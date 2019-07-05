Грузинских регбистов едва не выдворили из России. За политический жест

В матче Кубка России по регби между клубами «Слава» и «Кубань» разгорелся громкий скандал. Грузинские игроки московской «Славы» на эмоциях после результативной попытки продемонстрировали политический жест. Поначалу с игроками хотели разорвать контракт и отправить на родину. Но в итоге всех простили и оставили в России.
Жест с закрытым глазом
Беспорядки, которые начались в Грузии 20 июня во время Межпарламентской ассамблеи православия и были направлены против России, ознаменовал жест, ставший политическим. Большинство тех, кто называл Россию агрессором и оккупантом, закрывали рукой один глаз. Дело в том, что грузинские правоохранители использовали для усмирения протестующих резиновые пули, и в результате не обошлось без выбитых глаз.
Игроки клуба «Слава» Саба Илурадзе и Реваз Бродзели во время матча с «Кубанью» 27 июня этот жест повторили. А через пару дней после окончания игры у обоих начались проблемы. По словам Бродзели, тренер сообщил им, что придётся уехать из России. Позже игрокам эту информацию подтвердил и президент «Славы» Алексей Ниловский. А Бродзели даже заявил поначалу, что нисколько не жалеет о своём поступке, а реакция российской стороны – смешная.
Обоим уже были куплены билеты в Тбилиси, но за несколько часов до дедлайна всё разрешилось.
Почему включили «заднюю»?
Илурадзе и Бродзели остались в Москве. Будут ли к ним применены какие-то штрафные санкции, непонятно. Но они продолжат выступать за клуб, играть в России и получать зарплату в стране, которую в Грузии называют агрессором. Никаких противоречий игроки в этом не видят.
Они же всё объяснили. Бродзели заявил, что жест был не политическим, а просто в поддержку тех, кто пострадал от действий силовиков. Также Реваз подчеркнул, что у него нет проблем с Россией, что он просто спортсмен и хочет хорошо играть в регби.
Всё ясно. Как зарабатывать деньги на хороших контрактах – тут в Россию нужно ехать. Как делать политические жесты – в России всё поймут и простят. Но как только Россия предлагает ответить за свои взгляды – мы ничего не делали, нас не так поняли. Слушайте, ребята, вы хотели выразить свою позицию – вы её выразили. Чётко, ясно и понятно. Это вызывает уважение.
Но для чего «заднюю» включили? Испугались, что денег лишитесь? Так вы же хорошие регбисты. Нашли бы себе другой клуб в другой стране. И вряд ли страдали бы за жесты против России.
Жест прощения
То же самое можно спросить и у клуба – для чего сдали назад? Если уж пошли на такой шаг, как расторжение контрактов, нужно было идти до конца, быть последовательными. Другое дело, что Алексей Ниловский в разговоре с игроками прямо сказал, что на него давят из федерации регби России, попечительский совет которой возглавляет Игорь Артемьев, глава Федеральной антимонопольной службы. Видимо, вопрос с грузинскими легионерами решался на самом высоком уровне. Как минимум на уровне президентов федераций.
Тем более «Слава» — один из самых грузинских клубов в России в игровых видах. Семь человек имеют гражданство Грузии, главный тренер – грузин. Отчисли двух игроков, и неизвестно, как поведут себя остальные, как это скажется на всей команде.
В итоге на политический жест ответили жестом прощения, и всё успокоилось. Надолго ли?
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