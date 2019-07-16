Загитову не стали наказывать за вождение без прав. Чемпионке и так можно?

Идеальный образ

Российская фигуристка Алина Загитова, безусловно, является одной из главных звёзд нашего спорта последних лет. По популярности её может превзойти разве что Артём Дзюба. У Алины безупречная репутация, все её интервью наполнены добротой. В свои 17 лет Загитова всегда обо всём отзывалась мило и позитивно, никогда не позволяла себе грубостей или резкостей.

Безупречная чемпионка. Идеальный образ.

Но 1 мая 2019 года Алина зачем-то выложила в одну из социальных сетей видео, где показано, как она управляет машиной. По нашим законам делать это можно самостоятельно начиная с 18 лет либо раньше, но только в процессе обучения на специальном автомобиле и с инструктором. На момент записи Алине было 16, и она явно не проходила курс обучения.

Понять и простить?

Соглашусь с теми, кто говорит, что многие проходили первое обучение примерно в таком же возрасте и примерно в таких же условиях. Спорить с этим глупо. Многие из нас и вправду познавали азы вождения в деревне на просёлочной дороге под присмотром отца или деда.



Но Загитова, конечно, зря выложила это в Сеть. Видимо, очень уж сильно хотела поделиться с поклонниками таким опытом, но позабыла, что является публичной персоной.



Управление ГИБДД по Удмуртии объявило о проведении проверки и начале административного расследования. Олимпийской чемпионке грозил штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. Также отмечалось, что Алина управляла автомобилем, не будучи пристёгнутой ремнём безопасности.



Уверен, что Алина спокойно восприняла бы наложенный на неё по закону штраф за подобное нарушение правил. И деньги там небольшие для спортсменки такого уровня, и разговоров было бы гораздо меньше. Тем более необдуманный поступок может совершить почти каждый.



Совсем недавно великий футбольный вратарь Джанлуиджи Буффон выложил в соцсеть снимок, где управляет машиной непристёгнутым и с явным превышением скорости. Даже если 41-летний спортсмен с мировым именем допускает такие ошибки, что уж говорить о 16-летней девочке. Загитову бы поняли и простили. Да и так простят. Ничего страшного не случилось.

Фигуристка Загитова избежала наказания за вождение автомобиля без прав

Вопросы к ГИБДД

Но в итоге расследование ГИБДД было прекращено в связи с истечением срока давности. Когда речь идёт именно об административной ответственности, такой срок – два месяца. Видео было выложено 1 мая, поэтому логично, что в самом начале июля сроки истекли.



Допускаю, что в ГИБДД бездействовали с благими намерениями. Люди, работающие там, вполне вероятно, являются болельщиками талантливой фигуристки. Уж наверняка знают, кто она такая. И желание не наказывать 16-летнюю спортсменку по-человечески понятно.

Загитову подталкивают к завершению карьеры. Кому нужно слить фигуристку? Российская чемпионка не собирается никуда уходить. Но кому-то это очень не нравится.

Только возникает вопрос, а нужна ли была Алине такая медвежья услуга? Заплатила бы штраф – показала бы себя законопослушной гражданкой. А на деле вышло так, будто скрылась.



Ну и правоохранительные органы на примере олимпийской чемпионки снова показали, что закон в нашей стране не един для всех. С таким подходом далеко мы не уедем.