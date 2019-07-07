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История преодолений легендарного советского конькобежца Евгения Гришина

Евгений Гришин
Михаил Чесалин
«Так больно ещё не было». Зачем великий Гришин продал всё золото Олимпиад
Едва не лишившийся ног Евгений Гришин стал конькобежцем, наводившим ужас на соперников. Не устоял он только перед алкоголем.
Другие / Конькобежный спорт 0

Дьявол на льду. Демон спринта. Король коньков. Как только ни называли в газетах и репортажах великого советского конькобежца, четырёхкратного олимпийского чемпиона Евгения Гришина.

А ярче всех остальных, пожалуй, было прозвище «сэр» – «скорость», «элегантность», «рекорд».

Гришин, едва не потерявший ноги во время войны, наводил страх на своих соперников, не умел проигрывать и ценил рекорды выше золотых медалей. Однако после завершения спортивной карьеры он медленно угас от тяжёлого тренерского труда и пристрастия к алкоголю.

В итоге не осталось даже медалей Олимпиад – чемпион их продал.

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Первый приз – сахар

Любовь к конькам у будущего чемпиона была с самого детства – ещё мальчишкой он цеплял лезвия на валенки и вместе с приятелями рассекал по льду в родной Туле. На коньках он был и в морозный декабрьский вечер в 1942 году, когда в городе неожиданно завыла сирена, сообщавшая о приближении вражеских бомбардировщиков. Но укрыться 11-летний Женя не успел: снаряд упал в нескольких метрах. Товарищ, который был с Женей, погиб на месте, но своим телом он фактически закрыл Гришина от взрывной волны и смертельного града осколков.

Женю прямо в коньках доставили сначала в больницу, а затем – в военный госпиталь. Там хирург без наркоза извлёк из тела мальчика 12 осколков. Женя стойко терпел боль. А если бы врач не провёл операцию, мальчишка мог бы лишиться ног, и никогда больше не встал бы на коньки.

Женя поправился быстро. Коньки вновь стали его любимым увлечением. А вскоре дядя паренька Николай Дронов привёл его в настоящий спорт. Николай Николаевич возглавлял в спортивном обществе «Трудовые резервы» секцию велосипедистов и конькобежцев. На один из городских стартов он позвал своего племянника и дал ему настоящие беговые коньки.

Восторгу мальчика не было предела. Он так старался проявить себя, что в итоге показал второе время, уступив только чемпиону города. Дядя Коля вручил Жене плитку сахара – это был его первый серьёзный приз. Вечером семья пила столь редкий в военное время сладкий чай.

Фото: РИА Новости

Опальный велогонщик

В 1951 году Евгений добился первых серьёзных успехов на международном уровне, установил свой первый рекорд СССР, затем добрался до мирового рекорда на высокогорном катке «Медео» на 1000 метров, и уже в 19 лет получил звание заслуженного мастера спорта.

Казалось бы, ехать Гришину на зимнюю Олимпиаду-1952 в Осло. Но нет, он отправился на летние Игры в Хельсинки, чтобы усилить команду велосипедистов. В те времена подобное совмещение было в порядке вещей: конькобежцы летом тренировались на велосипедах и добивались подчас очень высоких результатов. Гришин в Финляндию приехал одним из лидеров команды.

Вот только на трек он так и не выехал. Руководитель советской делегации Николай Романов вызвал Евгения накануне первой гонки и, сославшись на указание ЦК КПСС, в ультимативной форме предложил спортсмену выступать не на английском велосипеде «Викинг», а на советском «ХВЗ». Гришин показал руководителю синяки и ссадины, которые он получил после падения с «ХВЗ» из-за поломки техники, а когда тот не внял доводам, жёстко отказался.

На следующий день Гришина должны были отправить домой, однако ему повезло: случилось резонансное поражение советских футболистов, и про опального велогонщика просто забыли. На старт он, конечно, так и не вышел, но на Олимпиаде остался в качестве зрителя.

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Главное – не победа, а рекорд!

С велоспортом у Гришина так толком и не срослось. Он хотел выступить на летней Олимпиаде 1956 года, но его тренер по конькам Константин Кудрявцев сумел убедить Романова – уже министра спорта – в том, что совмещение не пойдёт на пользу результатам Евгения. Чиновник больше радел за успех в коньках, а потому запретил Гришину выступать в двух видах спорта.

Но и одного Гришину было вполне достаточно. 1956 год получился для конькобежца блестящим: на Олимпиаде в Италии он завоевал два золота и стал первым в истории конькобежцем, который установил мировой рекорд на Играх. Неудивительно, что произошло это на любимой дистанции – 500 метрах. Куда интереснее то, что и в забеге на 1500 метров Евгений установил рекорд.

На Олимпийские игры 1960 года в США Гришин ехал фаворитом. В Скво-Вэлли он вновь завоевал две золотых награды на спринтерских дистанциях. Однако не эти победы он считал своим главным достижением. Дело в том, что в рамках соревнований на Играх он таки и не выбежал из 40 секунд на 500 метрах. Это знаменательное событие случилось позже, когда организаторы на том же катке объявили соревнования на побитие рекордов: и уже в статусе чемпиона, Евгений показал невероятный результат – 39,6 секунды.

Проигрывать не умел

Казалось, что и в 1964 году Гришин будет блистать на Олимпиаде. За год до Игр он сбросил со своего рекорда ещё 0,1 секунды, и в Инсбрук приехал в отличной форме. Однако всё разрушила случайность: уже будучи в коньках, спортсмен наехал на внезапно появившиеся на льду песчинки и слегка затупил конёк. В повороте он начал срываться, и поэтому советский спортсмен выступил не на пределе возможностей. 40,6 секунды – провальное время для Гришина.

Однако даже с таким неудачным для себя результатом Евгений долго претендовал на победу. И лишь в одном из последних забегов его опередил американец Ричард Макдермотт. Как позже вспоминал сам Гришин, стоя на второй ступени пьедестала, он был готов провалиться сквозь землю от стыда и разочарования. Так он хотел победить. Настолько не умел проигрывать.

Отступить он не мог – начал готовиться к следующим Играм. Однако выступлению там едва не помешала кошмарная случайность: за десять дней до турне по Европе атлет отрабатывал старт на тренировке. Но неожиданно сорвался, упал и острейшим коньком перерубил себе вену на ноге, нерв, сухожилие стопы. Врачи предрекали пострадавшему месяцы восстановления, но уже через десять дней он попросил снять швы, начал тренироваться и выступать. По итогам турне он, показав привычные для себя 40,0, стал лучшим конькобежцем сборной СССР.

Вот только на Олимпиаде в 1968 года блистать ему было не суждено. Просчёты в подготовке всей сборной СССР привели к тому, что Гришин стал четвёртым. Бронзу у него забрал Макдермотт.

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На дне стакана

Завершив спортивную карьеру, Евгений Гришин не ушёл из большого спорта, а стал тренером велоконькобежной команды ЦСКА. На этом поприще Гришин также добился успеха.

К сожалению, тренерская работа не уберегла Гришина от пагубной привычки: он всё чаще стал искать радость на дне стакана. Евгений Романович в автобиографических книгах с невероятной откровенностью писал, как трудно ему было преодолевать тягу к алкоголю. Он несколько раз пытался завязать, даже кодировался, но в итоге всё равно срывался. Во время одного из срывов он совершил непоправимое: продал все заработанные потом и кровью олимпийские медали.

В июле 2005 года 74-летнему Евгению Романовичу стало плохо на даче. Скорая помощь приехала быстро, но спасти чемпиона врачи уже не могли: оторвавшийся тромб убил его.

«Так больно ещё никогда не было», – такими были последние слова великого Гришина.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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