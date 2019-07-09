Не случайность? Загадочная гибель 20-летней гандболистки сборной России

Сообщается, что девушка утонула. Однако полиция уже возбудила дело о непредумышленном убийстве. Что произошло на самом деле?

8 июля пресс-служба Федерации гандбола России опубликовала заявление, где сообщила о гибели игрока национальной сборной по пляжному гандболу Екатерины Королёвой. По предварительным данным, которыми располагает федерация, трагедия произошла на вечеринке после окончания чемпионата Европы, который проходил на минувшей неделе в Польше.



Екатерина утонула рядом с игровыми кортами в одном из водоёмов. Делом сразу же занялась местная полиция, и постепенно стали известны некоторые детали произошедшего, которые однако запутали ситуацию ещё сильнее. Речь уже идёт не о несчастном случае.

Фото: vk.com/koroleva0302

После вечеринки спрыгнула с пирса?

Екатерина Королёва довольно поздно начала заниматься гандболом – в 15 лет, но при этом сразу стало понятно, что у девушки хорошие перспективы. Она выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, а также призывалась в молодёжную сборную России. Когда Екатерину вызвали на чемпионат Европы, она с радостью согласилась.

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Российские девушки выступили не слишком удачно, не пробившись в четвертьфинал и заняв лишь итоговое девятое место после утешительного раунда. Однако и провалом это назвать было нельзя, учитывая большое количество молодёжи в составе.



Как сообщает RMF FM, турнир закрывала вечеринка, на которой присутствовала и Королёва.



В какой-то момент Екатерина решила прыгнуть с пирса в воду. А когда появилась на поверхности, признаков жизни уже не было. Почему прыгнула – пока непонятно.

Фото: vk.com/koroleva0302

Дело о непредумышленном убийстве

Польская прокуратура, вероятно, располагает какими-то дополнительными данными, из-за которых было возбуждено уголовное дело о непредумышленном убийстве. Что это за данные, пока не разглашается. Пресс-служба польской полиции в городе Оструда сообщила ТАСС, что прокурор принял решение о начале следствия по статье 155 Уголовного кодекса.



В местной полиции также подтвердили информацию о том, что тело девушки извлекли из воды около полуночи. Врачи скорой помощи сделали всё возможное, чтобы спасти спортсменку, но их усилия были тщетны. 10 июля будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по итогом которой следствие будет делать дальнейшие выводы.

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Ужасное лето

Для российского спорта это лето запомнится не только успехами на соревнованиях, но и трагедиями за пределами спортивных арен. В июне на сборах в Крыму погиб 17-летний биатлонист Артемий Хасанкаев, за день до этого в США средь бела дня был убит сноубордист Дмитрий Кольцов, которого застрелил местный наркоман.

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7 июня мастер спорта по борьбе Сергей Чуев пытался помочь девушке в Москве в конфликте с хулиганами, однако его самого избили и сбросили с моста, после чего он скончался. Ещё чуть ранее в Санкт-Петербурге член молодёжной сборной России по виндсёрфингу Артём Акимов попал под скоростной катер.



Они все были молоды и хотели добиться больших успехов в спорте и прославлять страну. Екатерина Королёва хотела того же. К сожалению, этим планам уже не суждено сбыться…