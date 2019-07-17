Подгоняемые ветром. Российский экипаж мощно стартовал в Португалии

Команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец» 16 июня продолжила борьбу за высокие места в престижной серии регат 52 Super Series. В первый день третьей гоночной недели турнира, которая проходит в португальском городке Кашкайш, российский экипаж показал четвёртый и второй результаты в двух гонках и в общем зачёте расположился на третьей строчке.

После штилевых гонок на острове Менорка в июне, Кашкайш порадовал флот из семи разных стран свежим океанским бризом. В усиливающемся северном ветре, достигавшем 25 узлов, флот провел две динамичные гонки, завершившиеся очень интересными результатами.

«Мы очень хотим победить!». Российский «Броненосец» вернулся под аплодисменты В первой же гонке 52 Super Series российский «Броненосец» одержал победу. Однако первый этап всё равно сложился не слишком гладко.

Во-первых, победители 52SuperSeries 2018 американцы Quantum Racing наконец-то «снова стали великими», как теперь принято говорить в США. После неудачного этапа в Испании, команда Эда Берда напомнила, с кем соперники имеют дело: второе и первое места. Причем, во второй гонке отрыв команды на финише составлял 240 м! Вторым там, кстати, пришел «Броненосец».

Фото: Nico Martinez

Для российской команды первый день также оказался удачным. После «бронзы» в предыдущем этапе экипаж Шиме Фантелы и Владимира Любомирова не собирается сбавлять обороты. С приходами на четвёртом и втором местах в первый день команда рассчитывает на многое!



«Борьба шла за каждый метр, к примеру, в первой гонке мы огибались пятыми, но сумели обойти «Феникс» и финишировать четвертыми, – рассказал Владимир Любомиров, – во второй гонке, опять же, пятые на знаке, затем четвертые, но на вторую позицию вышли только на последнем отрезке – это был действительно запоминающийся полёт на глиссировании!»

Фото: Nico Martinez

Стоит отметить, что соперники не отстают, невзирая на титулы и опыт лидеров. По результатам первого дня вторую строчку вместе с «Броненосцем» разделяют сразу две команды: победители прошлого этапа – турецкая Provezza, а также вице-чемпионы сезона-2018 и чемпионы 2017 года итальянская Azzurra, которая дважды стала третьей – удивительная стабильность.

Результаты первого дня обещают насыщенное и интригующее продолжение португальской недели. Впереди ещё четыре гоночных дня: третий этап 52 Super Series завершится 20 июля.

Фото: Nico Martinez

Парусный спорт. 52 Super Series. Кашкайш, Португалия

Результаты по итогам первого дня:

1. Quantum Racing (США) – 3 очка (2-е и 1-е места);

2. Provezza (Турция) – 6 (1-е и 5-е);

3. Bronenosec (Россия) – 6 (4-е и 2-е);

4. Azzurra (Аргентина/Италия) – 6 (3-е и 3-е);

5. Platoon (Германия) – 9 (5-е и 4-е);

6. Phoenix 11 (Южная Африка) – 12 (6-е и 6-е);

7. Alegre (США/Великобритания) – 14 (7-е и 7-е).