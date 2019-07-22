Призёр чемпионата мира отказался встать на подиум с китайцем. Что пошло не так?

Призёр вне подиума

Первый по-настоящему громкий скандал случился на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в эти дни в Южной Корее. Китайский пловец Сунь Ян уверенно выиграл золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем. В этом нет ничего удивительного, ведь китаец является трёхкратным олимпийским чемпионом. На втором месте в том же финале оказался австралийский спортсмен Мак Хортон.



А дальше началось интересное!



Сначала австралиец не стал поздравлять победителя после заплыва, а потом устроил демарш на церемонии награждения, отказавшись подниматься на один подиум с Сунь Яном. Выглядело это странно. Но из-за чего же так психанул австралийский парень?

Австралийский пловец отказался стоять на подиуме с китайцем, бившим пробирки

Молоток – решение проблем

Дело в том, что этим летом многие пловцы возненавидели китайского чемпиона. Дело дошло до того, что его даже требовали не допустить до чемпионата мира.



Всё началось с того, что в сентябре 2018 года к китайскому спортсмену нагрянули допинг-офицеры. Стандартная процедура забора проб как-то сразу не заладилась: пловец долго не впускал непрошенных гостей, которых принял чуть ли не за грабителей, потом пошёл сдавать пробы в туалет в одиночестве, что запрещено правилами, а в конце концов в дело вмешались мать и доктор спортсмена. Пробирки были отобраны у допинг-офицеров и разбиты молотком. Интересный поворот сюжета, не правда ли?



Особенно если учесть, что Сунь Ян однажды уже попался на допинге.

Сунь Ян — о поступке Хортона: можно игнорировать меня, но Китай нужно уважать

Китайца оправдали

Казалось бы, после такой оглушительной истории спортсмену должна грозить чуть ли не пожизненная дисквалификация. Но ему удалось выйти сухим из воды!



В ВАДА и FINA (Международной федерации плавания) решили проверить данную информацию, которая поступила от британских журналистов, и после собственного расследования признали китайского пловца невиновным. Выяснилось, что у каждого допинг-офицера должно было быть отдельное письмо от федерации плавания с разрешением на тестирование. У них же было одно на всех. Так что Сунь Ян формально мог вообще не пускать их на порог, и был бы прав. Изначально он и хотел так сделать.



Остаётся вопрос: а скрывал ли что-то китаец? Но ответа мы уже не узнаем.

Злопамятный западный мир

Австралийский пловец Мак Хортон был одним из тех, кого до глубины души возмутила история с пробирками, а особенно то, что его китайского соперника не наказали. Вот он и устроил акцию протеста на церемонии награждения. «Я не хочу стоять на одном пьедестале с человеком, который ведёт себя таким образом», – заметил Хортон.



Сунь Ян же ответил оппоненту с достоинством: «Понимаю, что у австралийского спортсмена может быть личное недовольство по отношению ко мне, но это его право. Прискорбно, что он выразил неуважение к стране, которую я здесь представляю. Можно игнорировать меня, Сунь Яна, но не Китай, который нужно уважать».



Любопытно, что в очередной раз именно спортсмены из стран Западного мира устраивают подобные акции протеста и легко судят своих соперников. Вспомните американскую пловчиху Лили Кинг и её выпады в адрес Юлии Ефимовой, а уж в зимних видах спорта есть целый отряд из борцов за справедливость во главе с Мартеном Фуркадом и Себастианом Самуэльссоном. Не много ли вы на себя берёте, ребята?