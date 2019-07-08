Супруга Плющенко не отправит своего шестилетнего сына ни в футбол, ни в хоккей, ни даже в школу. Он же талант, а не какой-нибудь бездарь!

“Был бы бездарь, пошёл бы в футбол. Или в школу”. Что не так с сыном Плющенко?

«Боюсь, чтобы Сашенька не испортился»

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская дала неоднозначное интервью, в котором заявила, что никогда не отдаст своего сына Александра в футбол, потому что уверена, что туда идут только бездари. Их общий с Плющенко ребёнок занимается фигурным катанием и, если верить словам родителей, делает большие успехи и даже превосходит уровень знаменитого отца, когда тот был в таком же возрасте.



«Сейчас мой Сашенька готовит новую программу, с которой будет кататься в следующем сезоне. Я думаю, что нас закидают камнями за её название: «Танго любви». Наверняка будут говорить: «Какое ты имеешь право в шесть лет изображать чувство любви?» Но я его учу, чтобы он не обращал на это внимания. Если бы он был бездарь, пошёл бы в футбол», – написала Рудковская.

«В семь лет Евгений Плющенко считался гением, потому что делал двойные прыжки. Саша их выполняет в шесть лет, а начал в пять. Честно говоря, я боюсь, чтобы Сашенька не испортился. Мы его порой даже специально придерживаем, чтобы крыша не слетела».

Супруга Плющенко: если бы сын Саша был бездарью, пошёл бы в футбол

В школу тоже ходят бездари?

Кстати, если бы не срослось и с футболом, были и другие варианты.



«Если бы и с футболом не получалось, тогда в хоккей. Или же просто учиться в школу. Но у него талант к фигурному катанию. Хотя одного таланта мало. Надо ещё 6-7 часов в день пахать на льду, если ты хочешь чего-то добиться. У меня столько просьб по нему – все его хотят. А кто будет тренироваться? Нам нужно, чтобы ребёнок защищал честь страны на Олимпийских играх».



Выходит, что в школу ходят одни бездари и лишь гениальные дети выдающихся родителей занимаются фигурным катанием? Интересно, а если сын Саша через несколько лет захочет бросить спорт и стать, например, продюсером, что скажет его знаменитая мама?

При этом сам парень, конечно, не понимает шумихи, которую раскручивают вокруг него, а просто тренируется и выступает с отцом на льду. Видно, что он действительно хорошо катается для своего возраста. Причём это определяется не зрительским голосованием, которое, как недавно стало известно, легко можно поменять в сторону «правильно» талантливого ребёнка.

Сын-футболист от миллиардера

Кстати, самое любопытное в этой истории, что Рудковская, говоря о футболе и бездарях, почему-то забыла, что её сын от другого брака занимался именно футболом. В 2001 году Яна вышла замуж за миллиардера Виктора Батурина, родного брата жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Пара развелась в 2008 году, но у них остались двое сыновей – Андрей и Николай.

Так вот Николай обучался в школе «Торпедо», занимался у тренеров «Барселоны» и вообще намеревался добиться больших успехов. Забавно, что раньше Рудковская комментировала все его успехи в футболе и была уверена, что его ждёт большое будущее. Но сейчас спорт отошёл для Николая на второй план. Может, поэтому Рудковская ищет в детях нового чемпиона?



Цель-то мощная – Олимпийские игры. Главное, чтобы «крыша не слетела».