Россиянки в матче за третье место отпустили норвежек, устроили драматичную погоню, но не спаслись. У команды не будет ни золота, ни бронзы.

Чемпионкам мира из России медалей не дадут. Гандболистки лишились их сами

Сборная России стала четвёртой на чемпионате Европы по гандболу среди девушек не старше 19 лет. Всё справедливо – команда Любови Сидоричевой уступила на турнире трижды. Всем трём призёрам.

Повторение пройденного

Главный тренер сборной России перед матчем за третье место сказала изданию «Быстрый центр», что стиль игры сборной Норвегии подходит её подопечным. Но начало матча получилось ровно тем же, что и в полуфинале против команды Венгрии.

К 10-й минуте сборная России беспросветно проигрывала со счётом 3:9. Эти минуты были сплошным недоразумением в исполнении нашей команды. Такого количества неподготовленных атак и необоснованных потерь хватило бы на целый турнир, а если прибавить, что в обороне наши девушки тоже позволяли соперницам практически всё, что угодно, отставание не выглядело удивительным.

Напротив, более дисциплинированная и мастеровитая команда уверенно лидировала, ничего не позволяя сопернику. Наших лидеров Елену Михайличенко и Валерию Маслову норвежки прихватили, солировала Валерия Кирдяшева, но игра нашего плеймейкера по ходу всего турнира вызывала большие вопросы. И этом конкретном матче с её стороны были ошибки, но она решала игровые ситуации.

Россия почти совершила чудо, но в финале не сыграет. Девочки, как же так?! Наши гандболистки отыграли семь мячей. Наши гандболистки вышли вперёд. Но нашим гандболисткам не хватило немного терпения.

Сидоричева сажала Кирдяшеву на скамейку запасных, и без неё было намного хуже. Потерь не убавлялось, ошибались и Маслова с Михайличенко.Что-то в игре сборной России забрезжило после середины тайма, когда норвежки тоже немного расслабились и начали ошибаться.

Кирдяшева с пенальти и после красивейшего сольного прохода от своих ворот сократила отставание до трёх мячей, но очень невовремя последовало удаление Виктории Турусиной. Как ни странно, но сборная России в эти минуты заиграла даже более собранно и не позволила соперницам увеличить разницу в счёте.

Зато в равных составах норвежки тут же это сделали. Не забили в атаке, пропустили дальний бросок, потеряли мяч, отбила вратарь, и вновь потеряли. Ну и как тут отыграться? А когда Кристина Алвер одна прошла между тремя нашими игроками и спокойно расстреляла Анну Верещак, стало совсем тоскливо.

В защите ни о какой подстраховке речи не было. Игроки задней линии норвежек спокойно делали шаг в сторону от оппонента и получались возможность практически для чистых бросков. Если не активность Кирдяшевой, которая взяла на себя роль безоговорочного лидера, на перерыв могли команды могли уйти с большим счётом, чем 19:13.

Погоня без шансов

В полуфинале с Венгрией россиянки устроили героическую погоню, и если бы Валерия Кирдяшева в том матче играла так, как в «бронзовом», вероятно, именно сборная России прошла бы в финал. Кирдяшева тащила команду вперёд, использовала свою скорость, обманывала соперниц, которые ждали от неё передач на Михайличенко или Маслову.

Гандбол. Чемпионат Европы U19, девушки

Матч за третье место. Дьёр (Венгрия), 21 июля



Норвегия – Россия – 29:26 (19:13)

Норвегия: Алвер — 7, Моэн, Свендсбергет, Кьолхольдт — по 4

Россия: Кирдяшева — 9, Михайличенко, Маслова — по 4

Жаль, что не все броски Валерии достигали цели, но в итоге она с девятью голами стала самой результативной. Но в одиночку бороться сложно. Особенно, когда у остальных мало что получается. Даже в большинстве.

Лишь после того, как Елена Михайличенко забросила с «мясом», оставив соперниц ещё и в меньшинстве, игра нашей команды поменялась. Да и соперницы немного устали, хотя и продолжали забивать после быстрых атак и красивых розыгрышей. Наши постепенно стали доставать соперниц.

Михайличенко после забега от своих ворот, Кирдяшева с семиметрового, опять она же после перепасовки с Михайличенко, от которой у норвежек даже голова закружилась. Но очередное большинство стало для сборной России фатальным. Наши девушки так старались побыстрее сократить отставание до минимума, что пропустили два мяча.

Минус четыре за четыре минуты не отыгрываются. Хотя сборная России очень старалась. Опять Михайличенко, опять Кирдяшева, великолепно в эти минуты играла и вратарь Екатерина Карабутова. Две с половиной минуты, два мяча отставания и наша атака – Михайличенко точна, но португальские арбитры показывают, что свисток прозвучал раньше.

На этом всё было закончено. Норвежки очень грамотно тянули время практически до окончания игры, а за секунду до конца установили окончательный счёт.

Сборная России, большинство игроков которой в прошлом году победили на чемпионате мира, на чемпионате Европы осталась без медалей. В следующем году это поколение девушек попрощается с молодёжным гандболом ещё одним чемпионатом мира.