Россия разгромила немцев в «Лужниках». Был и роскошный гол через себя

Просто обычные немцы

Россия – Германия в футболе, круто, да? Ну, играет куча народа, немцы побеждают всех, и тем более Россию. Но вот не в этот раз.



Потому что в этот раз – пляжный футбол. Тот, в котором Россия – двукратный чемпион мира, а немцы… Просто обычные немцы. Страшно сказать – крепкий середняк даже не мирового – европейского уровня. И ровно семь раз из семи россияне напоминали команде Германии об этом.

Россия сделала первый шаг на чемпионат мира! В ворота немцев забили шесть голов Сборная России по пляжному футболу в первом матче европейского отбора на чемпионат мира не оставила шансов на победу команде Германии.

На парагвайские берега

Зато на этот раз Россия и Германия сели в одну лодочку. В ту, которая могла бы довести до парагвайских берегов, где в ноябре должен был пройти чемпионат мира. И тут мы были одинаковыми лузерами, ведь на ЧМ-2017 и мы, и немцы одинаково не отобрались. Но если они – предсказуемо, то мы – катастрофически. Тогда, после жуткого поражения от Польши, чуть мир не рухнул.

Квалификация чемпионата мира - 2017. Россия осталась без мундиаля Сборная России по пляжному футболу проиграла Польше и не поедет на чемпионат мира. Впервые в своей истории.

И вот теперь европейский отбор приехал в «Лужники». Фактически в футбольную Мекку. Россия и Германия попали в одну группу, из которой нужно было выходить в 1/8 финала, оттуда – во второй групповой этап, а из него – в плей-офф. Пять лучших сборных по итогам турнира отбирались на чемпионат мира. Запутанный регламент, на который пока было наплевать.

Ибо сборная России обязана была последовательно обыгрывать Германию, Эстонию и Венгрию. Иначе на чемпионат мира можно было не соваться.

Два по 200

Перед игрой Дмитрий Шишин и Юрий Крашенинников получили майки с символическим номером 200. Свои 200-е матчи за сборную они провели немного раньше, в начале этого сезона, но признание получили только сейчас. Больше этих двоих парней за Россию сыграл только Антон Шкарин, но у того счётчик уже к числу 300 приближался.



Шишин к тому же ещё и лучшим бомбардиром сборной был, забивая в среднем больше одного мяча за игру. Неплохо было бы забить и немцам.

Играют 20 человек, а забивает… вратарь

Но забивать немцам начал тот, кому по футбольным понятием нужно делать прямо противоположное – наш голкипер Максим Чужков. Уже на второй минуте он от души зарядил в «девятину», а спустя пару минут Борис Никоноров закатил мяч в ворота Эбенера после идеальной передачи Крашенинникова. Всё ровно так, как должно было быть.

Правда, на этом последовательность закончилась, а на 10-й минуте забили немцы: Биерман классно пробил из-под Крашенинникова метров с 16. Первый период закончился со счётом 2:1, но вопросов пока не оставлял – у Германии и моментов-то опасных больше не было.

Великое держание

В самом начале второго периода Никоноров заработал пенальти и хладнокровно его реализовал. После этого Россия стала натурально устраивать «немецкий футбол» — держать мяч, держать мяч и снова держать мяч. Закончилось это держание роскошным ударом Романова через себя. Без шансов для Эбенера – 4:1.

Тут бы самое время патетически вспомнить о том, что играть надо до свистка, это футбол и тут всё может быть, но ну ее, эту патетику. Россия не имела никакого морального права проиграть Германии с такого счёта, это было бы просто позорно.

Дождь и герои

Выход Павла Баженова вместо Чужкова на это тоже как бы намекал. Павел лишь в 2019 году впервые сыграл за сборную, хотя уже успел назабивать голов. В этом матче Баженов начал с предголевой передачи – точно ввёл мяч на Крашенинникова, тот грудью сбросил Папоротному, а Артур на скорости обыграл Эбенера и закатил в пустые – 5:1.



В середине третьего периода Никоноров оформил хет-трик, отметив таким образом возвращение в сборную после перерыва, связанного с травмой и последующим отсутствием формы. Пропущенный на последних минутах гол испортил настроение Баженову, но не болельщикам, героически пересидевшим дождь ради первой победы России в европейском отборе – 6:2.



В общем, сначала махнули рукой, потом поехали. Отбор начался.