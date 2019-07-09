Блестящий гол в стиле Месси! Его забили в необычном футболе

Круче Месси и Марадоны

Лионель Месси – лучший игрок планеты, его называют инопланетянином за игровое мышление, которое позволяет оказываться на шаг впереди в каждом эпизоде. Голы форварда «Барселоны» и сборной Аргентины – настоящее искусство. Вы наверняка видели его гол испанскому «Хетафе», где Лео обыграл всю команду соперника, обвёл вратаря и издевательски забил в пустые ворота.

Этот гол признавался лучшим тысячи раз в разных категориях. И даже превосходил знаменитый гол Марадоны в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года – тогда Диего в похожем стиле поиздевался над обороной и вратарём соперника.



Но ирландец Джеймс Карр сотворил нечто особенно, с чем нельзя сравнить даже шедевры от Месси и Марадоны. Он забил невероятный гол в необычном футболе – гэльском.

«Таких голов вы больше не увидите»

Клуб под названием «Мэйо» пробился в стадию «Супер 8» чемпионата Ирландии. Это стало возможным благодаря победе над «Гэлуэем». Одним из голов «Мэйо» как раз и стал шедевр от Карра, который играючи прошёл через всю оборону соперника и пульнул мяч в самую девятку.

После окончания матча главный тренер «Мэйо» Джеймс Хоран не скупился на похвалу в адрес своего игрока: «Таких голов вы больше не увидите. В этом весь Джеймс Карр, он умеет делать что-то особенное на поле».



Британские СМИ уже пишут, что молодой ирландец может стать недостающей деталью на пути клуба к чемпионству и называют его настоящим бриллиантом гэльского футбола.



А видео с голом Карра уже собрало около восьми миллионов просмотров в интернете и наверняка соберёт намного больше в ближайшем будущем.

Гэльский футбол есть и в России

Гэльский футбол является национальным видом спорта в Ирландии. Это некая смесь футбола и регби. Мяч – круглый и кожаный, но чуть тяжелее, чем в обычном футболе. А горизонтальная прошивка даёт ощущение, что это мяч из регби. Бить по мячу можно рукой и ногой, но рука при ударе должна быть сжата в кулак. При этом на поле есть линии на расстоянии 13, 20 и 45 м, которые разделяют зоны на те, где можно играть руками, а где – ногами.



Матчи длятся по два тайма по 30 минут, а в случае ничьей добавляют ещё 10. В команде 15 игроков и 15 запасных (такое количество возможно из-за большего размера поля по сравнению с обычным футбольным). В гэльском футболе не допускается жёсткость, свойственная регби или американскому футболу. Здесь он гораздо ближе именно к классическому футболу.



Вы удивитесь, но играют в этот вид спорта не только ирландцы или вообще британский мир. Он популярен в Азии и известен даже в России. В Москве есть клуб Moscow Shamrocks, за который помимо россиян выступают англоязычные иностранцы, проживающие в нашей стране.