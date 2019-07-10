Турнир особого назначения. Российские борцы взяли курс на Олимпиаду-2020

В Сочи завершился чемпионат России по вольной борьбе – по сути, первый шаг отбора в национальную команду на Олимпиаду в Токио.

Ледовый дворец «Айсберг» в Олимпийском парке Сочи изначально был предназначен для того, чтобы проводить соревнования элегантных фигуристов и хрупких фигуристок на льду. Однако, как оказалось, сочинская арена готова принимать не только турниры по фигурному катанию, но и, в каком-то смысле противоположную зимнему виду спорта борьбу.

С 5 по 7 июля в «Айсберге» да и вообще в Сочи впервые прошёл чемпионат России по вольной борьбе. Лучшие борцы страны за некоторым исключением начали отбор на предолимпийский чемпионат мира. И схватки получились горячими. Во всех смыслах этого слова!

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Турнир особой значимости

«Это был один из самых лучших и статусных чемпионатов, спасибо Арсену Фадзаеву за то, что он убедил всех провести турнир на олимпийских объектах в Сочи. Красота спортивных объектов, Олимпийский парк, это всё придало особую значимость турниру. Нужно отдать должное организаторам, всё было под контролем.

Заполненные трибуны порадовали своим неистовым болением. Думаю, зрители получили удовольствие от красивых, искромётных схваток», – оценил уровень организации турнира президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили.

И действительно, турнир в Сочи получился на загляденье, как с точки зрения организации, так и со стороны спортивной составляющей. Несмотря на то, что призёры II Европейских игр в Минске были освобождены от участия в чемпионате России, в списке участников было немало именитых борцов, а уровень конкуренции за место в сборной на чемпионате мира порой зашкаливал!

Драматичные финалы

Особенно масштабное сражение за путёвку развернулось в весовой категории до 74 кг, где выступали поднявшиеся из веса до 70 кг чемпионы мира разных лет Магомед Курбаналиев, Хетик Цаболов, Магомедрасул Газимагомедов, а также призёр прошедшего в апреле чемпионата Европы Тимур Бижоев и сильнейший борец до 23 лет Никита Сучков. В итоге решающие битвы развернулись между чемпионами мира: Курбаналиев в полуфинале сломил сопротивление Газимагомедова, а в финале драматично, на последних секундах победил Цаболова.

Поклонники борьбы по достоинству оценили спортивный подвиг Курбаналиева, пробившегося сквозь сильнейшую турнирную сетку и по итогам специального голосования добавили к его титулу новоявленного чемпиона страны ещё и статус лучшего борца турнира в Сочи.

Кстати, ещё одна драма развернулась в финале неолимпийского веса до 70 кг. Финал, в котором сошлись Давид Баев и Разамбек Жамалов, завершился со счётом 10:10. А решающим стал красивый бросок Баева на четыре балла. Золото – Давиду, серебро – Разамбеку.

Следующий шаг – в августе

В финале олимпийской категории до 86 кг сошлись два чемпиона Европы: победитель турнира 2018 года Артур Найфонов и действующий чемпион Европы Владислав Валиев. Решающая схватка получилась напряжённой, с обоюдными шансами, а выиграл её Артур – 4:2.

В весовой категории до 65 кг чемпионом России стал Гаджимурад Рашидов. Что интересно, двукратный чемпион Европы и двукратный вице-чемпион мира в весе до 61 кг в весе до 65 кг никогда прежде не становился лучшим в стране. А сейчас 23-летний, но уже титулованный борец, похоже, готов вступить в битву и за медаль на Олимпийских играх в Токио.

В весе до 57 кг страсти накалились до предела. В решающий момент четвертьфинальной схватки между Бадрудиновым и Тютриным арбитр не выдержал давления окруживших его болельщиков и присудил Бадрудинову балл за пассивность соперника. Федерация борьбы разбирается в скандале и причинах его возникновения, однако главный тренер сборной Дзамболат Тедеев уже объявил, что Айрыаан Тютрин пострадал от судейской ошибки и получит шанс отобраться в сборную.

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По словам Тедеева состав на чемпионат мира, который пройдёт в сентябре в Казахстане, станет известен в августе. Решающее значение будут иметь контрольные схватки, в которых будут принимать победители чемпионата России и освобождённые призёры Игр в Минске, а именно: Заур Угуев (до 57 кг), Ахмед Чакаев (до 65 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и Анзор Хизриев (до 125 кг). Есть ощущение, что на предолимпийском мировом первенстве у России будет невероятно мощный состав.

Чемпионата России по вольной борьбе – 2019. Сочи

Итоговые результаты

До 57 кг. 1. Рамиз Гамзатов 2. Муслим Садулаев 3. Хасанхусейн Бадрудинов, Михаил Иванов

До 61 кг. 1. Магомедрасул Идрисов 2. Рамазан Ферзалиев 3. Зелимхан Абакаров, Данислам Тахтаров

До 65 кг. 1. Гаджимурад Рашидов 2. Начын Куулар 3. Муршид Муталимов, Юлиан Гергенов

До 70 кг. 1. Давид Баев 2. Разамбек Жамалов 3. Чермен Валиев, Евгений Жербаев

До 74 кг. 1. Магомед Курбаналиев 2. Хетик Цаболов 3. Магомедрасул Газимагамедов, Тимур Бижоев

До 79 кг. 1. Гаджи Набиев 2. Ацамаз Санакоев 3. Кахабер Хубежты, Халид Яхиев

До 86 кг. 1. Артур Найфонов 2. Владислав Валиев 3. Магомед Рамазанов, Арсенали Мусалалиев

До 92 кг. 1. Алихан Жабраилов 2. Магомед Курбанов 3. Батырбек Цакулов, Анзор Уришев

До 97 кг. 1. Владислав Байцаев 2. Игорь Овсянников 3. Шамиль Мусаев, Георгий Гогаев

До 125 кг. 1. Алан Хугаев 2. Саид Гамидов 3. Павел Кривцов, Зелимхан Хизриев