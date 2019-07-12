Мутко победил МОК! Обвинения против России разваливаются на глазах?

Виталий Мутко вот уже больше года не занимается проблемами спорта – в мае 2018 года его назначили вице-премьером по вопросам строительства и жилищной политики. Однако бывший министр нет-нет, но изредка появляется в хронике спортивных новостей России и мира.



11 июля Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию российского чиновника на пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх. Теперь Мутко снова сможет поехать на Игры в составе официальной делегации, если захочет. Но это не точно.

И, кстати, значит ли то, что наказание экс-министра спорта отменили, что и со всего российского спорта снимаются все главные подозрения и громкие обвинения последних лет?

CAS удовлетворил апелляцию Мутко на решение МОК о пожизненном отстранении

Нашли крайнего?

Решение о том, что Виталий Мутко должен быть пожизненно отстранён от участия в Олимпиадах, было принято 5 декабря 2017 года, в судьбоносный для российского спорта день. В начале той зимы в штаб-квартире МОК в Лозанне состоялось заседание специальной комиссии организации, на котором был принят ряд решений, подытоживших допинг-скандалы на Играх в Сочи.

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Именно в тот день был временно отстранён Олимпийский комитет России. Именно в тот день стало ясно, что в Пхёнчхане команда выступит под нейтральным флагом. Именно в тот день Виталий Мутко и его заместитель Юрий Нагорных были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Комиссия МОК не нашла доказательств прямого участия министра спорта в манипуляциях с допингом, однако сочла его ответственным за произошедшее.

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«Комиссия пришла к выводу, что наблюдалось систематическое манипулирование антидопинговыми правилами и системой в целом. Она была широко распространена в ходе Олимпиады-2014. Борьба с допингом, соблюдение правил находились в компетенции министерства спорта. Именно тогда министр спорта нёс ответственность за провалы в спортивной системе», – подчёркивалось в итоговом заявлении комиссии Самуэля Шмида.

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Наказание не означало, что на олимпийских объектах Мутко бы встречала полиция. Нет, дело было в том, что он не мог быть членом команды или официальной делегации.



Но по-прежнему мог приехать в тот же Пхёнчхан как частное лицо, как простой болельщик. Однако он решил не приезжать. И правильно: зачем лишний раз всех нервировать?

Наказания больше нет. Проблемы ещё есть

Почти сразу же после того как стало известно о наказании, Виталий Мутко обратился за помощью к юристам и подал апелляцию на решение МОК. На протяжении полутора лет кипела незаметная работа, и 11 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) эту апелляцию удовлетворил.



«И юристы довольны, и сам Виталий Леонтьевич, безусловно, удовлетворён таким решением суда. Почему всё длилось так долго – на самом деле это очень большой процесс, который включал в себя огромное количество документов, фактических обстоятельств, каких-то правовых аргументов, которые нужно было проверить, а также проверить источники, правильно сформулировать. Тем более что было два раунда обмена письмами с большими пояснениями. Это нам, привычным к государственным судам в России, это кажется долгим. На самом деле, с точки зрения даже государственных судов в США, Канаде и с точки зрения самого CAS, при таком сложном и комплексном деле это, в общем-то, не так уж и долго», – рассказал спортивный юрист Артём Пацев, представлявший интересы экс-министра спорта в суде.

Мутко прокомментировал решение CAS удовлетворить его апелляцию

Впрочем, принятое решение – ещё не окончательное. МОК имеет право подать свою апелляцию на решение CAS. Вот только нужно ли ему это в данной ситуации – большой вопрос.



А теперь – важнейшая деталь, которая остаётся незамеченной! Суд в Лозанне не рассматривал вопрос вины Виталия Мутко в историях с допингом и не разбирался, была ли в России создана государственная система его поддержки, как утверждалось ранее. Арбитражный суд всего лишь установил, что у МОК не было формальных правил пожизненно отстранять экс-министра спорта от Олимпиад, поскольку подобные санкции предусмотрены только для спортсменов.

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То есть, снимая пожизненное отстранение, CAS не учитывал основания, повлекшие наказание, а просто отметил, что само по себе наказание юридически применять было нельзя.



Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв и почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в комментариях к решению суда по ситуации с Мутко сделали далеко идущие выводы о том, что оно подтверждает ошибочность выводов МОК о наличии в России государственной поддержки допинга. Но на самом деле это не соответствует действительности.

Жуков: решение CAS по Мутко подтверждает — господдержки допинга не было

То, что наказание Мутко было отменено, точно не обозначает, что обвинения в адрес России, выстроенные на основе показаний Родченкова и данных ВАДА, разваливаются на глазах. Радоваться победе российского спорта над всеми врагами точно рано.



В конце концов, даже комментируя решение CAS, в МОК аккуратно заметили, что оставляют за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпийских игр. То есть пожизненного запрета, конечно, нет, но не пустить на Игры по желанию они могут легко.

В МОК отреагировали на удовлетворение апелляции Мутко

Свою локальную битву за имидж Мутко выиграл. Но большая война в спорте продолжается.