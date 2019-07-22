Призёр чемпионата мира отказался встать на подиум с китайцем. Что пошло не так?

Призёр вне подиума
Первый по-настоящему громкий скандал случился на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в эти дни в Южной Корее. Китайский пловец Сунь Ян уверенно выиграл золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем. В этом нет ничего удивительного, ведь китаец является трёхкратным олимпийским чемпионом. На втором месте в том же финале оказался австралийский спортсмен Мак Хортон.
А дальше началось интересное!
Сначала австралиец не стал поздравлять победителя после заплыва, а потом устроил демарш на церемонии награждения, отказавшись подниматься на один подиум с Сунь Яном. Выглядело это странно. Но из-за чего же так психанул австралийский парень?
Молоток – решение проблем
Дело в том, что этим летом многие пловцы возненавидели китайского чемпиона. Дело дошло до того, что его даже требовали не допустить до чемпионата мира.
Всё началось с того, что в сентябре 2018 года к китайскому спортсмену нагрянули допинг-офицеры. Стандартная процедура забора проб как-то сразу не заладилась: пловец долго не впускал непрошенных гостей, которых принял чуть ли не за грабителей, потом пошёл сдавать пробы в туалет в одиночестве, что запрещено правилами, а в конце концов в дело вмешались мать и доктор спортсмена. Пробирки были отобраны у допинг-офицеров и разбиты молотком. Интересный поворот сюжета, не правда ли?
Особенно если учесть, что Сунь Ян однажды уже попался на допинге.
Китайца оправдали
Казалось бы, после такой оглушительной истории спортсмену должна грозить чуть ли не пожизненная дисквалификация. Но ему удалось выйти сухим из воды!
В ВАДА и FINA (Международной федерации плавания) решили проверить данную информацию, которая поступила от британских журналистов, и после собственного расследования признали китайского пловца невиновным. Выяснилось, что у каждого допинг-офицера должно было быть отдельное письмо от федерации плавания с разрешением на тестирование. У них же было одно на всех. Так что Сунь Ян формально мог вообще не пускать их на порог, и был бы прав. Изначально он и хотел так сделать.
Остаётся вопрос: а скрывал ли что-то китаец? Но ответа мы уже не узнаем.
Злопамятный западный мир
Австралийский пловец Мак Хортон был одним из тех, кого до глубины души возмутила история с пробирками, а особенно то, что его китайского соперника не наказали. Вот он и устроил акцию протеста на церемонии награждения. «Я не хочу стоять на одном пьедестале с человеком, который ведёт себя таким образом», – заметил Хортон.
Сунь Ян же ответил оппоненту с достоинством: «Понимаю, что у австралийского спортсмена может быть личное недовольство по отношению ко мне, но это его право. Прискорбно, что он выразил неуважение к стране, которую я здесь представляю. Можно игнорировать меня, Сунь Яна, но не Китай, который нужно уважать».
Любопытно, что в очередной раз именно спортсмены из стран Западного мира устраивают подобные акции протеста и легко судят своих соперников. Вспомните американскую пловчиху Лили Кинг и её выпады в адрес Юлии Ефимовой, а уж в зимних видах спорта есть целый отряд из борцов за справедливость во главе с Мартеном Фуркадом и Себастианом Самуэльссоном. Не много ли вы на себя берёте, ребята?
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