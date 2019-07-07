Пляжный футбол. Евролига-2019. Россия — Испания. LIVE

*** Пляжный футбол, Евролига-2019: полное расписание матчей ***
*** Пляжный футбол, Евролига-2019: турнирная таблица ***
ОНЛАЙН ДНЯ
08:45. В предвкушении решающего матча первого этапа Евролиги предлагаем вспомнить, как россияне побеждали турок. Все голы матча Россия — Турция — в нашем видео. Матч завершился со счётом 5:2.
08:30. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня у наших команд в португальском городке Назаре очень важный день. Мужская сборная в решающем матче первого этапа Евролиги сойдётся с Испанией. Победа позволит команде сыграть в Суперфинале турнира, поражение может оставить без решающего раунда. А у женской сборной задача ещё серьёзнее: девушки тоже сыграют с испанками, но уже за титул — в финале Кубка Европы! Удачи подопечным Ильи Леонова в борьбе за второй в истории сборной трофей!
Матч мужской сборной начнётся в 19:00 мск. Девушки сыграют в финале начиная с 20:15.
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