучей. Россиянин имел один шанс быстро решить всё в свою пользу, однако не сумел им воспользоваться. В итоге по истечении времени рефери зафиксировал победу Кабалоева по очкам – 3:1.

Два зуба в обмен на одно золото

Но самым тяжёлым для российской команды стал третий финал дня – в весе до 77 кг. В заключительном поединке дня сошлись Александр Чехиркин и армянин Чалян Карапет.

Казалось, что в этой схватке, как и у Маряняна, всё будет довольно легко: Чехиркин мощно начал и повёл со счётом 5:0. Вот только Карапет не сдавался: наращивал давление и догонял.

При счёте 5:4 за российского спортсмена стало тревожно. Он явно был не в своей тарелке, казалось, силы оставляли его. Но, оказалось, что дело было не в силах, а в том, что Карапет бросил Чехиркина головой в ковёр. Тот не просто ударился так, что у него стали подкашиваться ноги, но и, как оказалось позже, потерял сразу два зуба. И как в таком положении бороться?

Однако Александр сумел совершить настоящий спортивный подвиг. При счёте 5:4 он совершил бросок и набрал два решающих очка – 7:4. За оставшиеся секунды он позволил Карапету вновь сократить отставание до минимума, но это было тактическое решение: отдать два очка, чтобы не потерять больше. Когда время кончилось, зал взревел, встречая победу Чехиркина.

А на выходе с ковра, в микст-зоне развернулась самая настоящая драма. Армянский борец, который понимал, что мог победить, прошёл микст-зону, не сдерживая слёз. А Чехиркин и вовсе потерял все силы. Он лёг прямо на пол, чтобы отдохнуть. К месту событий даже попросили пройти врача, но ничего страшного с российским борцом не случилось – он просто устал.

Впрочем, на церемонии награждения, для которой борца переодевали прямо пока он лежал на полу, чемпион сумел зарядиться энергией и, повторно пройдя к журналистам, всё рассказал.

«Не знаю, как в жизни, но этом турнире точно была тяжелейшая финальная схватку. Не помню даже, когда было такое, что я вёл 5:0 и почти растерял такое преимущество. В концовке приходилось уже баллы брать, чтобы соперник не перевернул схватку.

Схватка пошла не по сценарию, когда соперник меня бросил на голову, и я чуть поплыл. Ноги начали подкашиваться, слава богу, дотерпел. И ещё пару зубов потерял – буду вставлять теперь. Наверное, поэтому так плохо было после схватки. Терял ли когда-нибудь зубы? Не как сейчас: бывало так, что крошились, но целые куски на ковре ещё никогда не терял (улыбается)».

Теперь Александру придётся идти к стоматологам. Возможно, стоить вставить золотые, на память о тяжёлой победе? Благо, драгоценный металл в распоряжении борца есть.