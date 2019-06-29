Россияне берут золото без зубов и без сознания. Ну и кто их победит?

Вторые Европейские игры в Минске приближаются к завершению. Сборная России уже давно обеспечила себе победу в общекомандном зачёте и теперь борется только с числом «100» в графе медали. В предпоследний день российские спортсмены завоевали 12 наград: шесть золотых и по три серебряных и бронзовых. Россияне боролись даже в полубессознательном состоянии.
Европейские игры — 2019. Медальный зачёт
В субботу 29 июня одним из самых ярких моментов всего дня стала финальная схватка в греко-римской борьбе в категории до 77 кг, в которой россиянин Александр Чехиркин боролся с армянином Карапетом Чаляном. Российский борец уверенно вёл 5:0, но пропустил бросок на голову. Почти в бессознательном состоянии, потеряв два зуба Чехиркин ценой сверхусилий отстоял золото.
Без такого драматизма свои финальные схватки выиграли Степан Марянян (до 60 кг) и Заур Кабалоев (до 67 кг). Марянян защитил свой титул победителя Европейских игр, завоёванный четыре года назад под дикий свист трибун в Баку.
Две золотые медали в индивидуальном многоборье завоевали гимнасты Давид Белявский и Ангелина Мельникова. Владислав Поляшов стал бронзовым призёром. В заключительный день Белявский, Мельникова и Дмитрий Ланкин выступят в девяти из десяти финалов упражнений на отдельных снарядах.
В велоспорте на треке у сборной России полный комплект наград. В индивидуальном преследовании чемпионом стал Иван Смирнов, который более чем на три секунды опередил соперника по финалу. Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2016 Денис Дмитриев завоевал медаль того же достоинства и в Минске в личном спринте. Евгения Аугустинас стала второй в омниуме, уступив лишь действующей чемпионке мира.
1. Россия – 39, 19, 34 – 92
2. Беларусь – 22, 14, 25 – 61
3. Италия – 11, 13, 11 – 35
4. Украина – 10, 13, 14 – 37
5. Нидерланды – 7, 11, 7 – 25.
Две серебряных медали на счету российских боксёров в категориях до 60 и до 69 кг. Габил Мамедов и Харитон Агрба финальные поединки проиграли, но судейские решения выглядели достаточно спорно. В заключительный день Европейских игр состоятся ещё два финала с участием россиян.
Бронзу в одиночном разряде в бадминтоне завоевала Евгения Косецкая.
А вот наши пляжные футболисты завершили турнир на шестом месте, проиграв итальянцам. Это одно из худших выступлений сборной России в европейских соревнованиях.
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