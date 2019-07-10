Помните 13-летнюю фигуристку с «правильным допингом»? Настя теперь за Украину

«Выпил допинг и выступаешь спокойно»

До января 2019 года имя Анастасии Шаботовой могли знать только самые преданные поклонники фигурного катания в России. Но 21 января 13-летняя девушка прославилась на всю страну, когда в прямом эфире в «Инстаграме» раскрыла своим подписчикам «секрет успеха» в спорте.

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют».



На всякий случай напомним, что именно в «Хрустальном» занимаются ученики тренера Этери Тутберидзе, так что то был камень в том числе в огород Алины Загитовой, Александры Трусовой и других талантливых спортсменов той группы. Всё-таки 13 лет – это уже не совсем детский возраст. Юная спортсменка должна была понимать, что и зачем говорит.

Она просто пошутила?

Резонанс после этих слов был огромный. Президенту Федерации фигурного катания России Александру Горшкову приходилось по максимуму смягчать ситуацию, тренер фигуристки Светлана Панова заявляла, что её подопечная пошутила и не говорила про допинг всерьёз.



Мама фигуристки Ирина Шаботова признавалась, что была в шоке от того, какие комментарии поступали в адрес её дочери. Ей чуть ли не угрожали и требовали, чтобы она как можно скорее завязала со спортом. Мама спортсменки отводила угрозу, но, как вы понимаете, в такой горячей обстановке, которая царит в женском катании в России, это было бесполезно.

Мама фигуристки, сказавшей о пользе допинга: она не понимает, в чём её обвиняют

Украина – спасение?

Карьера 13-летней девушки висела на волоске. И помощь пришла, откуда не ждали, – из Украины. Федерация фигурного катания Москвы опубликовала сообщение о выдаче разрешения спортсменке выступать за другую страну. Президиум федерации одобрил это заявление единогласно. То есть попыток удержать фигуристку в России не было. Неужели она так плоха?



Не совсем. В предыдущем сезоне Шаботова побеждала и попадала в призёры на этапах Кубка России, однако после того самого комментария про допинг провалила юниорское первенство России, где заняла 14-е место среди 18 спортсменок. На совпадение не похоже.



В любом случае Анастасия вместе с тренером не могла не понимать, что конкуренция у неё в России будет сумасшедшая. Только ученицы Тутберидзе чего стоят – Камила Валиева или Алёна Канышева, к примеру. Так что даже в финал юниорского Гран-при попасть было бы практически невозможно. Про чемпионат мира речи вообще не шло.

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Россия не будет кусать локти

Для украинского фигурного катания приход Шаботовой может стать прорывом. В женском одиночном катании у них сейчас всё не слишком гладко. На минувший чемпионат Европы пробилась только одна девушка из Украины – Анастасия Гожва. Да и та заняла последнее место и не попала в произвольную программу. В такой ситуации у Шаботовой будут все шансы.



Но не будут ли в российском фигурном катании кусать локти, что отпустили в другую страну талантливую юниорку? Нет. Это не станет историей Дарьи Домрачевой или Анастасии Кузьминой из биатлона, когда россиянки ушли к конкурентам и стали там мировыми звёздами.



Главной страницей в биографии Шаботовой пока является скандальный пост в «Инстаграме», что, согласитесь, говорит не в её пользу. Должно случиться что-то совсем невероятное, чтобы все талантливые российские юниорки разом провалились на взрослом уровне. Этого не будет. Россия продолжит штамповать победы на чемпионатах мира и Олимпиадах, Шаботовой забудут слова про «правильный допинг» и будут помогать на новом месте. И все останутся в выигрыше.