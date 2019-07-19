Наши гандболистки отыграли семь мячей. Наши гандболистки вышли вперёд. Но нашим гандболисткам не хватило немного терпения.

Россия почти совершила чудо, но в финале не сыграет. Девочки, как же так?!

Полный драматизма полуфинальный матч чемпионата Европы U19 по гандболу среди женских команд между сборными России и Венгрии не принёс радости российским болельщикам. Венгерская команда на своей площадке в Дьёре взяла реванш за поражение в прошлогоднем чемпионате мира U18 почти теми же составами.

Минус семь при чудо-вратаре

В первом тайме сборная Венгрии просто растерзала сборную России. Очень вариативная игра венгерок в атаке ставила в тупик нашу оборону. Хозяйки чемпионата Европы играли очень разнообразно: броски с девяти метров, с линии, с краёв – практически все мячи пересекали линию ворот Анны Верещак.

Счёт в матче открыла левая крайняя сборная Венгрии Натали Шатлць, получив мяч от своей разыгрывающей Греты Качар. Валерия Кирдяшева ошиблась в атаке, венгерки мгновенно доставили мяч до российских ворот – гол. И вновь наша разыгрывающая бросала, и вновь намного выше. Размочить счёт сборной России удалось на третьей минуте благодаря точному дальнему броску Валерии Масловой.

Но венгерки ответили тремя голами! Их разыгрывающая Грета Качор забрасывала гол за голом, и вообще хозяйки турнира превосходили наших девушек в скорости. Как только была возможность для быстрых отрывов – они следовали. Накануне полуфинала главный тренер сборной России Любовь Сидоричева говорила, что на стороне венгерок именно физическая мощь и быстрые отрывы, но тактики никакой.

По краю пропасти! Тяжелейшая победа вывела Россию в полуфинал чемпионата Европы Российские гандболистки вплотную подпустили к себе датчанок в важнейшем матче, но победу не упустили. Продолжаем бороться за титул!

Однако команда уроженца Одессы Владимира Головина превосходила сборную России во всём. Если бы не индивидуальное мастерство Масловой и Елены Михайличенко, разрыв уже в первом тайме мог стать двухзначным. Но наши звёздные полусредние пробивали фантастически игравшую Лили Херцег.

Вратарь сборной Венгрии творила чудеса, а у россиянок не было другого оружия, кроме бросков с дальней и средней дистанции. Да ещё и ненужных потерь было более чем достаточно. Сидоричева искала варианты усиления игры в атаке, но и в обороне россиянки действовали не лучшим образом. В концовке тайма это была не защита, а проходной двор.

Вроде бы и подстраховку пытались организовывать, и схему перестраивали, но венгерки за счёт скорости успевали передавать мяч свободным краям, а Шатцль и Кира Банфаи били без промаха. К перерыву на табло горели неутешительные цифры 12:19. Как такое отыграть, где искать резервы?

Гандбол. Чемпионат Европы U19, девушки. Полуфинал



Венгрия – Россия – 29:27 (19:12)

Россия: Михайличенко – 8, Маслова – 7, Сиднина – 4

Венгрия: Качор – 6, Паль, Шатцль – по 4

Жаль, недотерпели

Но всё же резервы в виде точечных замен и характера нашлись. В начале второго тайма Анна Верещак стала для гандболисток сборной Венгрии непреодолимой преградой, игра в защите со стороны сборной России пошла более жёсткой, и порой удавалось переиграть Херцег. Хотя в самом начале второй 30-минутки, когда Маслова не реализовала семиметровый, показалось, что для нашей команды всё кончено.

Всё только начиналось! Второй пенальти, который заработала Олеся Горячева, реализовала Виктория Турусина. И тут же повторилась ситуация из первого тайма: Михайличенко выводит Горячеву на бросок с шести метров, та швыряет мяч во вратаря, потом мяч подхватывает Валерия Кирдяшева и… отдаёт в руки соперницам.

Хорошо, что Верещак поймала кураж и нейтрализовала выход один на один, а Михайличенко в быстрой атаке забросила. Когда Маслова сократила отставания до четырёх мячей, главный тренер сборной Венгрии взял тайм-аут. Не помогло. Хотя Шатцль и пробила Верещак броском с левого края под руку, но Маслова и Горячева ответили двумя голами.

Минус три, инициатива у сборной России, а пара судей из Черногории минуты две ждала, пока мощные венгерки едва не втоптали в тарафлекс наших лидеров: Маслову и Михайличенко били нещадно. Россиянки завелись. Екатерина Левчина, не реализовавшая шикарный момент, в следующей атаке забросила из гораздо более сложной позиции. Михайличенко опорным броском сократила разрыв до минимума, но тут же и венгерки ответили.

Жги, зажигай! На что способны чемпионки мира из России? В прошлом году сборная России выиграла чемпионат мира. Теперь едет на чемпионат Европы обновлённым составом. Но всё равно фаворитом.

Элина Сиднина с правого фланга вновь сократила, но Петра Вамош просто за счёт массы продавила центр нашей обороны и забила. Венгерки могли уйти вперёд на три мяча, но Тамара Паль не реализовала семиметровый – отлично сыграла Екатерина Карабутова, тут же уступившая своё место Верещак. Судьи в спорном моменте в нашей атаке показали нарушение правил, но Софья Крахмалёва в защите буквально в прыжке выцарапала мяч у соперниц. Сиднина вновь забила с края, а Екатерина Скивко менее чем через минуту сравняла счёт красивейшим броском в девятку.

За 10 минут до окончания второго тайма игра началась заново. Россиянки даже вышли вперёд, хоть и ненадолго благодаря Верещак и Масловой. А мощная Вамош в стиле Анны Вяхиревой вновь обошла нашу защиту и вновь сравняла.

Что творилось в последние пять минут, достойно всего остального матча. У венгерок на площадку вновь вышла Грета Качор, которая всё и решила. Только сначала команды успели обменяться забитыми мячами, а Анна Верещак ещё и семиметровый отбила.

За три с половиной минуты до конца Елена Михайличенко на исходе владения мячом бросила точно в угол, но именно там была Лили Херцог. А в ответной атаке венгерки заставили Крахмалёву нарушить правила…

Удаление, хоть и без пенальти, стало фатальным. Качор расстреляла Верещак с девяти метров, а россиянки за две минуты до конца не забили. И тут же Качоркрасиво обыграла двух центральных защитниц и вновь отправила мяч в сетку. Отыграть два мяча в такой ситуации просто невозможно. Михайличенко напоследок забила свой восьмой мяч в матче, но окончательный счёт установили венгерки.

29:27 – ровно с тем же счётом год назад россиянки обыграли их в финале чемпионата мира, а теперь команда Любови Сидоричевой поборется только за бронзу на чемпионате Европы.