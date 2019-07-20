Пляжный футбол. Европейский отбор к чемпионату мира — 2019. Россия — Эстония

Сборная России продолжает борьбу за путёвку на чемпионат мира в «Лужниках». Все главные новости, фото и видео, окружающие матч второго тура.

*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира-2019, турнирная таблица ***



*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира-2019, полное расписание матчей ***

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07:00. В первом матче отборочного турнира сборная России не оставила никаких шансов команде Германии. Предлагаем вашему вниманию обзор самых ярких событий первой игры россиян в «Лужниках».

06:30. В Москве, в «Лужниках» стартовал отборочный турнир к чемпионату мира 2019 года, который пройдёт осенью в Парагвае. В первый день турнира сборная России, несмотря на сильный дождь, собрала на трибунах множество болельщиков и порадовала их яркой победой над Германией со счётом 6:2.

Победа в первом матче практически гарантировала россиянам выход из группы, однако чтобы закрепить успех нужно выиграть и вторую встречу. Соперником России станет команда Эстонии. Матч начнётся в 20:00 по московскому времени.