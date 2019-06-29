У сборной России на Европейских играх 92 награды перед заключительным днём. И все шансы выбить сотню. Но придётся постараться.

Россияне берут золото без зубов и без сознания. Ну и кто их победит?

Вторые Европейские игры в Минске приближаются к завершению. Сборная России уже давно обеспечила себе победу в общекомандном зачёте и теперь борется только с числом «100» в графе медали. В предпоследний день российские спортсмены завоевали 12 наград: шесть золотых и по три серебряных и бронзовых. Россияне боролись даже в полубессознательном состоянии.

Европейские игры — 2019. Медальный зачёт

В субботу 29 июня одним из самых ярких моментов всего дня стала финальная схватка в греко-римской борьбе в категории до 77 кг, в которой россиянин Александр Чехиркин боролся с армянином Карапетом Чаляном. Российский борец уверенно вёл 5:0, но пропустил бросок на голову. Почти в бессознательном состоянии, потеряв два зуба Чехиркин ценой сверхусилий отстоял золото.

Без такого драматизма свои финальные схватки выиграли Степан Марянян (до 60 кг) и Заур Кабалоев (до 67 кг). Марянян защитил свой титул победителя Европейских игр, завоёванный четыре года назад под дикий свист трибун в Баку.

Российский борец потерял два зуба, но добыл золото. Вот он – спортивный подвиг! Александр Чехиркин за ковром просто упал без сил и зубов. Такова цена золотой медали!

Две золотые медали в индивидуальном многоборье завоевали гимнасты Давид Белявский и Ангелина Мельникова. Владислав Поляшов стал бронзовым призёром. В заключительный день Белявский, Мельникова и Дмитрий Ланкин выступят в девяти из десяти финалов упражнений на отдельных снарядах.

В велоспорте на треке у сборной России полный комплект наград. В индивидуальном преследовании чемпионом стал Иван Смирнов, который более чем на три секунды опередил соперника по финалу. Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2016 Денис Дмитриев завоевал медаль того же достоинства и в Минске в личном спринте. Евгения Аугустинас стала второй в омниуме, уступив лишь действующей чемпионке мира.

Топ-5 медального зачёта Европейских игр — 2019 после 8-го дня



1. Россия – 39, 19, 34 – 92

2. Беларусь – 22, 14, 25 – 61

3. Италия – 11, 13, 11 – 35

4. Украина – 10, 13, 14 – 37

5. Нидерланды – 7, 11, 7 – 25.

Две серебряных медали на счету российских боксёров в категориях до 60 и до 69 кг. Габил Мамедов и Харитон Агрба финальные поединки проиграли, но судейские решения выглядели достаточно спорно. В заключительный день Европейских игр состоятся ещё два финала с участием россиян.

Бронзу в одиночном разряде в бадминтоне завоевала Евгения Косецкая.

Россия снова терпит поражение. Таких неудач пляжный футбол ещё не знал В заключительном матче на Европейских играх-2019 российские «пляжники» проиграли Италии и заняли лишь шестое место.

А вот наши пляжные футболисты завершили турнир на шестом месте, проиграв итальянцам. Это одно из худших выступлений сборной России в европейских соревнованиях.