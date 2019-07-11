Жги, зажигай! На что способны чемпионки мира из России?

В Венгрии стартует чемпионат Европы по гандболу среди девушек не старше 19 лет. Сборная России отправилась в Дьёр в статусе одного из главных претендентов на победу. Но заранее вешать медали – дело неблагодарное. Любое призовое место для команды Любови Сидоричевой будет хорошим результатом. Но первое – отличным.

Четыре по четыре

Регламент чемпионата Европы достаточно простой, хоть и многоступенчатый. На групповом этапе 16 сборных разбиты на четыре группы по четыре команды. Сборная России попала в группу А вместе с командами Франции, Словении и Словакии. Этот этап не должен представлять для российских девушек никаких проблем: всё-таки команды Словении и Словакии серьёзно уступают в классе. Но важно выиграть все матчи, ведь на следующем этапе набранные очки в очных встречах учитываются.

По две лучшие сборные из каждой группы продолжат борьбу в основном раунде. Они будут разбиты на две группы. В одной – представители групп А и В, в другой – представители групп С и D. В группе B, с лучшими командами которой предстоит (как все мы надеемся) сыграть сборной России, за место в основном раунде будут биться Германия, Дания, Нидерланды и Хорватия.



Чтобы пробиться в полуфинал, в своей группе на основном этапе также нужно занять место не ниже второго. Ну а далее классика плей-офф: полуфиналы, матч за третье место и финал.

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С самой ценной во главе

Основу сборной России составляют те же гандболистки, что менее года назад в Польше триумфально выступили на чемпионате мира. Кстати, тогда весь турнир россиянки пели песню «Зажигай!» Может, и на этот раз что-то придумают?



Главная звезда – левая полусредняя тольяттинской «Лады» Елена Михайличенко, которой лишь в сентябре исполнится 18 лет. Год назад она была признана самым ценным игроком мирового чемпионата. В свои 17 она провела великолепный сезон в составе «Лады», составляя вместе с Дарьей Дмитриевой ударную связку. Михайличенко – настоящий лидер и капитан сборной России, без неё команду представить крайне сложно. Как и без её коллеги по амплуа – правой полусредней Валерии Масловой, блиставшей уже в отдельных матчах Лиги чемпионов в составе «Ростова-Дон».

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По сравнению с польским первенством некоторые игроки в состав не вошли. Основной правый край Анна Шеина и основная линейная Ангелина Соловьёва не смогут помочь российской сборной из-за травм. В остальном же состав боевой и крепкий.



Основное внимание на последнем перед вылетом сборе команда уделила работе игровой направленности, хотя тренерскому штабу пришлось и физическую готовность гандболисток подтянуть.

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Календарь удобный. Осталось всё воплотить в жизнь

Для сборной России календарь достаточно удобный. Особенно с учётом того, что и логистика не такая сложная, как в прошлом году в Польше, когда были неудобные перелёты, переезды и сплошное преодоление. Возможно, матчи чуть позднее, чем обычно, ну на сборах тренеры именно к такому команду и готовили.



11 и 12 июля россиянки проведут две игры с аутсайдерами – словенками и словачками. Обе игры начнутся в 21:30 мск. Потом день отдыха и 14 июля (в 19:30) матч со сборной Франции. Матчи основного раунда пройдут 16 и 17 июля. Полуфиналы – 19 июля, матч за третье место и финал – 21 июля.



Российским девушкам нужно показать всё, что они умеют и чем обладают: мастерство и характер. За семь предыдущих розыгрышей чемпионата Европы сборная России дважды становилась победителем – в 2004-м и 2013-м. В 2015-м российская команда стала второй, а в 2009-м – третьей. Было и ещё одно серебро, два года назад в Словении. Тогда россиянки в финале уступили француженкам. Но ту медаль у команды отняли, и хорошо ещё, что потом обошлось только индивидуальными наказаниями – в допинг-пробах трёх игроков сборной был найден мельдоний.