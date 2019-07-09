«Сенсация? Нет, мы шли к победе!» У России – историческое золото чемпионата мира

Россияне Стояновский и Красильников выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу. Такого трофея в истории нашего волейбола ещё не было!

Хотя чудом это назвать сложно. Российские волейболисты выиграли все проведённые матчи и забрали то, что принадлежит им по праву.

В воскресенье в Гамбурге случилось то, чего с нашим пляжным волейболом не случалось никогда. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали чемпионами мира, в финале на глазах 15 тыс. болельщиков обыграв пару из Германии в трёх сетах. После победы Стояновский рассказал, как они шли к этой победе с того момента, как стали играть вместе. Меньше года назад.

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«Это не сенсация. Мы шли к этой победе»

– Восемь матчей – восемь побед. Со стороны казалось, что вы абсолютно всё контролировали.

– Всё-таки это чемпионат мира. Самые сильные соперники. Невозможно утверждать, что мы всё контролировали. Каждая игра была по-своему тяжёлой. Но если выделять какую-то одну, то самым сложным для нас получился полуфинал с американцами. Мы потеряли контроль над матчем, но сумели переломить ситуацию и взяли верх.

– Никаких проявлений эмоций даже в самые сложные моменты – ваше кредо?

– Наверное. Нет никакого смысла расстраиваться из-за проигранного мяча, ведь тут же следующий розыгрыш. Зачем тратить эмоции и терять концентрацию? Лучше выплеснуть эти эмоции после завершения матча. Ну, вы всё видели после финала.

– Вы считаете свою победу сенсационной?

– Вряд ли можно так говорить. Мы были одними из претендентов, пусть и не главными фаворитами турнира. Вот если бы мы пробивались с самой нижней части рейтинга, тогда да. А у нас был и высокий посев, и хорошая сетка. Это не сенсация, мы шли к этой победе и добились её.

Фото: fivb.com

– Вы же с Вячеславом даже десяти турниров вместе не провели, в пару меньше года назад встали.

– Но мы за эти восемь или девять месяцев буквально жили на площадке, добивались взаимопонимания. Притирались друг к другу как в психологическом плане, так и в бытовом. Никаких особых проблем при этом не было. Наверное, для идеального волейбола этого недостаточно, но так получилось, что на своём девятом совместном турнире мы смогли показать всё, на что способны в данный момент.

– Резервы для усиления ещё есть?

– Безусловно. Мы, надеюсь, будем только улучшать свою игру.

– Самые сильные стороны вашей пары?

– Подача, за счёт которой мы переворачивали ход матчей, в том числе и в финале, могу выделить inside out, а также можно отметить, что блок у нас работает как единое целое.

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«Болельщики в Германии культурные. Против нас не болели»

– В вашей карьере матчи проходили на более крупной арене?

– Нет, я никогда ещё не играл при таком стечении болельщиков. Вячеслав, возможно, играл при большем количестве публики на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но для меня такое впервые.

– Сложно играть, когда весь стадион болеет за соперников?

– Старались на это не отвлекаться. Старались концентрироваться на своей игре. Перед финалом понимали, что стадион будет болеть за своих, но болельщики в Германии очень культурные: они болели за немецкую пару, но не против нас. В такой атмосфере, когда огромные трибуны заполнены, играть очень приятно. Даже чувствуешь себя иначе, чем на маленьком корте. Хотя у каждого спортсмена отношение к таким вещам индивидуальное.

– Отпраздновать победу как-то успели?

– К сожалению, нет. Мы уже в Швейцарии, где на пятизвёздном турнире с сильным составом участников нам предстоит доказывать, что победа в Гамбурге была неслучайной. Мы облились шампанским во время церемонии награждения и чуть-чуть посидели вместе в гостинице за ужином после матча. Надеюсь, что после турнира в Гштааде во время недельной паузы мы сможем как-то отметить завоёванный титул – с родными, близкими, друзьями, руководством федерации, возможно. Сначала нам нужно турнир отыграть, а потом вопросы с празднованием решать.

Фото: fivb.com

– Вы, видимо, и к чемпионату мира отнеслись как к очередному турниру, не выделяющемуся среди остальных?

– Конечно, это не рядовой турнир и определённое дополнительное давление на участников он создаёт. Но мы для себя сразу решили, что будем относиться к нему как к очередному старту, который нужно отыграть максимально успешно. У нас на каждый турнир одни и те же задачи – каждую игру проводить как последнюю.

– Об Олимпиаде пока рано думать?

– И мыслей таких нет! У нас ещё около десяти турниров только до окончания нынешнего сезона. Мы будем идти поэтапно. А то, что отобрались в Токио, – так мы бы и по очкам попали туда.