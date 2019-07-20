Россия опять вынесла всех в синхронном плавании. Неужели её никто не остановит?

Наши девушки завоевали почти всё золото чемпионата мира, и только одну медаль подарили Украине. Потому что сами так захотели.

Медальный зачёт ЧМ по водным видам спорта 2019



В корейском Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта завершилась программа по синхронному плаванию. Сборная России, как все уже привыкли за последние два десятка лет, выиграла золотые медали во всех видах программы, в которых участвовала. Остальным, как сказал один популярный в нашей стране комментатор, «надо потренироваться».

Пауки

Главным событием в синхронном плавании можно считать возвращение в большой спорт молодой мамы Светланы Ромашиной. Пятикратная олимпийская чемпионка вернулась так, как и подобает самой титулованной синхронистке в истории – триумфально!



Выступление в произвольной программе в соло и в технической и произвольной программах в дуэте со Светланой Колесниченко получилось феерическим. «Пауки», в образе которых две Светланы предстали в произволке, просто покорили всех, включая соперников. Настолько сложной программы в синхронном плавании ещё ни у кого и никогда не было.

Тренер Татьяна Данченко рассказала в интервью «Матчу», что в этой программе реализовано то, что на сегодняшний день не может повторить никто в мире – три подряд связки через один вдох. Ну и вообще темп программы бешеный, даже в её медленной части. «Пауки» отправятся и на Олимпиаду в Токио, чтобы смертельно ужалить всех соперников.



Количество золотых медалей, завоеванных Светланой Ромашиной, теперь увеличилось до 21, а отсчет ведется с Монреаля – 2005. Впереди в водных видах только легендарный американец Майк Фелпс. Но у него есть 23 золотых олимпийских медали, хотя сравнивать некорректно. Дай Ромашиной возможность выступать в таком же количестве дисциплин, как и на чемпионатах мира, она могла бы переплюнуть Фелпса. Но на Играх у синхронисток лишь два финала.

Шаманы

Настоящую феерию устроили в бассейне Кванджу и наши девушки, выступающие в группе. Их победа в технической программе не вызывала никаких сомнений, как и в произвольной. Но именно в произвольной болельщики ждали чего-то особенного.



«Шаманы» зашли на ура. И это тоже самая сложная программа в мире. Семь сложных связок, множество элементов спиной друг к другу, и главная фишка – поддержка голова на голове, чего никто в мире не делает. Двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина, которая также брала паузу и вновь вернулась, даже призналась, что всякий раз, когда её делает, боится утонуть.

Но «Шаманы» были показаны в последний раз. К Олимпиаде в Токио главный тренер сборной России Татьяна Покровская пообещала новую программу и намекнула, что это будет «Кадриль», которая пока является технической. Об уровне сложности остаётся только догадываться.



Раньше сборная России пропускала комбинацию, отдавая золото кому-то из соперников. На сей раз традиция была нарушена, россиянки выступили в этом виде программы с «Половецкими плясками» и ожидаемо победили. Но традиция «подарков» осталась – российская команда не участвовала в хайлайтах, а золотую медаль завоевала сборная Украины.

Стиляги

Нельзя забывать и о том, что в синхронное плавание всерьёз пришли мужчины. И самым титулованным теперь является наш Александр Мальцев. Мужчины выступают пока только в смешанных дуэтах, и главными соперниками для Мальцева и Майи Гурбанбердиевой были итальянцы. Как в технической, так и в произвольной программах.



Правда, после оценок за техническую программу Джорджио Минизини резко отозвался об арбитрах. По его мнению, он вместе с Манилой Фламини заслуживал золотую медаль, а судьи просто поставили на первое место россиян. Но в произвольной разница в баллах была более существенна, и итальянец перестал возмущаться. «Стиляг» теперь уже четырёхкратный чемпион мира Мальцев показывал три года. Пришла пора с ними попрощаться.

Есть ли у микст-дуэтов шансы выступить на Олимпиаде? С учётом тенденции к гендерному равенству со стороны МОК такой вариант не исключён. Но уже не в Токио.

Кто-то недоволен?

Наверняка, многие подумают – ну и что, дежурные победы на очередном чемпионате. Но это совершенно неправильное слово. Чтобы понять, что стоит за такой «дежурной» победой, достаточно найти в интернете любой сюжет о тренировках синхронисток.



Когда ежедневно нужно работать по 8-10 часов, когда приходится из раза в раз выполнять сложнейшие элементы, которые не делает больше никто в мире, – это настоящий профессионализм и невероятная крутизна. Кто-то недоволен? Попробуйте повторить.

Ищенко: тренируемся по 10 часов в день О сложной подготовке к выступлениям, особых ритуалах на соревнованиях и атмосфере Олимпийских игр – в интервью лидера сборной России по синхронному плаванию Натальи Ищенко.

Весь мир и пробует, но безуспешно. Китайцы вообще шпионят за сборной России, пытаясь разгадать все тайны побед. Но выше второго места они пока не забирались.



Но даже повторить – это одно, а превзойти – совсем другое. Если к первому российские тренеры и спортсмены относятся спокойно, потому что копия в любом случае хуже оригинала, то о втором лучше никто пока даже не задумывался. Всё равно ничего не получится.